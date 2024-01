Sol em Aquário 2024: entenda o que muda pro seu signo

Às 11h08 deste sábado, dia 20 de janeiro, ocorre o ingresso do Sol em Aquário 2024. Independentemente de qual seja o seu signo solar, você provavelmente sentirá a necessidade de mudar ou, ao menos, testar novos formatos sobre algo em sua vida.

Depois que passa a temporada de Capricórnio, a gente percebe o quão valioso é o nosso tempo e que nem tudo (ou todos) valem o nosso comprometimento. Agora, chegou o momento de “quebrar as regras” e criar outras melhores.

A temporada aquariana nos convida a perceber que somos mais do que os títulos, rótulos e papéis que exercemos na sociedade. A ideia básica de Aquário é mostrar que somos indivíduos únicos e precisamos ser livres para exercer nossa autenticidade.

“O que mais posso fazer? ” é, portanto, a pergunta-chave do próximo ciclo solar.

Para que a vida continue seguindo em frente e evolua, as pessoas precisam ter a coragem de quebrar padrões e testar novas possibilidades.

Imagina se Thomas Edison tivesse se conformado com a luz de velas? Ou se a Oprah Winfrey tivesse se curvado à sua história de infância? Aquarianos de “berço” nos ensinam que romper com modelos estabelecidos (e muitas vezes obsoletos) podem ser libertadores.

Aliás, se o seu signo solar é Aquário, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar. Afinal, o Sol volta ao mesmo ponto do dia em que você nasceu. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as previsões e dicas para os próximos 12 meses.

Se não é, você verá neste artigo onde desempenha um papel importante na mudança do mundo, além de olhar para que área da sua vida você mais precisa cultivar o valor da liberdade.

O que significa Sol em Aquário

A energia de Aquário é como a do craque de um jogo, de futebol ou videogame, que se dispõe a subverter o comum, rotineiro e usual, sem que para isso ele prejudique o coletivo. Transpondo essa analogia para a sua vida, este é um daqueles momentos em que você pode fazer uma escolha.

A de continuar jogando o mesmo jogo. O jogo seguro, a realidade que você criou ou que criaram para que você siga.

Ou você pode parar de se conformar, se ocupar em reformar e criar uma nova realidade a partir deste momento da vida.

No ponto de vista negativo, há uma tendência a se rebelar contra tudo e contra todos, só para provar que você pode fazer diferente.

É importante lembrar que as estruturas existem por um motivo, e o tempo que levamos para construir algo importante deve ser levado em conta. Capricórnio nos ensinou isso mês passado. O problema é quando não questionamos o status quo, acreditando que nada melhor pode ser criado a partir do que já foi construído.

Leão, que é a energia oposta e complementar a Aquário, faz esse balanço muito bem, porque, enquanto o primeiro está interessado na autossatisfação, o segundo preza pelo bem do coletivo.

A seguir, veremos como esse período, que vai até 19 de fevereiro de 2024, pode influenciar sua vida, considerando o seu signo, além de dicas sobre como todos nós podemos aproveitar este período. Já aproveita e salva aqui o calendário astrológico de 2024.

Como aproveitar Sol em Aquário 2024

Veja a seguir 3 dicas para as pessoas de todos os signos tirarem o melhor proveito do período!

Tente, invente, faça alguma coisa diferente: Que tal exercitar a criatividade e o poder de inovação no dia a dia? Desde o jeito que você prepara o seu café da manhã, passando pelo caminho que faz para o trabalho ou a prática de um hobby. Fazer pequenas mudanças de rotina estimula o cérebro e nos tira do piloto automático. Grandes revoluções de vida podem começar com pequenos ajustes, e este é o melhor momento para testá-los. Estude sobre Design Thinking: Conjunto de práticas e processos, esse método propõe uma nova abordagem aos problemas. Ele começou a ser usado por empresas, mas atualmente é aplicado também na esfera pessoal. Pode ser um pontapé nas suas transformações! Trabalhe a respiração: Pode ser tanto através da yoga, como também com a prática de meditação e exercícios ao ar livre. Tudo o que dilata a caixa torácica e aumenta seu nível de oxigenação. Quando se respira bem, se oxigena corretamente, ajudando o cérebro a funcionar melhor. Com isso, a mente também se acalma, descansa, desobstrui e tudo fica mais “claro”. Entenda aqui como respiração e ansiedade estão relacionadas.

