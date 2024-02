Lua Nova em Aquário 2024 chega para agitar o Carnaval; veja as previsões para seu signo

Bem no ritmo de Carnaval, chegamos à inusitada Lua Nova em Aquário 2024. Nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, quando o Carnaval já está fervendo em todo o país, temos a primeira lunação desta nova fase de Plutão em Aquário.

A Lua Nova em Aquário 2024 acontece justamente em quadratura com o planeta regente desse signo, Urano. Ou seja, o período será marcado pela ênfase nesse signo de elemento ar.

Portanto, podemos esperar um Carnaval e todo o mês de fevereiro com vivências bem fora do convencional. É um período que sugere também alguns imprevistos. Então, se houver algum marasmo, ele vai deixar de existir.

A Lua Nova em Aquário 2024 começa às 19h58 (horário de Brasília) de 9 de fevereiro, mas lança efeitos pelo período de um mês. Por isso, as previsões que você vê a seguir valem até 10 de março, na outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar completo de 2024!

Entenda a Lua Nova em Aquário 2024

No horário de Brasília, a lunação acontece na Casa 6. Dessa forma, tendemos a vivenciar um fevereiro agitado. Querendo ou não, este mês vai nos tirar da rotina — seja para pular e se jogar na folia, seja pra viajar ou descansar.

A vontade de sair do lugar comum e fazer algo fora do script será grande. Só precisamos ficar atentos aos imprevistos relacionados à saúde, visto que essa casa também envolve os cuidados com nosso corpo.

O ascendente da lunação está em Virgem. Já o regente da lunação, Mercúrio, está em Aquário e, após um encontro rápido com Plutão, segue para uma quadratura com Júpiter em Touro. O mês abre espaço às ideias mais inovadoras, mas também a doses de exagero.

Então, atenção para não dar de cara depois com a realidade batendo à sua porta. Principalmente, a realidade financeira e de temas relacionados à saúde. Tenha ciência sobre o quanto suas ideias combinam com seu saldo bancário e com sua disposição física.

O inesperado dá as caras

Para quem está viajando, também fica um alerta de se adiantar a qualquer imprevisto possível com relação a transporte, documentos e comunicações.

Com uma Lua tão aquariana, é óbvio que vão chover contatos, e a vontade de se libertar de tudo que é tradicional — inclusive no amor — estará em alta. Afinal, Aquário é o signo da rebeldia.

E, com Plutão na área, prestes a ter um encontro com Marte e Vênus, é bom ter atenção a situações conflituosas e até violentas. Precisaremos de parcimônia para não nos colocarmos em risco, tampouco colocar outros em perigo também.

As situações ficam muito passionais e muitas vezes precisaremos esfriar a cabeça. Infelizmente, este período não tem nada de cabeça fria. Mas, se esse é o caso, que seja uma mente fervilhando de ideias. Anote tudo. Pode ser que daí saiam projetos futuros.

4 dicas para aproveitar a Lua Nova em Aquário 2024

Flexibilidade: não resista às mudanças necessárias. Prevenção: prepare-se para os imprevistos. Calcule o que pode dar errado e não se arrisque. Adaptação: é preciso ter versatilidade para se entregar e aproveitar as mudanças de fluxo de última hora. Planejamento: aproveite as ideias e contatos novos para pensar o futuro.

Pontos fortes desta Lua Nova

Não tem rotina chata com a Lua Nova em Aquário 2024. Você pode reclamar de tudo, menos de tédio.

Surgirão inúmeros contatos novos, amizades, amores de Carnaval , novos grupos… Para quem é sociável, é um prato cheio.

, novos grupos… Para quem é sociável, é um prato cheio. A vida move os seus pauzinhos para nos mostrar o que precisa mudar. Um olhar atento irá perceber a chave-mestra da mudança.

Desafios desta Lua Nova

Com tantos imprevistos, teremos de nos preparar e nos adaptar aos ocorridos.

Durante os primeiros dias da lunação, vamos passar por aspectos bem tensos, e até violentos. Então, é bom evitar riscos desnecessários.

É importante não exagerar e cuidar da saúde. Afinal, todo Carnaval tem seu fim, e existe vida após a folia.

Como a Lua Nova em Aquário se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Aquário 2024 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação aquariana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Aquário 2024:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

A Lua Nova está na casa do seu ascendente. Portanto, é um bom momento para começar algo diferente, inovar e fazer contatos.

É hora de aparecer e brilhar. Você pode até mesmo desejar fazer alguma mudança no seu visual.

