É verão, Carnaval chegando… sabe o que isso significa? Que é hora de conferir as previsões do horóscopo de fevereiro de 2024! E o mês chega bombando, com trânsitos planetários relevantes para todos os signos.

Para começar, fevereiro marca a chegada do Sol em Peixes, o último signo antes do ano novo astrológico. Além disso, há movimentos de Mercúrio, Marte e Vênus que beneficiam diferentes áreas das nossas vidas, como a comunicação, a determinação e a autoestima.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de fevereiro de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente.

ÁRIES

Nem só de Carnaval se vive em fevereiro de 2024. Para quem é do signo de Áries, será um mês marcado pelo foco no trabalho e na carreira. Isso porque Mercúrio, Marte e Vênus estarão, cada um a seu modo, favorecendo o seu crescimento profissional.

Até o dia 5, Mercúrio favorece a elaboração de estratégias, estimula contatos e sugere o êxito profissional por conta de acordos e boa comunicação. Por sua vez, Marte estimula até o dia 13 a competitividade, o que pode ser benéfico para você se superar.

Por fim, Vênus atua até o dia 16, lhe ajudando a identificar o que realmente tem valor. Isso também possibilitará cultivar boas relações profissionais. Mas é preciso ter atenção para que o foco no trabalho não faça você negligenciar suas relações amorosas e familiares.

Anote as datas!

Dia 9: a Lua Nova indica a ressignificação das amizades. Pode ser um período propício para fazer novos laços ou para se envolver mais ativamente em grupos. As amizades que surgirem neste mês provavelmente terão grande importância em 2024.

TOURO

O horóscopo de fevereiro de 2024 sugere um mês muito bom para as pessoas do signo de Touro. Especialmente para aquelas que se dispuserem a se colocar em movimento e sair da rotina. É um excelente momento para, por exemplo, fazer viagens longas.

Ao longo da primeira quinzena de fevereiro, Vênus e Marte estimulam a aventura na vida amorosa. Mesmo que não seja possível viajar, será ótimo se você e a pessoa amada puderem frequentar lugares diferentes, ou mesmo se envolver em novas atividades.

Vale lembrar que, ao longo de todo o primeiro semestre de 2024, Júpiter transita pelo signo de Touro. Na Astrologia, Júpiter está associado à expansão e crescimento. Portanto, será um período com excelentes oportunidades para que você possa espandir seus horizontes.

Anote as datas!

Dias 2 e 3: a oposição entre a Lua e Júpiter cria um ótimo momento para investir em relacionamentos amorosos. Aliás, você já experimentou a Sinastria Amorosa ? Essa ferramenta compara mapas astrais e aponta as afinidades e os desafios de um casal.

a oposição entre a Lua e Júpiter cria um ótimo momento para investir em relacionamentos amorosos. Aliás, você já experimentou a ? Essa ferramenta compara mapas astrais e aponta as afinidades e os desafios de um casal. Dias 15 e 16: há uma conjunção entre a Lua e Júpiter, que confere uma energia de otimismo e crescimento. Porém, tenha cuidado para não gastar ou comer demais. Os impulsos excessivos de Júpiter demandam comedimento.

GÊMEOS

As pessoas do signo de Gêmeos que se permitirem sair da rotina e se aventurar terão um mês muito interessante. Mercúrio, Vênus e Marte se unem, estimulando viagens e toda atividade que fuja da rotina. Isso inclui novas amizades, cursos ou lugares diferentes.

Entre os dias 5 e 23, Mercúrio estimula movimentos e viagens. A partir do dia 17, Vênus entra na jogada e passa a favorecer novos encontros amorosos, se você estiver só. Se já estiver numa relação, será um bom período para vivenciar lindas aventuras com seu amor.

Além disso, a partir do dia 14 há ainda um trânsito de Marte, o que eleva a temperatura. É hora de fugir do tédio, com excelentes oportunidades para apimentar a relação.

Anote as datas!

Dias 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 24, 25 e 26: os movimentos lunares podem sugerir imprevistos, bagunça e desorganização nessas datas. Portanto, olhos bem abertos para garantir experiências estimulantes, mas sem sobressaltos.

CÂNCER

Uma coisa é clara no horóscopo de fevereiro de 2024: a vida amorosa das pessoas do signo de Câncer estará agitada! Isso porque esse signo terá ao longo do mês a oposição complementar dos planetas Mercúrio, Vênus e Marte, com reflexos nas relações.