Como cada signo pode aproveitar Sol em Aquário

Mesmo que você não seja de Aquário, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare

(lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você!). Veja os trânsitos que você tem ativo, como na imagem abaixo.

Perceba que no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 11. É para essa casa que ela vai ler as previsões para a temporada de Aquário.

Trânsito de Sol na Casa 1

É hora de agir e ir atrás daquilo que você é de verdade. Esse é o melhor momento para dar início a coisas novas ou para mudar de rota e estratégia.

Todos estão falando sua língua, então aproveite para vender seu peixe. Suas ideias, seu modo de pensar, agir e ser estão sendo mais valorizados agora. Aproveite para apresentar um projeto ou começar um negócio.

Com a vitalidade em alta, este é um dos melhores ciclos para dar início a tratamentos de saúde ou investir em uma mudança no visual.

Tudo o que depender de você para acontecer está mais favorecido, no entanto, cuidado com a tendência à rebeldia e ansiedade. Por mais brilhante que você seja, não caia na armadilha de que você tem o controle sobre todos os aspectos da sua vida — alô, Burnout! Veja aqui dicas para escapar do Burnout.

Sol passando pela Casa 2

Neste momento, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre dinheiro, tempo, valor pessoal, bens materiais, conforto e investimentos.

Por isso, este é um momento de maior criatividade e inteligência para encontrar caminhos, recursos e ferramentas que permitam você conquistar o que deseja ou o que tem valor em sua vida.

Aproveite para “correr atrás” de fazer mais dinheiro, organizar a agenda ou pensar em soluções para ter maior liberdade financeira .

. Bom momento para rever o seu valor no mercado e, a partir daí, investir em novas ferramentas ou conhecimento que agregue no seu serviço ou produto.

Este é um ótimo período para fazer uma renda extra, ou então, investir em uma consultoria — seja de negócios, gestão do tempo ou planejamento de carreira.

— seja de negócios, gestão do tempo ou planejamento de carreira. Os investimentos e a organização financeira também estão favorecidos.

Trânsito de Sol na Casa 3

Na Temporada de Aquário 2024, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre comunicação, expressão, aprendizado, irmãos, parentes, vizinhos, atividades cotidianas e pequenos deslocamentos.

Sendo assim, este é o melhor momento para estar em contato com assuntos e situações que lhe despertam interesse , além de estreitar relações com pessoas com as quais você tem afinidade.

, além de estreitar relações com pessoas com as quais você tem afinidade. Aproveite para se matricular em cursos rápidos, ler ou escrever mais sobre o que lhe interessa.

Com a sociabilidade em alta, este é um dos melhores momentos para unir e reunir pessoas à sua volta, o que pode lhe render convites e oportunidades de compartilhar suas ideias — seja dando uma aula, palestra ou criando um curso online.

Ótimo período para se dedicar à produção de conteúdo para internet e investir em publicidade, caso tenha um negócio próprio. De um jeito ou de outro, esta é a hora de mostrar às pessoas o que você vende (mesmo que o seu “produto” seja você mesmo).

(mesmo que o seu “produto” seja você mesmo). Também é um bom momento para acordos comerciais e assinatura de contratos

Sol em trânsito pela Casa 4

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre pais, família, intimidade, ambiente do lar, imóveis, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais.

Por isso, é um período em que sua vida provavelmente vai girar em torno de assuntos relacionados à casa, vida doméstica ou familiar.

Foque nas crenças e padrões familiares que te impedem de seguir em frente. Olhar para o seu passado, sua família e ancestralidade pode trazer consciência sobre padrões que você não precisa mais repetir.

Se houver algum desejo de mudança de casa (ou dentro do lar), o tema fica em evidência. Por isso, pode ser um bom momento para mudar a decoração da casa, fazer uma reforma, ou então, procurar um lugar que tenha mais a ver com o seu momento de vida.

Trânsito de Sol na Casa 5

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre auto expressão, criatividade, talentos, filhos, gravidez, lazer, namoro, prazer e criança interior.

