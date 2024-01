Veja as previsões para o amor no mês do Carnaval

Com o Carnaval já no horizonte, é hora de conferirmos as previsões para o amor em fevereiro de 2024. Segundo a Numerologia, fevereiro de 2024 combina um Ano Universal 8 com um Mês Universal 1. E o que isso significa? Vem entender a seguir.

De maneira geral, essa combinação une os dois números mais associados à imposição da vontade. Portanto, este mês pode ter eventos violentos, seja entre países, seja entre indivíduos. Pode ser uma nova guerra surgindo, ou os conflitos atuais se intensificando.

Claro que, no dia a dia, cada um de nós pode sentir de maneiras distintas essa energia efervescente e conquistadora. Por isso, em vez de agir de forma impulsiva e agressiva, o ideal é você se afirmar correndo atrás de seus objetivos.

Porém, faça isso de um jeito dinâmico, justo e assertivo. Saiba respeitar a vontade do outro. Além disso, posicione-se de forma responsável e madura, para também conquistar o respeito. Assim você poderá ter pelo menos uma grande conquista, em qualquer área.

A dica de ouro é: aproveite as ideias e o ímpeto do 1 para se envolver num novo projeto ou desafio. Com isso, use o poder concretizador do 8 para materializar essa meta e se encaminhar para o sucesso.

Previsões para o amor em fevereiro de 2024

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para fevereiro de 2024. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 3

Caso você não esteja se relacionando, pode aproveitar este mês para iniciar um relacionamento. Você provavelmente sentirá uma potente energia corajosa para se colocar em movimento, a fim de começar (1) um vínculo romântico (3).

Todavia, como o 1 e o 3 são números associados à independência, você talvez prefira simplesmente ter aventuras românticas e sexuais. Afinal, o desejo por prazer está acentuado em fevereiro.

Se você está num relacionamento, vale a pena botar pimenta na relação. Aproveite as ideias e o estímulo por renovação do 1 e a disposição mais romântica do 3 para propor ao seu par o que podem fazer para ter uma vida a dois mais prazerosamente renovada.

Se você não expressar esses desejos, ou se a pessoa parceira resistir a experimentar o novo, existe o risco de uma terceira pessoa lhe atrair e você se deixar envolver.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está se relacionando, pode vir a se vincular a alguém, pois tanto o 2 quanto o 4 amam a segurança e o companheirismo. Você pode construir as bases de um vínculo marcado por uma troca emocionalmente nutritiva, estável e protetora.

Se você já está numa relação, pode ser que neste mês você e seu par precisem de muitos diálogos. Há uma percepção mais clara do que está incômodo e insatisfatório no relacionamento.

Em vez de suportar e se reprimir, guardando mágoas ou evitando tocar no que precisa de ajustes, o risco é de soterrar seu afeto e distanciar-se de seu par. Não deixe que isso aconteça.

Procure conversar e abordar o que gosta, o que não gosta, o que deseja, o que não deseja. Com esse comprometimento maduro e justo, você e a pessoa parceira podem reestruturar o vínculo e juntos alcançarem um novo nível de união.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está relacionando, o fato de viver a junção de dois números altamente populares e magnéticos pode representar o quanto está atraindo os olhares e despertando o desejo nas pessoas.

Consequentemente, você pode se envolver em vários casos de amor. Ainda mais que o ímpeto sexual está bem intensificado neste mês. Caso não queira ficar apenas em aventuras românticas e sexuais, pode iniciar um vínculo com muita paixão e intensidade.

Caso você já esteja numa relação, é crucial propor novas experiências, inclusive sexuais, para seu par. Ou ter receptividade às ideias de mais estímulo na cama propostas pela pessoa parceira.

De todo modo, será importante experimentar o prazer e a troca estimulante na vida a dois. Inclusive, por meio de viagens, eventos culturais, enfim, de mais diversão entre vocês.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, perceberá que seu nível de exigência está maior neste mês. Se for para se relacionar, tem que ser sério, com alguém que lhe transmita segurança, tanto emocional (6) quanto material (4).

E caso encontre uma pessoa com esse perfil, vale a pena aproveitar o desejo por companheirismo tanto do 4 quanto do 6 e construir as bases de um vínculo justo e sólido.