Quem primeiro se manifesta é Mercúrio. Até o dia 5, o planeta proporcionará conversas resolutivas. Se você já estiver numa relação, será uma oportunidade para aparar arestas com seu par. Se estiver só, é um bom momento para conhecer melhor quem lhe interessa.

Porém, é melhor ficar só na conversa e deixar coisas mais apimentadas para depois. Até o dia 13, a oposição de Marte a Câncer drena a sua energia. Mas também favorecerá que as sombras venham à luz, identificando situações em sua relação que merecem atenção.

Anote as datas!

Entre os dias 13 e 17: Vênus chega como um bálsamo após a oposição de Marte a Câncer. Por mais estressantes que sejam os enfrentamentos da primeira quinzena do mês, as circunstâncias tendem a um consenso e soluções mais amorosas no período.

LEÃO

O amor estará no centro das atenções das pessoas do signo de Leão em fevereiro de 2024. Isso se deve a aspectos significativos dos planetas Mercúrio, Marte e Vênus, que mexem com temas amorosos e de relacionamentos em geral.

Em primeiro lugar, destaca-se Mercúrio, que fará oposição a Leão entre os dias 5 e 23 de fevereiro. É um período que obrigará você a adotar uma posição de escuta. Quanto menos Leão falar e mais ouvir, melhor. Vale o mesmo se alguém se queixar de você.

Além disso, Marte e Vênus também se opõem a Leão a partir dos dias 13 e 17, respectivamente. Entre os dias 20 e 26, ambos se conjugam e passam a ser vistos como um único ponto brilhante no céu. O período promete muita intensidade amorosa e sexual!

Anote as datas!

Dias 9, 10, 22 e 23: cuidado especial para manter-se numa postura de escuta. Nessas datas, há risco acentuado de você se portar de forma reativa e defensiva, que é tudo o que deve ser evitado nas suas relações.

VIRGEM

Mesmo em meio ao Carnaval, o horóscopo de fevereiro de 2024 reserva um mês puxado para as pessoas do signo de Virgem. O período entre 5 e 23 de fevereiro será marcado por vários processos de organização, com o objetivo de tornar o resto do ano mais funcional.

É muito provável que pequenos problemas saltem aos seus olhos. A partir daí, o incômodo fará você tomar as decisões necessárias para mudar. Tende a ser um mês especialmente bom para cuidar da saúde, iniciar uma atividade física ou mudar hábitos.

Além disso, na segunda quinzena ocorre o alinhamento entre Vênus e Marte, um período muito interessante para a vida sexual. Se você estiver numa relação, será ótimo para intensificar a intimidade. Se estiver só, aproveite para conhecer gente nova!

Anote as datas!

A partir do dia 23: Mercúrio entra em oposição a Virgem. Portanto, é o início de um período de escuta nas suas relações. Ouça mais e fale menos. Considere mais o que os outros dizem, e evite posturas defenstivas.

LIBRA

Para quem é do signo de Libra, fevereiro de 2024 reserva momentos mentalmente estimulantes, especialmente entre os dias 5 e 23. Esse período promete conversas, encontros, novos aprendizados, leituras, estudos e viagens rápidas.

A partir do dia 16, as coisas tendem a ficar ainda mais divertidas, pois Vênus se alinha a Marte. Isso estimula a vida sexual das pessoas librianas. Fevereiro pode até começar com alguns perrengues domésticos, mas a segunda quinzena promete muito romance e prazer.

De resto, o horóscopo de fevereiro de 2024 prevê um mês sem grandes novidades para as pessoas de Libra. Longe de significar um período tedioso, muito pelo contrário. É um momento muito bom para se divertir e se distrair. A leveza será a tônica a ser perseguida.

Anote as datas!

Dia 9: a lunação de fevereiro tem como principal característica a distração, os divertimentos, os romances e as atividades sexuais. Tanto melhor que o mês seja, portanto, aproveitado como se deve: sem estresse.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, fevereiro de 2024 pode ser dividido em dois momentos. Na primeira quinzena, são favorecidas as viagens rápidas e as atividades sociais. É um bom momento para trocar ideias, conhecer lugares novos e expandir sua rede de contatos.

Já a segunda quinzena tem uma vibração astrológica mais familiar. Mercúrio, Vênus e Marte favorecerão pequenas mudanças no ambiente doméstico. Portanto, será um período propício para pequenas reformas e modificações no seu lar.

Vale lembrar que até maio perdura o trânsito de Júpiter por Escorpião. Isso expande as possibilidades relacionais desse signo. Pessoas novas aparecem, e isso pode ser interessante se você estiver só. Mas se estiver numa relação, pode causar confusão.