É super indicado, para você, fazer aqui o seu Mapa Sexual

. Este é o melhor momento do ano para você olhar para o que te torna único e especial. Não importa se ninguém mais acredita – o que quer que seja importante para você é motivo mais do que justificado para correr atrás do que te faz feliz.

Durante as próximas semanas, busque mergulhar em tudo aquilo que desperta sua paixão, aguça a criatividade e que tenha a sua assinatura. É através do prazer que sua identidade ganha corpo e se desenvolve.

É através do prazer que sua identidade ganha corpo e se desenvolve. A fertilidade deste momento vale para tudo, o que significa também que você deve ter atenção redobrada com métodos anticoncepcionais, caso um filho não esteja nos seus planos agora.

Foque nas relações, projetos e atividades que lhe dêem liberdade para ser quem você é.

Sol transitando na Casa 6

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde, por isso, escolha bem os hábitos e atividades aos quais você vai se dedicar neste período . A tendência é você mergulhar no trabalho ou fazer mais do que seu corpo aguenta. Os excessos podem prejudicar a saúde!

. A tendência é você mergulhar no trabalho ou fazer mais do que seu corpo aguenta. Os excessos podem prejudicar a saúde! Por falar no que o corpo aguenta, esse é um dos melhores ciclos do ano para ir ao médico, dentista, nutricionista, fisioterapeuta ou o que quer que esteja precisando para deixar a saúde tinindo! Que tal aproveitar a persistência deste signo para testar uma nova atividade física?

Para quem trabalha por conta própria, este pode ser um momento de novos projetos e clientes. Pode ser até que você tenha que contratar mais gente para te ajudar.

No trabalho formal, ganho de novas responsabilidades e maiores demandas podem surgir. De qualquer forma, o momento é favorável para entrevistas de emprego e envio de currículo.

É aconselhado também usar esse período para desenvolver novas habilidades e competências, o que pode fazer renascer em você um novo sentido sobre seu valor pessoal e profissional.

Trânsito de Sol na Casa 7

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias (sejam elas pessoais ou de negócios), além de inimigos declarados. Que tal aproveitar o período para fazer uma Sinastria Amorosa?

. Tudo indica que este é o momento de olhar para as suas relações atuais e pensar em como você pode cuidar para que cada uma delas se desenvolva, sem ferir a liberdade individual. Pense em como você pode mostrar ao outro a importância que ele(a) tem em sua vida, sem que você tenha que abdicar do que é importante para você.

e pensar em como você pode cuidar para que cada uma delas se desenvolva, sem ferir a liberdade individual. Pense em como você pode mostrar ao outro a importância que ele(a) tem em sua vida, sem que você tenha que abdicar do que é importante para você. Até o fim deste ciclo, lembre-se que tudo o que você fizer em parceria tem maiores chances de vingar. Bom momento para fazer acordos e assinar contratos.

Não subestime a inteligência e ousadia dos seus inimigos e desafetos — calcule muito bem os seus próximos passos.

Sol passando pela Casa 8

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, transformações, heranças, seguros, impostos, morte, sombra, sexualidade como um valor compartilhado, poder ou um assunto que considera tabu.

Este é um daqueles momentos do ano que fica estampado na sua cara o que é preciso mudar na vida. Por mais que você tente fugir, aceite que é hora de tomar decisões difíceis e manter o foco nos projetos e situações que te trazem maior liberdade.

Por mais que você tente fugir, aceite que é hora de tomar decisões difíceis e manter o foco nos projetos e situações que te trazem maior liberdade. O importante é você seguir firme no propósito — não importa o preço que tenha a pagar para chegar lá.

Bom período para testar novos limites na intimidade de uma relação a dois, ou então, dar vazão à sexualidade. Atenção à tendência à rebeldia que pode ferir os sentimentos do outro.

Esse período pode ser muito interessante para começar uma terapia ou se aprofundar em cursos e processos voltados para o seu autoconhecimento. O importante é identificar o que te encoraja a ultrapassar os desafios e vencer as batalhas da vida. Pelo que você luta?

ou se aprofundar em cursos e processos voltados para o seu autoconhecimento. O importante é identificar o que te encoraja a ultrapassar os desafios e vencer as batalhas da vida. Pelo que você luta? Bom ciclo para se dedicar aos investimentos financeiros, contratar seguro e negociar comissões.

