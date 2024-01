Aqui está o que todos os 12 signos precisam saber para a Lua Cheia de janeiro

A Lua Cheia de janeiro ocorre no signo de Leão e atinge seu pico às 14h53 desta quinta-feira (25). Marca um momento de celebrar projetos, desejos e intenções que plantamos na primeira Lua Nova do ano.

Com o apoio de Urano, boas notícias podem chegar. Porém, Júpiter e Plutão alertam para o excesso de confiança.

Mas, dependendo do seu signo e onde a Lua está no seu Mapa Astral, todos nós temos algo diferente para esperar. Aqui está o que você deve saber.

Observação importante: certifique-se de verificar seu signo solar e ascendente.

Previsões para a Lua Cheia de janeiro para cada signo

Áries:

Esta Lua Cheia enfatiza a criatividade e paixões pessoais. Mudanças inesperadas na área financeira podem ocorrer com Urano e Júpiter. Relações sociais e de grupo podem passar por transformações profundas com a chegada de Plutão em Aquário.

Touro:

Destaque para assuntos domésticos e familiares, por isso, você pode colher os frutos de esforços relacionados a essas áreas. Urano e Júpiter indicam mudanças em sua identidade e aparência. Enquanto Plutão traz transformações na carreira e posição pública.

Gêmeos:

A Lua Cheia ilumina a casa das comunicações, revelando resultados de conversas e projetos de escrita. Mas Urano e Júpiter trazem insights e revelações espirituais. Plutão desafia a expandir suas crenças e educação superior.

Câncer:

Esta Lua Cheia destaca sua vida financeira e revela os resultados de esforços financeiros recentes. Porém, Urano e Júpiter indicam mudanças em grupos e amizades que afetam seus objetivos a longo prazo. Plutão pode envolver questões de intimidade e transformações internas.

Leão:

A Lua Cheia nesta casa enfatiza a autoimagem e a expressão pessoal. Pode indicar a conclusão de um projeto ou desafio. Urano e Júpiter trazem oportunidades inesperadas na carreira, mas é importante você se preparar para mudanças. Plutão em Aquário pode trazer transformações nas relações próximas.

Virgem:

A Lua Cheia enfatiza a introspecção e a liberação de padrões antigos. Nesse sentido, Urano e Júpiter oferecem oportunidades para expandir o conhecimento. Plutão age nas transformações no trabalho e saúde.

Libra:

Esta Lua Cheia destaca sua vida social e objetivos a longo prazo. Urano e Júpiter trazem mudanças no campo financeiro e nas relações pessoais. No entanto, Plutão sugere transformação na expressão criativa e relacionamentos com filhos.

Escorpião:

A Lua Cheia de janeiro destaca sua carreira e realizações públicas. Por isso, Urano e Júpiter indicam mudanças em parcerias pessoais ou profissionais. Plutão age nas transformações em casa e vida familiar.

Sagitário:

A Lua Cheia em Leão ilumina a casa da educação superior e viagens longas. Por isso, você pode perceber os resultados de esforços em aprendizado e expansão de horizontes. Urano e Júpiter trazem mudanças inesperadas no trabalho e saúde. Mas Plutão desafia a abandonar velhas crenças.

Capricórnio:

Questões de recursos compartilhados e intimidade são destacadas. Urano e Júpiter trazem oportunidades no campo do romance e criatividade. No entanto, Plutão indica transformações nas finanças e valores pessoais.

Aquário:

A Lua Cheia de janeiro destaca parcerias e relacionamentos pessoais ou de negócios. Por isso, mudanças inesperadas no ambiente doméstico ou familiar podem ocorrer com Urano e Júpiter. Plutão age na transformação pessoal e a identidade.

Peixes:

A casa da saúde e trabalho é iluminada, revelando resultados de esforços recentes nessa área. Por isso, surpresas e insights valiosos surgem em comunicação, aprendizado e viagens curtas com Urano e Júpiter. Plutão sugere transformações internas.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

O post Aqui está o que todos os 12 signos precisam saber para a Lua Cheia de janeiro apareceu primeiro em Personare.