Mercúrio entra em Aquário e promete revoluções no modo de pensar

Nesta segunda-feira (05/02), Mercúrio entra em Aquário, dando início a um período excepcionalmente inspirador que promete revolucionar nossa maneira de pensar e nos comunicar.

Afinal, estamos falando de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, transitando pelo visionário signo de Aquário até o dia 23 de fevereiro. Esse trânsito é um convite para mergulharmos em ideias inovadoras e soluções criativas.

A seguir, te explico melhor como aproveitar Mercúrio em Aquário. Mas não esqueça de conferir onde Mercúrio está passando em seu Horóscopo Personalizado (é só clicar aqui), para ver qual área da sua vida está mais favorecida pelo trânsito.

A Força de Mercúrio em Aquário

Quando Mercúrio entra em Aquário, ele reforça em um plano mental que valoriza a inovação e o pensamento fora da caixa.

Aquário, conhecido por seu olhar impessoal e objetivo, nos permite fazer avaliações e sugestões sem a contaminação emocional que frequentemente turva nossa percepção.

Por isso, é um tempo em que a objetividade reina, permitindo que ideias sejam recebidas e contempladas sem preconceitos, abrindo caminho para um diálogo genuinamente construtivo.

A combinação da energia mental de Mercúrio com a perspectiva inovadora de Aquário resulta em uma explosão de criatividade. As trocas se tornam inspiradoras, cheias de insights que podem levar a soluções inesperadas para problemas antigos.

É, sem dúvida, um período propício para brainstormings coletivos, experimentação e avanço em projetos criativos.

Desafios e Tensões com Mercúrio/Plutão

No entanto, até quinta-feira (08/02), a conjunção de Mercúrio com Plutão, ambos em Aquário, traz uma atmosfera de tensão, especialmente difícil na semana pré-Carnaval (veja as previsões completas aqui).

Esta combinação nos torna mais propensos a obsessões e preocupações, exigindo cautela na forma como usamos nossas palavras.

Este período também pode ser marcado por um aumento de radicalismo e de notícias intensas, tanto no âmbito coletivo quanto no pessoal, convidando-nos a buscar profundidade e significado mais profundos em nossas interações.

A Quadratura com Júpiter: Um Alerta para Excessos

Quando Mercúrio/Plutão acabar, teremos início de outro aspecto desafiador: a quadratura de Mercúrio com Júpiter, que se estende de quinta (08/02) até a terça-feira de Carnaval (13/02), amplificando a tendência para excessos.

Neste período, é prudente estar atento ao risco de “sincericídios”, ou seja, a prática de falar mais do que o necessário ou apropriado.

Este aspecto astral sugere um aumento de julgamentos e exageros, tanto em nossas mentes quanto nas estradas e locais públicos, potencialmente superlotados devido à efervescência do Carnaval.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