Anote as datas!

Dias 2, 3, 15 e 16: essas datas tendem a apresentar cenários vibrantes nas relações. Portanto, atenção aos contatos e acontecimentos desses dias.

SAGITÁRIO

As pessoas do signo de Sagitário provavelmente terão um início de mês marcado por conflitos de ordem financeira. Podem ocorrer brigas relacionadas a questões materiais até o dia 13, especialmente nos dias 7 e 8.

Dessa forma, será muito importante tomar cuidado para não perder a razão. Você pode e deve defender o próprio espaço, afinal ninguém quer ser vítima de injustiças. Mas não adianta muito a pessoa estar certa se, motivada pela indignação, reagir de forma indigna.

A partir do dia 14, Marte instiga discussões orais ou escritas. Muita cautela! A forma como você se expressa vale tanto quanto o conteúdo, pois a verdade é como um diamante: preciosa, mas duríssima. Então, não a atire na cara de ninguém de qualquer jeito.

Anote as datas!

A partir do dia 23: o trânsito de Mercúrio favorece reformas e mudanças no ambiente doméstico. Portanto, aproveite o final do mês para fazer uma boa revisão. O que você poderia mudar no seu lar? Do que você pode se desfazer?

CAPRICÓRNIO

Segundo o horóscopo, fevereiro de 2024 tende a ser um dos meses mais importantes do ano para o signo de Capricórnio. Primeiro, por conta de um trânsito de Mercúrio, entre os dias 5 e 23. Esse ciclo será bastante favorável para a organização das suas finanças.

Além disso, Marte transita em Capricórnio até o dia 13. Trata-se de um momento de especial energização. Com isso, você tende a se sentir mais forte, inclusive fisicamente. Portanto, aproveite para intensificar a prática de esportes e superar seus limites.

Por fim, Capricórnio também recebe a visita de Vênus até o dia 16. Isso tende a favorecer questões amorosas e de autoestima. Assim, é um bom momento para mexer na sua aparência e dar um up na imagem. Se você estiver só, há chances de encontrar gente nova.

Anote as datas!

Dias 9 e 10: o ciclo de Mercúrio favorece atitudes que ajudem a colocar a vida financeira no eixo. Organize-se!

AQUÁRIO

Em qualquer ano, fevereiro é um mês importantíssimo para o signo de Aquário. Afinal, muitas pessoas desse signo fazem aniversário neste mês. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar, com previsões para seu próximo ano.

Porém, em 2024 há motivos extras que tornam o mês ainda mais significativo. O primeiro é a entrada de Marte neste signo, no dia 13. É um ciclo de muita energização, e as pessoas aquarianas tendem a se sentir mais fortes, decididas e destemidas.

Esse ciclo se estende até março, e ocorre em média a cada dois anos. Aproveite para tomar decisões importantes, que talvez tenham sido postergadas por muito tempo. Marte é o astro que rege a sua determinação, mas também a agressividade. Tenha atenção, portanto.

Por fim, fevereiro também será marcado pelo trânsito de Mercúrio em Aquário, entre os dias 5 e 23. É um movimento que ocorre anualmente, que favorece a comunicação, as trocas e contatos. Bom momento também para viagens e acordos comerciais.

Anote as datas!

Dias 8, 9 e 10: trata-se de melhor janela para contatos e acordos, com a comunicação favorecida por Mercúrio.

trata-se de melhor janela para contatos e acordos, com a comunicação favorecida por Mercúrio. A partir do dia 17: Vênus passa a transitar por Aquário, o que estimula a vida afetiva e a autoestima.

PEIXES

Além de Aquário, fevereiro também é o mês em que muitas pessoas do signo de Peixes fazem aniversário. Se esse é o seu caso, confira não só o horóscopo de fevereiro de 2024, mas também a sua Revolução Solar. É um mapa astral gratuito, válido por um ano.

Mas em 2024, fevereiro é importante também por outras razões. Uma delas é a entrada de Mercúrio em Peixes, no dia 23. Esse trânsito favorece a comunicação, as viagens curtas, as interações sociais e os estudos.

Fevereiro é um mês ligado ao prazer, por conta do Carnaval e o período de férias de verão, para Peixes esse não vai ser o caso. A vida afetiva e sexual entra em recesso na segunda quinzena. Dê preferência a retiros e atividades introspectivas, ao menos até o dia 23.

Anote as datas!

Até o dia 23: a baixa energética prega cautela. É conveniente reduzir suas atividades físicas e evitar grandes eventos sociais no período.

