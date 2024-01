Matteus e Deniziane, do BBB 24, combinam? Veja a Sinastria Amorosa do casal

O primeiro beijo na boca do BBB 24 (supostamente) saiu! E os protagonistas foram Matteus e Deniziane, que já vinham trocando carícias desde o início do programa. Mas será que Matteus e Deniziane combinam? Nós fizemos a Sinastria Amorosa do casal e contamos tudo a seguir.

Boomm diaaaa! Podem acordar porque o Manny é REAL! Após 18 dias da prova de resistência, o beijo mais esperado do Brasil ACONTECEU!



Apelidado de #manny, o casal conta com uma forte torcida nas redes sociais. No entanto, a relação entre um geminiano e uma taurina não é tão simples assim — você aprende aqui sobre o match de todos os signos.

No entanto, quando estamos falando de compatibilidade amorosa, não é o signo solar que deve levar mais em conta. Outros fatores astrológicos são mais importantes, como Vênus, Lua, Mercúrio e aspectos entre os planetas no Mapa Astral de casa dum.

O estudo de compatibilidade na Astrologia é a Sinastria Amorosa, porque faz uma análise profunda entre dois mapas astrais, revelando compatibilidades e desafios de cada casal.

Por isso, a seguir, entenda o que a gente descobriu sobre se Matteus e Deniziane combinam e se o casal do BBB 24 tem futuro.

Sinastria Amorosa de Matteus e Deniziane

Combinação amorosa

Vênus é o planeta que mostra como cada pessoa ama e, ao comparar o signo deste planeta de suas pessoas, mostra se o casal tem afinidades. No caso de Matteus e Deniziane, ambos têm Vênus em Gêmeos.

Por isso, a troca intelectual é a primeira coisa altamente beneficiada neste encontro. É por isso que o gaúcho e a mineira se deram bem logo de cara e conversam muito desde o início do reality. Afinal, assunto é o que não falta!

Ambos têm muito a dizer sobre os mais variados temas, muita experiência para trocar, a adoram a ideia de estar diante de alguém que seja intelectualmente estimulante.

Por outro lado, a combinação dupla de Vênus em Gêmeos explica outro traço da demora para o primeiro beijo: a indecisão em dobro! Vênus geminiana mostra que pode ter muita especulação e agitação.

E se não tomarem cuidado, terminarão virando mais amigos do que amantes…

Combinação intelectual

Mercúrio é o planeta que mostra como cada pessoa pensa e a forma como o casal conversa e se entende. Deniziane tem Mercúrio em Touro, enquanto Matteus mais uma vez em Gêmeos.

O modo de pensar de ambos é tão diferente que termina sendo complementar. Ou seja, um pode ensinar ao outro aspectos necessários para o seu desenvolvimento.

O gaúcho mostra, por exemplo, que é preciso um pouco mais de flexibilidade nos pensamentos. Já a mineira ensina o brother a colocar as ideias em prática.

É o tipo de relacionamento que funciona melhor se houver longas pausas entre as conversas ditas “sérias”.

Ou seja, é um casal que tem, em tese, muita compatibilidade antropológica. Mas é na prática, nas escolhas de cada um e na convivência diária (dentro ou fora do BBB) que o casal de fato mostrará se funciona.

