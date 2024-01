Além de tampar o umbigo, conheça outras 3 formas de proteção

A prática de tampar o umbigo ficou famosa quando Jade Picon adotou a técnica no BBB 22. Mais recentemente, antes de desistir do BBB 24, Vanessa Lopes também mostrou que usa esparadrapo sobre o umbigo para se proteger. Aqui, queremos te mostrar outras 3 formas de proteção do umbigo.

Segundo a terapeuta Gi Crizel, as práticas envolvendo o umbigo estão relacionadas aos Chakras, que são os nossos centros de energia localizados ao longo da coluna. Mais especificamente ao segundo chakra, também chamado de chakra umbilical.

“O ato de tampar o umbigo é um comando para que seu chakra se feche e, com isso, evitar que energias externas se adentrem no seu campo”, explica a especialista.

Porém, não existe milagre. Existem algumas estratégias importantes para que você de fato feche seu chakra umbilical e se proteja das energias ruins sem desequilibrar os demais chakras.

Por isso, a seguir, Gi Crizel compartilha 4 formas de proteção do umbigo e dicas para você utilizar a magia a seu favor e da maneira mais eficaz.

Formas de proteção do umbigo

Para momentos específicos, como sair em locais públicos, conexões com pessoas em momentos desafiadores, ida a um lugar novo ou outros, veja quatro formas de proteção rápidas para situações pontuais:

1. Tampar o umbigo

Como uma medida preventiva pontual, você pode tampar seu umbigo com um esparadrapo. Ou até mesmo sua mão para situações não esperadas, como um conflito ou conversa desafiadora. Mas precisa estar consciente do ato e imantando a proteção enquanto o estiver usando.

É importante, ainda, remover o esparadrapo ou as mãos logo após o momento desafiador e buscar perceber como está sua energia e se é necessária alguma forma de harmonização.

2. Cristal no umbigo

Colocar cristais sobre o umbigo ajuda a equilibrar nossa energia, evitar energia negativa e ainda ativar certos objetivos. Experimente colocar uma pequena pedra de hematita, olho de tigre ou jaspe vermelha para proteção. Elas ajudam a dissipar energias negativas, trazer proteção e evitar absorção de energias de baixa vibração.

3. Símbolos

Para os reikianos, o cho ku rei em todos os sentidos tem o poder de fechar o seu campo trazendo proteção e elevando sua frequência energética. Outros símbolos como o pentagrama, cruz, OM e estrela de Davi também podem ser desenhados ou colados tanto no umbigo quanto nas costas, logo abaixo do pescoço.

4. Cinturão Lunar

Para as Deusas que buscam se proteger, principalmente no momento da sua lunação, o cinturão lunar é feito a partir de tecidos como lã e algodão, emanado com rezas e intenções para proteção. Além da função de proteção, o cinturão auxilia no alívio de cólicas por aquecer o ventre, potencializado quando utilizado com ervas medicinais.

Dicas para proteger o umbigo

Independente por qual forma de proteção você optar, é necessário intencionar o fechamento daquele chakra enquanto estiver utilizando alguma outra forma de proteção do umbigo.

“Tapar o umbigo, colocar um cristal, um símbolo ou outra forma de proteção é bem-vinda, quando sabemos o que estamos ativando em nosso campo”, explica Gi.

“Toda forma de magia, proteção e cura parte do princípio mental, da intenção e firmeza do que você deseja. Então, não basta colar um esparadrapo no seu umbigo. É necessário intencionar o fechamento daquele chakra enquanto o esparadrapo estiver ali, com o propósito de proteção”, complementa ela.

Além disso, a terapeuta reforça que de nada adianta passar vários dias com o umbigo tampado, pois pode afetar o equilíbrio de outros chakras.

Somado a isso, ela reforça que, para além das práticas de proteção, é preciso cultivas pensamentos e sentimentos positivos, cuidar com o que você deseja e da sua energia de todo seu campo energético.

Então, se sentir que anda desanimada, triste, sem energia, estressada, busque tratamentos para trabalhar seu campo energético, com ervas, alinhamento de chakras, meditação, yoga entre tantas opções, a que mais te chamar.

