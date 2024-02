Previsões astrológicas para o Carnaval 2024: amor, agito e perigos

As previsões astrológicas para o Carnaval 2024 chegaram. Se você queria um feriado intenso, provavelmente terá um. A folia deste ano promete ser vibrante, trazendo tanto momentos de alegria e inovação, quanto alerta para desafios e imprevistos.

Aqui, compilamos um guia com previsões astrológicas para o Carnaval 2024 e te auxiliar a se preparar para as energias que devem predominar quer você esteja na folia ou procurando descanso.

Mas lembre-se: os trânsitos astrológicos podem agir com mais ou menos intensidade na sua vida. Fique de olho no seu Horóscopo Personalizado para comprar e tomar as melhores decisões.

Congestionamentos e imprevistos no pré e pós-Carnaval

A preparação para o Carnaval começa sob um céu de tensão — como contamos nas previsões da semana de 04 a 10 de fevereiro. A quadratura de Mercúrio com Júpiter, que amplia o exagero.

Por isso, se você for viajar ou participar de desfiles e bloquinhos com aglomerações, tome muito cuidado, porque as estradas e os lugares podem ficar ainda mais cheios.

O retorno da folia também pode ser conturbado a partir da quinta-feira, com Mercúrio quadrando Urano. Por isso, volte com cautela e paciência se viajar no Carnaval.

Além disso, na noite de sexta pré-Carnaval (09/02), teremos uma Lua Nova em Aquário, inaugurando um ciclo de imprevisibilidade e mudança até 10 de março. Significa que não só o Carnaval, mas o mês de fevereiro todo exige atenção, estando longe de ser um mês calmo.

É folia, sim, mas também pode ter tensão

O sábado de Carnaval (10/02) chega com uma conjunção desafiadora entre Marte e Plutão, indicativa de tensões internacionais — muito similares ao que vivemos em 2022, quando eclodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia.

A diferença é que, na época, Plutão estava em Capricórnio. Agora, Plutão já está em Aquário, indicando que podemos ter revoluções ainda mais potentes no mundo todo ao longo do trânsito, que durará 20 anos. E não estamos falando apenas de países e guerras.

No âmbito pessoal, também podemos viver situações tensas, como acidentes, crimes e conflitos por estes dias. Em grandes centros, há potencial de violência coletiva, como arrastões, perigos, coação e assaltos.

O objetivo não é te deixar com medo, mas em alerta. Prudência é a palavra-chave!

Atenção aos riscos e Fenômenos Climáticos

Os primeiros dias de Carnaval são marcados pela quadratura entre o Sol e Urano, que pode aumentar muito os imprevistos. Doenças inesperadas, mudanças de planos e correria podem ser mais comuns. Aquela sensação de “o que mais falta acontecer?”. E isto já antes do Carnaval.

O alerta de instabilidade também vale para a natureza, com potencial de eventos climáticos intensos. A conjunção de Marte com Plutão reforça este cenário, aumentando fenômenos e incidentes relativos a tempo, seja de ventos, chuvas, calorão ou outra manifestação.

Amores de Carnaval e Romantismo no Ar

No território do amor, o trígono de Vênus com Urano, acompanhado do sextil com Netuno, favorece “amores de Carnaval”, a princípio, marcados pela necessidade de espaço e liberdade.

Contudo, o trânsito de Vênus e Netuno pode também dar origem a conexões mais profundas e românticas, oferecendo oportunidades para experiências amorosas marcantes e genuínas. Aquela sensação de estar rolando um encontro especial.

Lembre-se que Vênus está em Capricórnio, o signo mais comprometido do zodíaco, até 16 de fevereiro. Com isso, as relações ganham um tom mais sério e pragmático.

Então, se você encontrar um amor neste Carnaval, vale deixar claras as suas intenções! Porque as chances de durar são boas.

Os “amores que subirem a serra”, isto é, que perdurarem além dos dias de folia, poderão entrar até em uma frequência de intensidade inesperada a partir do primeiro final de semana pós-Carnaval.

Inovação e criatividade em alta

Ainda no início do Carnaval, Vênus e Marte em Capricórnio formam um trígono com Urano, incentivando a inovação e a quebra da rotina. Este aspecto favorece a criatividade e propicia encontros sociais estimulantes.

Na terça de Carnaval (13/02), Marte entra em Aquário, aumentando a nossa inquietação e vontade de mudar. É um ótimo momento para inovações!

Mas fique atento a riscos e perigos, conforme já alertamos. Inclusive em relação à sexualidade, que estará muito intensa nesse período, podendo levar a arrependimentos pelo excesso de impulsividade ou a exceder os limites.

Além de Marte, Mercúrio e o Sol transitam por Aquário no Carnaval, abrindo muito espaço para novas experiências, quem sabe novas amizades e até novos amores.

2024 finalmente vai começar!

Como teremos muitos planetas simultaneamente em Aquário, ao final deste Carnaval, podemos retomar a rotina, no pós-Carnaval, com uma vontade de revolucionar! insights, intuições, poderão vir com toda a força, nos mostrando novas direções.

Com isto, aquela famosa ideia de que o ano só começa depois do Carnaval vai fazer sentido, pois realmente estaremos cheios de ideias, com novas visões e estímulo para vivenciar novas experiências e soluções.

Porém, só tome cuidado para não transformar esses estímulos aquarianos em um excesso de rebeldia e despreocupação.

É hora de você se preparar para 2024 aqui, com o apoio dos especialistas Personare.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Previsões astrológicas para o Carnaval 2024: amor, agito e perigos apareceu primeiro em Personare.