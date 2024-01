Uma noite de sono ruim é algo que todos enfrentamos de tempos em tempos. Pode ser frustrante deitar na cama e ficar olhando para o teto, incapaz de adormecer. Então, o que fazer quando não consegue dormir?

Neste artigo, exploraremos algumas estratégias para superar as noites insones e recuperar um sono reparador.

Afinal, a falta de sono pode afetar negativamente nossa saúde física e mental, tornando-se essencial saber o que fazer quando nos encontramos nessa situação.

1. Estabeleça uma rotina de sono

Ter uma rotina de sono regular é fundamental não só para quem não consegue dormir, como para melhorar a qualidade do seu tempo de sono.

Por isso, tente ir para a cama e acordar todos os dias aproximadamente no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular seu relógio biológico e melhora a consistência do sono.

2. Crie um ambiente propício ao sono

A melatonina é o hormônio responsável por regular nosso sono e nosso relógio biológico. Por isso, é popularmente chamada de “hormônio do sono”. A deficiência de melatonina está associada à maior incidência de fadiga e insônia, entre outros problemas.

Manter um ambiente adequado, com luz, som e decoração adequadas, pode ajudar muito no seu sono. Veja aqui dicas de Feng Shui para estimular a produção natural de melatonina e dormir melhor.

3. Utilize Aromaterapia para relaxar

Estudos já comprovaram que também produzimos melatonina no pulmão. Por isso, quando a gente usa óleo essencial de lavanda, ele tem a capacidade de aumentar a produção de melatonina, auxiliando no sono e na nossa imunidade.

Confira aqui como usar lavanda para produzir melatonina.

4. Pratique a higiene do sono

A higiene do sono envolve a criação de hábitos saudáveis que promovem o sono. Isso inclui apagar as luzes mais cedo, reduzir estímulos externos, apagar eletrônicos, tomar chás relaxantes, entre outros. Veja aqui uma sugestão de Checklist para ter uma noite perfeita de sono.

5. Relaxe a mente

Às vezes, a mente inquieta é a causa principal da insônia. Por isso, experimente técnicas de relaxamento, como meditação para dormir, respiração profunda ou leitura de um livro leve antes de dormir para acalmar sua mente e reduzir o estresse.

A ideia aqui é trazer uma antiatividade que vai ajudar a acalmar seus pensamentos, para oferecer um adormecer mais natural. Experimente a meditação para dormir abaixo:

6. Exercite-se regularmente

A atividade física regular pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, mas evite fazer exercícios intensos muito perto da hora de dormir, pois isso pode aumentar a agitação.

Yoga, por exemplo, pode ajudar você a ter mais tranquilidade na hora de dormir. Veja aqui alguns movimentos de Yoga que podem ajudar você a dormir melhor.

7. Alimente-se da maneira correta

Para melhorar a produção de melatonina e ter uma boa noite de sono, você precisa escolher bem os alimentos para dormir melhor. Os carboidratos simples ou uma refeição noturna com alto índice glicêmico, por exemplo, podem dificultar o início do sono.

Por outro lado, as proteínas, como o consumo de um iogurte à noite, podem aumentar a duração do sono. Bebidas alcoólicas e o alto consumo de cafeína atrapalham a qualidade do mesmo.

Veja aqui uma lista de alimentos para dormir melhor.

8. Cuide da sua energia

Dormir mal pode prejudicar sua energia e sua energia pode perturbar seu sono. Por isso, é preciso cuidar tanto da sua energia quanto do seu sono para se manter bem e protegido. Veja aqui 4 dicas para dormir bem e manter sua energia em alta.

Além disso, você deveria também manter em ordem a energia da sua casa para ter boas noites de sono. Sua casa é seu lugar de recarga, de refazimento, de acolhimento e descanso. Então, considere fazer uma limpeza energética da sua casa.

Mude seus hábitos

Lidar com a insônia pode ser desafiador, mas com algumas mudanças de hábitos e a implementação de estratégias adequadas, é possível melhorar a qualidade do sono.

Lembre-se de que cada pessoa é única, e pode ser necessário experimentar várias abordagens para encontrar o que funciona melhor para você. Até o seu Mapa Astral pode te ajudar a se conhecer e dormir melhor — veja aqui.

Se a insônia persistir, não hesite em buscar orientação de um profissional para obter ajuda personalizada.

A qualidade do sono desempenha um papel crucial em nossa saúde geral, bem-estar emocional e desempenho diário. Portanto, trate o seu sono com a importância que ele merece e tome medidas para garantir que você tenha noites de sono tranquilas e revigorantes.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