Caso esteja numa relação, é um período de maiores responsabilidades familiares. Se você e seu par já têm filhos, pode ser que eles ou os pais (sejam os seus ou os da pessoa parceira) demandem mais atenção e dedicação.

Você precisará apoiar ou receber o apoio de quem ama, a fim de dividirem bem os maiores deveres deste mês. Se não formalizaram o vínculo, eis um mês muito apropriado para esse objetivo, que representará maior segurança entre vocês.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, você pode ter a oportunidade de conhecer alguém em uma viagem ou curso. Todavia, por mais que a atração seja forte, você pode se deparar com o medo de se entregar e de perder sua liberdade.

Vale a pena mudar crenças e atitudes, a fim de se abrir para um vínculo profundo e transformador.

Caso você esteja numa relação, é um mês favorável para buscar um novo nível de profundidade, entrega e prazer entre você e seu par, inclusive sexualmente.

Se juntos conseguirem vencer tabus, buscar uma renovação no vínculo e mudar crenças e comportamentos, poderão experimentar um amor mais cúmplice e prazeroso.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, pode ser que você reencontre alguém do passado ou relembre fortemente uma história de amor. A oportunidade pode ser de reestruturar este vínculo ou de digerir o passado, para se relacionar de forma mais madura daqui em diante.

Se você está num relacionamento, pode haver um conflito maior entre você e seu par. Vontades que se chocam. Em vez de se impor tiranicamente sobre a pessoa parceira ou se encolher, é fundamental aqui se posicionar com assertividade diplomática.

Maturidade, responsabilidade e busca de acordos justos entre vocês serão cruciais para terem um companheirismo mais maduro daqui pra frente.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, talvez prefira ficar assim. Pode até encontrar alguém interessante numa viagem ou curso. Mas é um mês apropriado para fazer um balanço existencial de como vem vivendo a intimidade, inclusive sexual, em sua vida amorosa.

Reflita sobre como pode amar e receber amor de uma maneira mais cúmplice. Vencer o medo da entrega, o medo da perda e da rejeição, digerindo o que viveu e tornando-se uma pessoa mais corajosa na vida afetiva.

Caso esteja se relacionando, pode ser um ótimo mês para viajar com seu par, ou fazer uma terapia de casal. Qualquer experiência terapêutica que proporcione maior autoconhecimento é válida.

Com isso, será possível melhorar a forma como você e seu amor vêm dando e recebendo afeto. Pode estar aí um divisor de águas na relação de vocês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, pode ser um mês em que a coragem de tomar a iniciativa no rumo da conquista de alguém está a todo vapor.

Além disso, pode ser que você reencontre alguém do passado e tenha a oportunidade de iniciar um ciclo novo e diferente com essa pessoa. Cuidado apenas com jogos de poder e de controle.

Caso esteja se relacionando, pode ser um mês em que você precise de mais espaço para trabalhar e se dedicar a um novo projeto. E a pessoa parceira precisará ter uma compreensão maior desse seu momento dinâmico e produtivo.

Não se imponha tiranicamente sobre seu par, nem se deixe subjugar. Será crucial se posicionar com assertividade e espírito de justiça para juntos iniciarem uma nova fase, mais madura, de reestruturação da vida a dois.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2

Caso não esteja se relacionando, pode viver um conflito: um lado querendo estar de mãos dadas com alguém e outro preferindo a liberdade. É possível encontrar ou mesmo reencontrar alguém neste mês, e fazer o vínculo renascer.

Você pode sentir um estado romântico maior e aproveitar essa disposição em se relacionar. A relação pode ser com alguém que mora em outra cidade, Estado ou país (ou ser iniciada através de uma viagem, ou curso).

Se você está num relacionamento, o diálogo será crucial para resolver algum conflito mais agudo entre você e seu par. A percepção de detalhes que até então não incomodavam e passam a irritar pode fazer você desejar o término.

Não fique passivamente num vínculo ruim. Dialogue e entre em acordo com a pessoa parceira sobre como podem resolver essa divergência e fazer o vínculo renascer num companheirismo mais romântico e satisfatório.

