Plutão revela qual é a sua geração: baby boomers, X, millennials ou Z

Plutão é o mais lento dos astros, passando de 12 a 30 anos em um mesmo signo — ou seja, uma geração inteira. É por isso que Plutão revela qual é a sua geração e as características mais marcantes de baby boomers, geração X, millennials, geração Z e Alfa.

Como Plutão representa o poder, o subconsciente e os recursos internos, todas pessoas nascidas com Plutão no mesmo signo compartilham desejos e impulsos profundos em comum.

Você deve ter ouvido falar que Plutão vai entrar em Aquário em 2024, onde vai ficar por 20 anos e representar grandes transformações no mundo. Isso acontece porque Plutão é o planeta das mudanças profundas e Aquário é um signo de inovações.

Por isso, quem nascer enquanto Plutão estiver neste signo (alguns meses de 2023 e 2024 e até 2043), deve se identificar com questões parecidas — que poderão ser melhor compreendidas quando esta geração atingir a maioridade.

Acompanhar essas mudanças sociais é interessante e também ajuda no nosso autoconhecimento. Pensando isso, vem saber de qual geração você é com base em Plutão e o que isso diz sobre você.

Plutão revela qual é a sua geração

O primeiro passo é descobrir em qual signo você tem Plutão no seu Mapa Astral. É possível fazer isso de forma simples e gratuita. É só seguir o passo a passo:

Acesse seu Mapa Astral grátis do Personare aqui .

. Inclua seus dados de nascimento, caso você ainda não tenha cadastro.

Veja no seu Perfil Astrológico , na esquerda, a lista de planetas e signos do seu Mapa.

, na esquerda, a lista de planetas e signos do seu Mapa. Então, veja qual signo aparece ao lado de Plutão.

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa tem Plutão em Escorpião.

Agora que você já sabe o seu signo de Plutão, entenda abaixo qual é a sua geração. Vamos iniciar a análise por Plutão em Virgem, que diz respeito à geração Baby Boomers. Mas se você quiser entender as gerações anteriores, leia mais sobre Plutão nos signos aqui.

Plutão em Virgem – Baby Boomers (1957-1971)

Plutão em Virgem marcou a geração dos Baby Boomers, nascidos entre 1956 e 1971. Neste período, tivemos mudanças profundas relacionadas ao trabalho, saúde, dieta e procedimentos médicos.

Durante essa época, testemunhamos a introdução de aditivos químicos nos alimentos e avanços significativos na pesquisa médica. A preocupação com o corpo humano e a saúde estava em alta, levando a pesquisas criteriosas e avanços na medicina.

Plutão em Libra – Geração X (1971-1984)

A Geração X, nascida entre 1971 e 1983, experimentou Plutão em Libra, um signo associado a relacionamentos, equilíbrio e justiça. Esse período viu o surgimento do movimento hippie e a busca pela paz e igualdade. Questões relacionadas ao casamento e ao sistema judicial, incluindo o divórcio, também estiveram em foco.

A Geração X, que vivenciou a separação de seus pais, foi influenciada pelo clima da Guerra Fria e pela dualidade entre Oriente e Ocidente, refletindo a natureza libriana de equilibrar os opostos.

Plutão em Escorpião – Millennials (1984-1995)

Os Millennials, nascidos entre 1983 e 1995, experimentaram Plutão em Escorpião, um signo associado à sexualidade e ao dinheiro. Durante esse período, a epidemia de AIDS trouxe mudanças na expressão sexual, enquanto os sistemas bancários passaram por transformações.

Escorpião também enfatiza a intimidade e a superação da dualidade, simbolizada pela queda do Muro de Berlim. Questões psicológicas e espirituais ganharam destaque, assim como as artes, que foram influenciadas pelo romantismo.

Plutão em Sagitário – Geração Z (1995-2008)

A Geração Z, nascida entre 1996 e 2009, vivenciou Plutão em Sagitário, um signo associado à educação, expansão e liberdade. Durante esse período, houve o surgimento de inúmeras faculdades e universidades, juntamente com a expansão da tecnologia e da internet, refletindo a natureza sagitariana de aprender, ensinar e explorar culturas.

A globalização se intensificou, e a tecnologia desempenhou um papel fundamental na comunicação e no acesso à informação. A Geração Z cresceu em um mundo altamente conectado.

Plutão em Capricórnio – Geração Alfa (2008-2023)

A Geração Alfa, nascida entre 2008 e 2023, está experimentando Plutão em Capricórnio, um signo associado ao empreendedorismo, ambição e estrutura. Este período foi marcado pelo empreendedorismo digital, mudanças na dinâmica familiar e uma maior conscientização ambiental.

Questões relacionadas a família, segurança e sustentabilidade estão em foco, juntamente com transformações nos empregos públicos e no meio ambiente.

Plutão em Aquário (2023 a 2043)

A próxima geração, que experimentará Plutão em Aquário, deve enfrentar mudanças profundas nas amizades, nas interações sociais e na tecnologia. Este período promete uma revolução na forma como nos conectamos e como a tecnologia impacta nossas vidas.

A corrida espacial e a evolução tecnológica – com destaque para a Inteligência Artificial – desempenharão um papel importante, refletindo a natureza inovadora de Aquário e sua busca pela liberdade e pelo além dos limites.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

