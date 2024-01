Dia da Saudade: quais signos sentem mais saudade?

No dia 30 de janeiro, celebramos o Dia da Saudade, uma data que nos convida a refletir sobre as nossas memórias afetivas e como lidamos com a saudade. Uma das formas de entender isso é com ajuda da Astrologia, que mostra como e do que cada signo sente saudade.

Afinal, cada signo do zodíaco tem uma personalidade e expressa suas emoções de maneira diferente. Aliás, como a saudade é um tipo de emoção, o melhor não é olharmos para o signo solar, aquele que todo mundo conhece por “signo”.

É a Lua no nosso Mapa Astral, ou seja, o signo lunar que revela a forma de reagir emocionalmente. Se somos contidos ou explosivos, guardamos rancor ou esquecemos logo, ou, ainda, se escondemos nossa saudade ou somos super nostálgicos, é a Lua que mostra.

Então, se você não sabe seu signo lunar, confira gratuitamente aqui no Mapa Astral. Depois, é só conferir a seguir como seu signo sente saudade.

Do que cada signo sente saudade

Lua em Áries: A Nostalgia Impulsiva

Para pessoas com a Lua em Áries, a saudade é uma chama que queima com intensidade. Movidos pela impulsividade, esses indivíduos sentem saudade daqueles momentos em que se sentiam verdadeiramente vivos, desejando reviver aventuras e desafios passados.

Lua em Touro: A Saudade Sensorial

Pessoas com a Lua em Touro são regidas pelo prazer sensorial, e sua saudade está profundamente ligada às experiências sensoriais. Ou seja, o aroma de um lugar, o sabor de uma comida específica ou a textura de um abraço são lembranças que guardam com carinho.

Lua em Gêmeos: Nostalgia pela Conversa

Para pessoas com a Lua em Gêmeos, a saudade se manifesta na lembrança de boas conversas e conexões intelectuais. Por isso, a curiosidade incessante desses indivíduos os leva a ansiar pelos momentos em que as palavras fluíam livremente, gerando trocas ricas e estimulantes.

Lua em Câncer: O Signo da Saudade

Pessoas com a Lua em Câncer são profundamente ligadas às emoções e ao passado. A saudade é uma constante em suas vidas, pois são movidas pela nostalgia de momentos familiares e pela busca de segurança emocional que as lembranças proporcionam.

Lua em Leão: A Saudade do Brilho Pessoal

Pessoas com a Lua em Leão sentem saudade dos momentos em que estavam no centro das atenções, brilhando como só elas sabem. Nesse sentido, a nostalgia está associada à lembrança de conquistas, reconhecimento e momentos em que foram verdadeiramente admiradas.

Lua em Virgem: A Nostalgia da Rotina

Para pessoas com a Lua em Virgem, a saudade muitas vezes está relacionada à ordem e à rotina. Por isso, a lembrança de momentos organizados e eficientes é uma fonte de conforto, buscando estabilidade no passado.

Lua em Libra: Saudade dos Relacionamentos

Pessoas com a Lua em Libra sentem saudade das relações harmoniosas e equilibradas que marcaram suas vidas. Nesse sentido, a nostalgia está ligada aos momentos em que a beleza e a justiça permeavam suas interações sociais.

Lua em Escorpião: A Saudade Profunda

Para pessoas com a Lua em Escorpião, a saudade é uma emoção intensa e profunda. Sentem falta não apenas de momentos, mas também das emoções intensas que experimentaram. Ou seja, a saudade é uma expressão visceral do seu apego ao passado.

Lua em Sagitário: A Nostalgia Aventurosa

Pessoas com a Lua em Sagitário sentem saudade das experiências que os libertaram e expandiram seus horizontes. Por isso, a nostalgia está associada às aventuras passadas, viagens memoráveis e momentos em que se sentiram verdadeiramente livres.

Lua em Capricórnio: A Saudade do Sucesso

A saudade para pessoas com a Lua em Capricórnio muitas vezes está relacionada aos momentos de sucesso e conquistas pessoais. Por isso, a lembrança do esforço recompensado é uma fonte de motivação contínua.

Lua em Aquário: A Nostalgia da Inovação

Pessoas com a Lua em Aquário sentem saudade dos momentos em que estavam à frente de seu tempo, envolvidos em ideias inovadoras e revolucionárias. Nesse sentido, a nostalgia está ligada à busca constante por novidades e progresso.

Lua em Peixes: A Saudade Onírica

Pessoas com a Lua em Peixes sentem saudade dos momentos em que estavam imersos em um mundo de sonhos e fantasias. Por isso, a nostalgia está associada às experiências emocionais e espirituais que transcendem a realidade cotidiana.