Trânsito de Sol na Casa 9

Durante este período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre ensino superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens, ou seja, todos os assuntos e experiências que agregam conhecimento e trazem crescimento.

Por isso, é hora de mergulhar em uma nova versão de ser e viver. Coloque sua energia em projetos que te levem mais longe — física, intelectual ou espiritualmente.

Este é o melhor momento para focar na realização de um grande sonho — aproveite a criatividade deste signo para retomar planos e projetos importantes que você tinha deixado pra depois.

— aproveite a criatividade deste signo para retomar planos e projetos importantes que você tinha deixado pra depois. Atenção para a tendência à rebeldia, do tipo, chutar o balde do que demorou tanto para conquistar, por medo ou vício na adrenalina que a mudança traz. Acredite que você está no lugar certo e na hora certa para dar o próximo passo!

Sol transitando na Casa 10

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre legado, carreira, liderança, status social, reputação, hierarquia e vocação.

É hora de plantar ou focar nos seus projetos mais ambiciosos . Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional

. Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional (veja a versão gratuita aqui!). Provavelmente você irá perceber que falta alguma coisa, ou então, se sentirá com mais energia e coragem para iniciar projetos mais ousados, aceitar novas responsabilidades ou lutar para o crescimento da sua carreira.

Como a carreira é um dos principais assuntos desta Casa, este talvez seja o momento de deixar um trabalho para trás e começar algo novo. Pode ser que você também receba uma proposta para mudar de posição, ou então, algo que possa fazer além do trabalho atual.

O momento é de aparecer mais, mostrar sua imagem e se colocar à serviço do mundo. Para ser lembrado, é preciso ser visto.

Para ser lembrado, é preciso ser visto. Ainda que você seja desafiado (por pessoas ou circunstâncias) a sair da zona de conforto, o céu está te dando a oportunidade de mostrar o seu valor e ser reconhecido por isso.

Trânsito de Sol na Casa 11

Neste momento, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre esperança, amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito.

Use este momento para colocar sua energia em atividades sociais e projetos que estejam alinhados com o que quer para os próximos anos. Este é o melhor momento para dar início a projetos a longo prazo ou deixar para trás uma situação que você sente que esteja limitando o seu crescimento.

ou deixar para trás uma situação que você sente que esteja limitando o seu crescimento. Dê maior atenção aos grupos dos quais faz parte (ou gostaria de fazer), e coloque sua energia naqueles que são importantes.

Olhe também para as pessoas que admira ou que estão “mais à frente” de alguma forma — seja na vida pessoal, espiritual ou profissional, este é o momento de buscar um mentor.

Aquário reforça a necessidade de progredir e evoluir, mas isso não significa que você não terá que esperar ou respeitar o tempo das outras pessoas. De qualquer forma, este é um período que pode lhe trazer uma série de novos contatos e relações que tendem a lhe abrir novos horizontes.

Sol passando na Casa 12

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos, empatia e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional).

Por isso, se você está com a Casa 12 ativada, chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua Casa 1, no dia 19 de fevereiro de 2024 – quando Sol entrar em Peixes. Não tenha dúvida de que você vai piscar e um novo ciclo vai começar.

A sua sorte é que o Sol em Aquário tende a iluminar justamente o que você estava precisando enxergar, por isso, aproveite a temporada aquariana para questionar o que é realmente importante para você — e essa é uma pergunta que só pode ser respondida por você mesmo.

— e essa é uma pergunta que só pode ser respondida por você mesmo. Não é hora de se expor ou abrir seus planos para qualquer pessoa. Se for falar com alguém, que seja uma pessoa com conhecimento, experiência ou condições de ajudar.

Até 18/02, o que você fizer nos bastidores tem maiores chances de vingar — por isso, aproveite o momento para recarregar as baterias e se dedicar à gestação de um novo ciclo, que começa no mês que vem. Já conhece as terapias energéticas? Elas podem te ajudar muito neste período!

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

