Entre as muitas vantagens de acompanhar o calendário lunar é poder alinhar suas metas com as fases da Lua. Isso porque cada fase lunar pode ser aproveitada para potencializar (ou não) seus objetivos.

Pensando nisso, a seguir, compartilhamos algumas estratégias gerais. No entanto, é importante você saber que cada um de nós experimenta as fases da Lua de maneira singular, devido aos trânsitos lunares pessoais.

Caso você encontre alguma divergência como, por exemplo, um trânsito pessoal seu que esteja falando em um momento bom para investimentos, mas a fase lunar for a Minguante, procure fazer a mescla entre as tendências. Para saber os seus trânsitos lunares pessoais, acesse seu horóscopo personalizado clicando aqui!

Como alinhar suas metas com as fases da Lua

Cada fase da Lua está associada a diferentes objetivos e intenções, desde cortar o cabelo e comprar imóveis até casar ou começar um negócio. Assim como quando é o melhor de planejar, de investir, de colher resultados ou apenas refletir sobre algo.

Assim, você pode usar alinhar suas metas com as fases da Lua, aproveitando o potencial de cada uma.

Para isso, é claro, você precisa saber em qual fase estamos. Isso você pode conferir gratuitamente aqui no calendário lunar 2024!

Assim, você fica sabendo a data e a hora das mudanças das fases da Lua ao longo do ano e também quando a Lua muda de signo. Com base nisso, siga as dicas a seguir.

Qual é o potencial de cada fase

Lua Nova: Plantando Sementes

A fase da Lua Nova marca o início do ciclo lunar e é o momento perfeito para estabelecer novas metas. Neste período, a energia lunar é de renovação e início de algo novo.

Você pode aproveitar essa fase para visualizar suas metas, criar planos e traçar o caminho que deseja seguir. Veja aqui o passo a passo de um exercício de Conexão com a Lua Nova.

Durante a Lua Nova, a energia abundante permite criar novos parâmetros e ideias, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. No entanto, as pessoas geralmente sentem menos ansiedade e estão mais propensas a investir tempo no autocuidado.

É um momento ideal para cuidar de si, comprar roupas, passear e cuidar da beleza. Além disso, é um ótimo período para inícios, como plantar sementes importantes na vida, como comprar uma casa ou começar um curso.

Lembre-se de que o período é promissor, mas precisará de tempo para se consolidar.

Lua Crescente: Crescimento e Ação

À medida que a Lua cresce, sua influência é de expansão e crescimento. Durante a fase Crescente, é hora de tomar medidas concretas em direção aos seus objetivos. Use essa energia para realizar ações práticas, estabelecer metas de curto prazo e superar obstáculos.

A Lua Crescente é uma das melhores fases da Lua, com uma forte energia proativa. É o momento de agir com resultados rápidos, lançar projetos e agir com iniciativa.

No aspecto da beleza, é ideal para dietas e procedimentos que visam ganhar peso ou massa muscular, além de fazer um corte de cabelo focado em crescimento.

Porém, é importante considerar seus trânsitos lunares pessoais para isso. A ferramenta gratuita que faz isso por você é o Calendário de Corte de Cabelo.

Lua Cheia: Manifestação e Concretização

A Lua Cheia é o ponto alto do ciclo lunar e está associada a uma energia poderosa de manifestação. Neste momento, você pode colher os frutos de seu trabalho árduo. Aproveite a fase da Lua Cheia para celebrar suas realizações, avaliar seu progresso e fazer pequenos ajustes se necessário.

Durante a Lua Cheia, as pessoas tendem a ficar mais sociáveis, mas também mais voláteis e ansiosas. É uma fase ideal para eventos com o público e para mostrar o seu melhor.

No entanto, evite ações que possam causar polêmicas, como demissões ou pedidos de divórcio.

Lua Minguante: Reflexão e Liberação

Na fase Minguante, a Lua está diminuindo de tamanho, sendo um período ideal para refletir sobre seus objetivos e avaliar o que está funcionando e o que precisa ser deixado para trás.

Libere quaisquer obstáculos, crenças limitantes ou comportamentos que não estejam mais alinhados com suas metas — veja mais dicas para isso aqui.

A Lua Minguante é um momento de reflexão e recolhimento. Além disso, é favorável para tratamentos de saúde, cirurgias e atividades que exijam sigilo e término de etapas.

No entanto, não é um bom momento para promover eventos de grande alcance ou lançamentos de novos projetos.

Intencione!

A cada fase da Lua, há uma oportunidade única de alinhar suas metas e intenções com as energias cósmicas que a Lua emana. Ao compreender e trabalhar em sintonia com essas fases, você pode potencializar seus esforços e melhorar suas chances de sucesso.

Lembre-se de que a chave está na consistência e na intenção clara. À medida que você pratica se alinha com a Lua, você pode experimentar uma conexão mais profunda com seus objetivos e um maior senso de realização em sua jornada pessoal.

Experimente e descubra como as fases da Lua podem ajudar a manifestar seus sonhos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

