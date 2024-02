Resumo astrológico de fevereiro de 2024: muitas mudanças vêm aí!

O segundo mês de 2024 promete ser um período revolucionário. Por isso, é bom se preparar com o resumo astrológico de fevereiro de 2024.

Estamos entrando num período que deve ser marcado por muitas novidades e mudanças profundas que abrirão portas para um novo paradigma. Afinal, chagaremos a ter SEIS planetas juntos em Aquário, o signo mais inovador do zodíaco.

Resumo astrológico de fevereiro de 2024

05 de fevereiro: Mercúrio em Aquário

Neste dia, nossas ideias recebem um grande impulso rumo ao futuro com o planeta da mente no signo mais inovador. No entanto, como Plutão já está em Aquário, os dois planetas formam uma conjunção, aspecto positivo que incentiva a descoberta e investigação de novas informações, tanto pessoais quanto sobre os outros. Isso revelará novos cenários, mostrando como a mente pode ser uma ferramenta poderosa.

08 de fevereiro: Quadratura Sol/Urano

Um aspecto desafiador se forma com a quadratura entre o Sol e Urano, exata no dia 08, mas que já pode representar acontecimentos inusitados dias antes e depois. Nesse período, será essencial ser flexível, inovador e ter jogo de cintura para enfrentar possíveis estresses. Para quem já desejava mudanças, é um momento de reflexão sobre a hora ideal de agir.

13 e 14 de fevereiro: Marte em Aquário

Marte em Aquário nos dá impulso e energia para lutar por mudanças por meio de ideias inovadoras e ação em grupo. A conjunção com Plutão intensifica essa energia, aumentando o desejo e as ações ambiciosas, mas também os conflitos e as relações de poder. Por isso, é um período para ter cautela com atos violentos.

16 e 17 de fevereiro: Vênus em Aquário

Com Vênus transitando pelo signo de Aquário, há uma busca por liberdade e afinidade intelectual, unindo objetivos nas relações. No entanto, como Plutão também está em Aquário, pode intensificar a vontade de liberdade e criar discordâncias. Portanto, esse período pede uma atenção especial, principalmente para as mulheres.

19 de fevereiro: Sol em Peixes

O Sol entra em Peixes, trazendo um gole de sentimentos para equilibrar o excesso de racionalidade aquariana (onde tínhamos 6 planetas até então!). Este trânsito nos convida a entrar em contato com nossa sensibilidade e aprofundar os aprendizados, marcando o último mês do ano astrológico.

23 de fevereiro: Mercúrio em Peixes

Após uma passagem rápida por Aquário, Mercúrio adentra o signo de Peixes, estimulando a imaginação, as artes, os sonhos e a intuição. Este período reforça a necessidade de entrar em contato com nossa sensibilidade e ideais.

28 de fevereiro: Conjunções Sol, Mercúrio e Saturno

No final do mês, as conjunções envolvendo Sol, Mercúrio e Saturno nos oferecem a oportunidade de usar nossa força mental para nos conectarmos com ideias intuitivas. Com disciplina e responsabilidade, devemos escolher aquelas que melhor podem ser aplicadas na prática, beneficiando o maior número de pessoas.

