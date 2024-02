Signos no Carnaval: como você curte a folia?

Mais um Carnaval está vindo aí. Você é do tipo que já está com a fantasia de ir, que quer se trancar em casa até a folia passar, prefere viajar para a praia ou se enfiar no meio do mato? A Astrologia pode responder por você e ainda dar dicas, dizendo como são os Signos no Carnaval.

Afinal, se alinhar ao que você curte, sem necessariamente seguir apenas o fluxo, pode fazer desse feriado um momento muito mais especial.

Pensando nisso, te contamos a seguir como são os signos no Carnaval. E vale olhar não só o seu signo solar (aquele que todo mundo conhece pela data de nascimento), mas a Lua e o Ascendente também, porque esses são os três signos mais importantes e contam como é a sua personalidade!

Áries

Quem é de Áries é pura animação durante o Carnaval. Com uma energia contagiante, essas pessoas curtem dançar, participar de bloquinhos, conferir os desfiles das escolas de samba e até mesmo viajar. Ou seja, qualquer alternativa que lhes permitam extravasar toda a energia acumulada está valendo!

Touro

Pessoas do signo de Touro são conhecidas por apreciarem a boa comida, e isso se reflete também no Carnaval. Elas buscam nutrir tanto o corpo quanto a alma, optando por aproveitar o feriado em contato com a natureza, seja na praia ou no campo, sempre priorizando o conforto. Se tiverem a oportunidade de compartilhar esses momentos com alguém especial, o Carnaval será um sucesso.

Gêmeos

Pessoas de Gêmeos são foliões natos, tanto durante o Carnaval quanto em qualquer outra época do ano. O que importa para eles é fugir da rotina, explorar lugares diferentes e, acima de tudo, interagir com pessoas. Para quem é de Gêmeos, a ideia de uma escapada de última hora no feriado, sem grandes planejamentos, é irresistível. E, ao voltar para casa, a lista de contatos interessantes estará ainda mais diversificada.

Câncer

A agitação fora de casa cansa as pessoas do signo de Câncer, que preferem aproveitar os feriados para descansar e desfrutar da companhia da família, recarregando as energias. No entanto, se surgir a oportunidade de ir para um lugar tranquilo, na companhia de poucos amigos ou com um convite especial, a situação muda completamente. A única regra é evitar depender de relações passadas para evitar situações desconfortáveis.

Leão

Quem é de Leão sabe como se divertir como ninguém, independentemente do local ou da companhia. Seja entre amigos, em família, com seu amor, em um bloquinho ou em uma escola de samba, o importante é cuidar da aparência, adicionar brilho e se entregar à folia. Para Leão, não importa onde ou com quem, ele é o Rei que brilha intensamente, até mesmo no meio do mato.

Virgem

As pessoas do signo de Virgem apreciam um feriado organizado, uma viagem bem planejada, locais limpos e, de preferência, sem multidões suadas. Caso optem por viajar, destinos cercados pela natureza e tranquilidade são as escolhas ideais para esse signo de Terra. No entanto, se decidirem se aventurar na folia, preferem camarotes ou festas mais tradicionais. Virgem é um ótimo parceiro, desde que haja organização e responsabilidade.

Libra

O Carnaval é o feriado favorito das pessoas do signo de Libra, desde que tenham boa companhia. Elas movimentam as redes sociais em busca de conexões interessantes caso estejam solteiras. Se já tiverem uma relação, adoram viajar com a pessoa parceira. Independentemente da situação, são parcerias para assistir aos desfiles de escola de samba e, quem sabe, dançar ao vivo na Sapucaí – sempre com uma fantasia maravilhosa.

Escorpião

As pessoas do signo de Escorpião apreciam o conforto, mas seu feriado pede atividades intensas. Elas adoram viajar, seja uma escapada romântica com pouca badalação, seja uma ida a uma praia paradisíaca cheia de trilhas e amigos. Se tiverem a companhia de alguém especial, esqueçam! A paixão avassaladora pode se estender até o pós-Carnaval.

Sagitário

Quem é de Sagitário não precisa nem saber o destino para entrar na folia. Bloquinho, desfile, festa, praia, mato, tanto faz! O que as pessoas sagitarianas realmente curtem é viajar e estar com os amigos, estendendo a diversão de sexta a quarta-feira e, se possível, até o final de semana seguinte. O espírito carnavalesco de viver experiências diferentes combina perfeitamente com a vibração sagitariana.

Capricórnio

Pessoas de Capricórnio são tão focadas no dia a dia que, quando chega um feriadão, geralmente só querem descansar e não fazer absolutamente nada. No entanto, se a galera animar e rolar um convite irresistível, as pessoas capricornianas podem aceitar uma viagem. A única ressalva é cuidado para não assumirem o controle do planejamento e quererem organizar cada detalhe da aventura.

Aquário

As pessoas do signo de Aquário são imprevisíveis. Um ano, estão completamente envolvidas no Carnaval; no seguinte, estão cansadas do mundo; e no próximo, podem estar participando de um mutirão comunitário para ajudar pessoas carentes. A chave é ser original, não importa onde ou com quem. Até curtir o Carnaval sozinhas pode ser uma opção, para um destino sem rumo predefinido. E, convenhamos, não está errado, não é mesmo?

Signo de Peixes

Sonhadoras, as pessoas do signo de Peixes vivem no mundo da lua, mas adoram o Carnaval, especialmente se envolver fantasias, permitindo-lhes soltar a criatividade e literalmente viver suas fantasias. Além disso, Peixes é um dos melhores parceiros para a curtição, cuidando do outro e topando qualquer convite. Chamar para uma viagem a um lugar com água e natureza é convite garantido que nenhum pisciano recusa!

