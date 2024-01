Vênus entra em Capricórnio e pede compromisso no amor

O planeta do amor faz sua primeira mudança de signo em 2024 nesta terça-feira, dia 23 de janeiro. Vênus entra em Capricórnio, o signo mais sério e comprometido do zodíaco, onde fica até o dia 16 de fevereiro.

Por isso, neste período, as relações tendem a ficar mais pragmáticas e pé no chão. É provável que você se pergunte mais:

O que eu dou?

O que eu recebo?

Qual é o acordo?

Tudo deve ficar muito mais claro e específico com esse trânsito. Capricórnio também é mais afeito à seriedade e à formalização de compromissos. Por isso, pense bem se você está entregando isso ou dando sinais claros.

A seguir, veja como aproveitar o trânsito de Vênus em Capricórnio se você está ou não em um relacionamento. Logo depois do Carnaval, Vênus muda para Aquário. Veja aqui o calendário do amor completo para 2024.

Vênus em Capricórnio

Se você não está em um relacionamento:

Se você quer se comprometer com alguém, esse é um bom momento.

Ótima fase para deixar claro quais são as suas diretrizes e preferências sobre relacionamentos

Cuidado, respeito e parcimônia contam mais pontos.

Se você tem envolvimento com alguém, mas que não é oficial, pode ser que a outra pessoa sinta desejo de que haja algo mais consistente ou profundo no seu interesse.

Não é uma boa hora para amadorismos ou displicência.

Reflita sobre como você cuida da imagem que você está passando.

Se você quer conquistar, tente fazer a outra pessoa se sentir importante e, se possível, mantenha a constância nos contatos e atitudes.

Se resolver fazer uma surpresa ou dar um presente (veja dicas aqui), escolha algo de qualidade ou então saiba com segurança o que a outra pessoa quer.

Se você está em um relacionamento:

Essa não é fase de brincar com o amor.

Tente dar mais atenção a quem você gosta. Não faça as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, se é o aniversário de relacionamento de vocês, gaste um tempo para pensar em algo marcante e especial.

Esse período também é interessante para acertar os ponteiros, seja para você explicar algo que você deseja de forma mais objetivo, seja para ouvir o que a outra pessoa quer.

O trabalho pode requisitar você mais nesse período de trânsito de Vênus em Capricórnio. Tente achar o ponto de equilíbrio e reservar um tempo para o amor.

É uma boa fase para avançar mais um degrau no relacionamento, com ideias como noivado, casamento ou a possibilidade de ter filhos.

É também tempo de formular planos em comum, planejando, por exemplo, férias juntos ou como pretendem aplicar o dinheiro.

Lembre-se, é claro, que, além de Vênus, outros planetas estão atuando e interagindo com o seu mapa astral. Por isso, é preciso prestar atenção nos seus trânsitos pessoais aqui no seu Horóscopo Personalizado!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

