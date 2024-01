Muita intensidade na primeira Lua Cheia de 2024: as previsões de 21 a 27/01

​A intensidade que começou na semana passada segue. Com a Lua Cheia em Leão acontecendo na quinta-feira (25), podemos esperar excessos, o que vai nos exigir cautela. Mas também há uma oportunidade de guinada nas Previsões da Astrologia para semana de 21 a 27/01.

Antes de continuar, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Veja a seguir detalhes das previsões da Astrologia para a semana de 21 a 27/01. Para ter uma análise individualizada sobre a atuação desses trânsitos na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para semana de 21 a 27/01

A poderosa conjunção de Sol com Plutão mantém o potencial de crises e intensidade que vimos na última semana. Para colocar lenha na fogueira, a Lua Cheia em Leão e a quadratura de Sol e Júpiter podem complicar ainda mais o clima.

Porém, o trígono de Marte e Mercúrio com Urano começa a mudar a energia para algo mais positivo e libertador. Tudo com ajuda de Vênus, que entra em Capricórnio e faz bons aspectos com Saturno e Júpiter.

Saiba mais sobre tudo isso a seguir!

Até segunda-feira: Vênus em quadratura com Netuno

Até segunda-feira (22), Vênus está em quadratura com Netuno. Esse aspecto pode mostrar que estamos mais sensíveis, chateados ou decepcionados com alguma coisa. ​Então, ainda podemos sentir esta carência ou sensibilidade no início da semana.

Além disso, é um aspecto complicado para compras​ e questões financeiras, com mais chance de enganos. Tome cuidado!

Ao longo da semana: Sol em conjunção com Plutão

Este é o principal trânsito da semana. Embora o aspecto exato entre Sol e Plutão tenha ocorrido no sábado (20), eles seguem próximos nesta semana.

Plutão recém-ingresso em Aquário, por onde vai transitar por 20 anos, tem muito a ver com o coletivo, o social e a modernização. Mas há um lado não tão bonito desse trânsito, que são os cibercrimes e os problemas que podem vir com a popularização da inteligência artificial.

No Mapa Astral da Independência do Brasil, o Sol está na Casa 12, que rege os bastidores. E Sol com Plutão tem a ver com lideranças, especialmente as não oficiais, que ficam nas sombras.

Por isso, podemos ter, nas grandes cidades, aumento de episódios de violência e problemas em comunidades​. Desta forma, tenha mais cautela.

Também há potencial de crises sérias envolvendo os bastidores do poder no nosso país, mas que tendem a ser revelados, já que a Lua Cheia está se aproximando (falo mais sobre isso a seguir).

O cenário internacional também pode ficar bem crítico e tensionado nesta semana. Assim como nossa vida pessoal pode ter eventos críticos com pessoas próximas ou conosco.

A partir de terça-feira: Sol em quadratura com Júpiter

De terça-feira (23) e até a próxima semana, o Sol faz uma quadratura com Júpiter. Por isso, podem aumentar os excessos, tanto emocionais quanto financeiros.

No mundo, o excesso de confiança pode levar líderes a extrapolarem limites, ocasionando conflitos.

É uma semana “plutonizada”, ou seja, com muita intensidade e disputa de poder.

Quinta-feira: Lua Cheia em Leão

A Lua Cheia acontece na quinta-feira (25) no signo de Leão, com efeitos até a Lua Nova do dia 09/02. Veja aqui o Calendário Lunar 2024 completo.

Conhecida como a fase do transbordamento, a Lua Cheia traz à tona o que não está bom, seja no Brasil, seja no mundo.

Isso porque temos a intensidade de Sol em Aquário em conjunção com Plutão em oposição com a Lua em Leão, que simboliza os líderes orgulhosos, e Júpiter em Touro, ligado a motivações econômicas. Ou seja, é uma semana com grande reverberação no coletivo.

Além disso, a sensação de excesso também deve transparecer na nossa vida privada. Por isso, temos que tomar certo cuidado com histeria e exageros.

Claro que um problema incomoda, mas será muito importante olhar para ele com o tamanho que ele merece.

Além disso, essa Lua Cheia também pode trazer um potencial de arrogância, fazendo com que as pessoas tenham atitudes que passem dos limites. Isso pode ser visto em lideranças internacionais, que aumentam a busca por território.

A ganância e o ego, com a Lua em Leão, podem deixar a coletividade para trás (o lado positivo de Aquário, onde está o Sol).

Na nossa vida pessoal, também é preciso cuidar para não ter essa atitude arrogante. Essa é uma semana para ter cautela com o que e a quem reagiremos, pois teremos uma atmosfera bastante belicosa e intensa.

A partir de quinta-feira: Mercúrio e Marte em trígono com Urano

Desde a semana passada, Mercúrio e Marte estão juntos no signo de Capricórnio, podendo representar mais impaciência nesta semana.

A partir de quinta-feira (25), esses dois planetas fazem um trígono com Urano. Nesse caso, se estivermos vivendo uma crise, é o momento em que dá uma aliviada e soluções surgem. Agora é a chance de mudar, dar uma virada, se libertar.

Inclusive no mundo dos famosos, em que temos visto muitas crises desde o ano passado, com a revelação de notícias de relações abusivas​ ou de final de relacionamentos, nesta semana, veremos uma energia de guinada e libertação, que é muito de Urano.

Então, essa energia é muito interessante para aflorar nosso lado criativo e inventivo. Até porque, eventualmente, a crise traz uma chance de mudança.

A partir de terça-feira: Vênus em Capricórnio

A partir de terça-feira (23) e até dia 16/02, Vênus transita em Capricórnio. Com isso, as relações serão mais pragmáticas e pé no chão.

O que eu dou?

O que você dá?

Qual é o acordo?.

Tudo fica muito mais claro e específico. Capricórnio também é mais afeito à seriedade e à formalização de compromissos.

A partir de quinta-feira: Vênus em sextil com Saturno e trígono com Júpiter

Já a partir da quinta-feira (25), Vênus faz sextil com Saturno e trígono com Júpiter. Com esses aspectos, podemos contar com o auxílio de outras pessoas e momentos agradáveis.

Além disso, podem indicar ganhos financeiros, boas parcerias e estabilidade. O que é bem-vindo em um período em que crises estão estourando e pode amenizar a tensão a partir da quinta-feira.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

