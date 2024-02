Como enfrentar a solidão com ajuda da Astrologia

A solidão é um sentimento universal que pode afetar pessoas em diferentes estágios de suas vidas e diferentes maneiras. Neste artigo, vamos explorar como a Astrologia pode nos ajudar a entender e enfrentar a solidão, independentemente de você estar em um relacionamento ou não.

Abordemos várias situações comuns nas quais a solidão pode surgir e como a Astrologia pode fornecer insights valiosos para você superar o sentimento de solidão.

Vale lembrar que, além de astrólogo, sou também psicóloga, então, tenho muito cuidado ao abordar assuntos e dores de amor como essa.

Os diferentes tipos de solidão

A solidão não é uma experiência única; ela se manifesta de várias maneiras. Algumas pessoas sentem solidão porque estão fisicamente sozinhas, enquanto outras se sentem sozinhas mesmo estando em relacionamentos.

Há também aqueles que enfrentam uma sensação constante de vazio interior que parece impossível de preencher. Cada situação é única, e a Astrologia pode ajudar a entender por que nos sentimos assim.

Vamos abordar três tipos de solidão a seguir, te contar como identificar se você tem a tendência a elas no seu Mapa Astral e, ainda, te dar dicas de como vencer esse sentimento desafiador.

Veja também o vídeo em que explico tudo sobre solidão e Astrologia:

1. Solidão de quem está sem um par e sente falta disso

Astrologicamente, é importante observar a Casa 7 no seu Mapa Astral, também conhecida como Descendente, a Casa do outro.

A Casa 7 se refere aos nossos relacionamentos e como enxergamos o nosso par amoroso ideal – entenda melhor sobre isso aqui.

Se você tiver muitos planetas na Casa 7, suas expectativas em relação à pessoa parceira podem ser bastante elevadas.

Você pode esperar que a pessoa seja amiga, confidente e emocionalmente envolvida, mas também que seja forte e assertiva. Essas altas (ou até irrealistas) expectativas podem dificultar a busca de alguém que atenda a todos esses critérios.

Como ver se você tem planetas na Casa 7?

Faça aqui o seu Mapa Astral gratuito.

Então, vá até o menu lateral, embaixo da sua mandala, e selecione a opção Casas Astrológicas .

. Vá até a Casa 7 e veja se você tem planetas ao lado dela.

No exemplo abaixo, a pessoa tem Sol e Mercúrio na Casa 7.

Caso você tenha também, veja aqui o que os planetas na Casa 7 significam .

. A seguir, te contamos como entender esses planetas em relação à solidão e o que você pode fazer quanto a isso.

O que os planetas na Casa 7 representam

Por exemplo, se você tem Vênus na Casa 7, quer encontrar uma pessoa carinhosa para se relacionar. Mas se você também tem Mercúrio nesta casa, isso não basta, pois você também quer alguém que saiba fazer trocas intelectuais.

E, se ainda tem Saturno na 7, vai desejar que seja uma pessoa madura, mas, se tiver Júpiter, ela ainda terá de ser jovial.

São muitas expectativas para uma mesma pessoa, certo? As chances de encontrar alguém que preencha todos esses requisitos são muito menores do que se a gente estivesse simplesmente aberto para o amor.

O que fazer com essas informações?

Embora para esses planetas estejam na sua Casa 7, que é a Casa do outro, o Mapa Astral continua sendo seu. Ou seja, não é alguma pessoa que está provocando esse sentimento de solidão em você.

Você precisa sair desse lugar de carência e de expectativa de que um dia vai chegar outro para te complementar. Assim, você libera para o universo colocar uma pessoa legal em sua vida.

2. Solidão mesmo estando em um relacionamento

Algumas pessoas estão em relacionamentos estáveis, longos ou curtos, mas ainda assim se sentem solitárias.

Esse tipo de solidão pode ter ligação com uma dificuldade da própria pessoa na relação ou na interação do casal.

Nestes casos, te convido a dar uma olhada neste vídeo sobre os tipos de apego nos relacionamentos. Neste episódio, a gente aborda as diferentes formas de se relacionar que podem criar desencontros e vazios, mas que podem ser corrigidas com ajustes.

3. Solidão constante estando só ou numa relação

Esteja em um relacionamento ou sem um par, você sente uma solidão constante, como se fosse um vazio existencial ou um buraco na sua alma? É muito mais comum do que você pensa.

Esse tipo de sensação pode estar enraizada na infância e, astrologicamente, pode ser associada a aspectos difíceis (quadratura ou oposição) com a Lua e Vênus no seu Mapa Astral.

Geralmente, indicam experiências de infância que deixaram marcas profundas de ausência e falta de nutrição emocional ou então buscas idealizadas de amor. Nesses casos, encontrar preenchimento fora de si pode ser bem desafiador, levando à sensação de constante solidão.

Como saber se você tem essa tendência?

Abra aqui o seu Mapa Astral gratuito.

Então, vá até o terceiro capítulo, sobre a Lua. Logo abaixo do título Seu emocional: Lua , veja se aparece algum aspecto difícil com Plutão, como uma quadratura ou oposição. Depois, veja se existe algum entre Vênus e Saturno ou Netuno.

, veja se aparece algum aspecto difícil com Plutão, como uma quadratura ou oposição. Depois, veja se existe algum entre Vênus e Saturno ou Netuno. Na imagem abaixo, a pessoa tem Lua em quadratura com Plutão.

A seguir, te conto um pouco do que isso pode significar.

O que esses aspectos tensos significam?

Uma quadratura ou oposição Lua-Plutão, por exemplo, indica que se trata de uma criança que provavelmente não teve apoio emocional e precisou ser independente desde muito cedo.

Assim, aprendeu que a entrega emocional é algo ameaçador e sabota suas relações por medo de ter de contar com aquela pessoa.

Se tiver Lua-Saturno em tensão, provavelmente lembra muito mais e até reforça experiências negativas que viveu, principalmente na infância, como ausências ou frustrações emocionais.

Já se você tiver um aspecto difícil Vênus-Saturno, funciona mais ou menos como uma Casa 7 cheia de planetas, criando muitos pré-requisitos para o seu par perfeito. Já Vênus-Netuno representa a busca por uma pessoa ideal, levando a amores platônicos ou pessoas indisponíveis.

O que fazer com essas informações?

Se você tiver aspectos tensos envolvendo Lua e Vênus, é importante identificar dentro de você com o que precisa aprender a identificar o que lhe faltou e a se nutrir sem depender de outra pessoa. Para isso, é fundamental a busca do processo terapêutico.

No momento em que você conseguir curar essa ferida emocional e acessar a sua vulnerabilidade, você terá condições de se nutrir e se permitir ser nutrida de uma maneira única.

Como enfrentar a solidão com ajuda da Astrologia

A Astrologia pode ser uma ferramenta valiosa para enfrentar a solidão, principalmente porque ajuda a identificar a raiz desse sentimento, quer esteja com alguém ou não.

Mas é importante ressaltar que a Astrologia não substitui o trabalho terapêutico, mas pode oferecer valiosos insights sobre padrões de comportamento e desafios emocionais que você pode levar para a terapia.

Lembre-se de que, para enfrentar a solidão, o caminho está dentro de você. Ao entender e abraçar suas características, você pode nutrir seu eu interior e, eventualmente, encontrar conexões mais significativas com os outros.

A solidão pode ser uma jornada dolorosa, mas com autoconhecimento e apoio adequado, você pode superá-la e criar relacionamentos mais saudáveis e gratificantes em sua vida.

