Prepare-se para o início do Ano Chinês: previsões, tradições e significados

O início do Ano Chinês não tem uma data fixa, podendo ser de janeiro a março. Isso porque enquanto o Ocidente segue o movimento de translação da Terra, o calendário chinês é organizado conforme as fases da Lua e a posição do Sol.

Esse calendário, conhecido como lunissolar, utiliza tanto o movimento do Sol quanto da Lua, por isso, o Ano Novo tem duas datas.

A seguir, te contamos tudo o que você precisa saber sobre o início do Ano Chinês, para poder se preparar para a chegada desse novo ciclo.

Previsões para o início do Ano Chinês

Para a Astrologia Chinesa chamada Ba Zi, o próximo ano novo – baseado no calendário solar – entrará em vigor no dia 04 de fevereiro de 2024, e terá a influência do signo do Dragão com elemento Madeira e polaridade Yang.

É isso que determina as previsões e características específicas que o ano deverá trazer. Veja aqui as previsões completas para o Novo Chinês 2024.

Além disso, no dia 4 de fevereiro de 2024, sua casa (e todas as outras) receberá um novo padrão anual de energias em cada um dos oito setores. Com base no Feng Shui, você pode ver aqui como decorá-la para ter boas energias em 2024.

Mas também existe o Ano Novo Lunar, que dá origem à mais tradicional festividade da China, chamada de Festival da Primavera, com duração de 7 dias ou mais, concluindo com o famoso Festival das Lanternas.

Em 2024, início do Ano Chinês lunar será no dia 10 de fevereiro. Se você quiser ver calendário lunar 2024 completo, clique aqui.

As tradições do Ano Novo Chinês

Mesmo a China sendo um país enorme, apresenta muitos grupos étnicos bem diferentes. Assim, cada família celebra essa data com suas próprias tradições.

Contudo, existem alguns costumes que abrangem a maioria das comemorações para a chegada de um ciclo novo.

Veja tradições do Ano Novo Chinês:

Visita a templos budistas e taoistas: levar oferendas com a intenção de receber um ano novo cheio de bençãos e prosperidade.

levar oferendas com a intenção de receber um ano novo cheio de bençãos e prosperidade. Não usar branco: uma diferença curiosa que as pessoas têm no ano novo é evitar o branco nas roupas. Ao contrário de nós, que temos essa cor como símbolo de paz, para os chineses simbolizam luto e morte na sua cultura através do branco.

uma diferença curiosa que as pessoas têm no ano novo é evitar o branco nas roupas. Ao contrário de nós, que temos essa cor como símbolo de paz, para os chineses simbolizam luto e morte na sua cultura através do branco. Envelopes vermelhos: entregues com alguma quantia de dinheiro, os envelopes vermelhos também são bem comuns nesse período de ano novo, ao representarem o desejo de boa fortuna para quem dá e recebe.

entregues com alguma quantia de dinheiro, os envelopes vermelhos também são bem comuns nesse período de ano novo, ao representarem o desejo de boa fortuna para quem dá e recebe. Apresentações de rua com Danças do Dragão: são parte das comemorações mais tradicionais desse período, juntamente com música e tambor. Comemorando a chegada do novo ciclo, tem o objetivo trazer sorte para as pessoas. Nesse ritual, quanto maior e mais longo o dragão, mais sorte ele trará.

são parte das comemorações mais tradicionais desse período, juntamente com música e tambor. Comemorando a chegada do novo ciclo, tem o objetivo trazer sorte para as pessoas. Nesse ritual, quanto maior e mais longo o dragão, mais sorte ele trará. Celebração com fogos de artifício: outra característica marcante dessa comemoração são criar pequenas explosões, visando afastar espíritos malignos.

Espiritualidade é fundamental na Astrologia Chinesa

A espiritualidade é um ponto muito forte para o povo oriental chinês. A visão espiritualizada abraça um novo ciclo cósmico e terrestre, em que cada plano se complementa.

Assim, a filosofia chinesa enxerga as transformações da vida como ciclos a serem compreendidos, refletindo a natureza.

Cada ciclo é uma oportunidade única, trazendo energias do Céu e da Terra. Nesse sentido, a Astrologia Chinesa, profunda e assertiva, interpreta as energias resultantes da interação entre o homem e o cosmos, fornecendo leituras individualizadas, como mapas natais.

Sensível ao universo, destaca que o fim de algo sempre é o início de outro, representando os ciclos como essência da vida.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

O post Prepare-se para o início do Ano Chinês: previsões, tradições e significados apareceu primeiro em Personare.