As surpresas podem ficar por conta de questões do passado ou de assuntos familiares, voltados à vida doméstica.

Casa 2 recebendo a Lua Nova

Este é o momento de verificar novas iniciativas que ajudem você a mudar sua vida material e financeira.

Dessa forma, é um bom momento para mudar maus hábitos de sua vida financeira. Que tal aprender novas formas de investir, gerar dinheiro e até poupá-lo?

Pode haver surpresas relacionadas com o cuidado com os filhos, se você os tiver. Para outros, as mudanças podem envolver romance ou a forma de lidar com seus próprios dons.

Lua Nova em destaque na Casa 3

A Lua Nova em Aquário 2024 ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, dos aprendizados, vizinhos e irmãos. Assim, podemos esperar alguma novidade nessas áreas.

É um bom momento para tentar alguma nova atividade que estimule sua mente. Por exemplo, um novo hobby. Fazer novos contatos e amizades também é uma boa pedida.

As mudanças ficam por conta de assuntos de saúde ou que tenham a ver com sua rotina de trabalho e dia a dia. Atente para as mudanças necessárias.

Casa 4 com Lua Nova em trânsito

A Lua Nova ativa os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de mudar ou planejar mudanças no setor.

Além de mudanças na vida doméstica, é interessante pensar em como você pode mudar padrões ou a forma de lidar com sua herança familiar.

Modificações e surpresas em relações de sociedade e parcerias podem ser o estopim para a construção de um novo tempo.

Trânsito da Lua Nova na Casa 5

A Lua Nova em Aquário 2024 traz novidades na sua área social, de romances e de criatividade. Então, é hora de inovar em sua expressão, vivências ou de pensar em uma nova vocação.

Para quem tem filhos, eles podem ser o motivo de alguma mudança ou imprevisto.

As surpresas também podem com o que mexe com sua segurança emocional, em relações íntimas, perdas pessoais ou assuntos relacionados a investimentos e bens compartilhados.

Casa 6 com destaque para a Lua Nova

Que tal inovar nos cuidados com seu corpo, nutrição e rotina? É um bom momento para moldar novos hábitos e métodos que melhorem sua saúde.

Você pode inovar incorporando novas tecnologias à sua forma de trabalhar. Também há um destaque para sua atuação em grupos. Aproveite!

As surpresas e imprevistos podem se relacionar a notícias vindas do Exterior, estudos avançados ou questões de justiça. As ideias e crenças também precisam ser revistas.

Lua Nova passando pela Casa 7

Sua área dos relacionamentos será tocada por esta lunação. Assim, podemos esperar novos contatos e compromissos por meio de suas relações afetivas, sociedades ou clientela.

A sua maneira de lidar com o outro, de se mostrar para ele e a forma como você se coloca em grupos ou em mídias sociais também está em transformação. Expanda sua rede de contatos!

As mudanças e o que te tira o prumo têm a ver com seu propósito ou a tensão em lidar com suas escolhas profissionais e reputação.

Casa 8 com destaque para a Lua Nova

É hora de inovar em suas vivências de intimidade. Ou, ainda, reconhecer situações que aparecem para desafiar suas maiores inseguranças e, com isso, viabilizar seu crescimento pessoal.

Também pode ser um momento de renovar ou repensar investimentos ou extrair as recompensas merecidas por um pensamento inovador.

As surpresas e imprevistos podem vir da relação com grupos ou através da sua forma de se expressar em mídias sociais. Os planos para o futuro estão em franca transformação.

Lua Nova em trânsito na Casa 9

Novos planos são esperados em sua área do conhecimento superior ou especializado. Ideias se renovam com a vontade de ensinar ou adquirir experiências de vida.

Há a possibilidade de planejar uma viagem mais simbólica para o futuro, investigar uma nova filosofia ou surpreender-se com alguma definição em assuntos jurídicos.

As surpresas e imprevistos acontecem a partir do enfrentamento de suas fragilidades ou vícios. Acontecimentos de ordem maior podem nos fazer repensar nosso caminho.

Casa 10 recebendo a Lua Nova

Bom momento para inovar no campo profissional. Dessa forma, dedique-se a desenvolver iniciativas que vão ser importantes a médio e longo prazo.

Podem surgir novas propostas profissionais, novos propósitos e objetivos. Aproveite para se jogar espalhando suas ideias, promovendo-se e revolucionando seu campo profissional.

Você sente que é o momento de ser diferente. Você está mudando e isso se refletirá nas outras áreas da vida.

Casa 11 com Lua Nova em destaque

Esta lunação traz expansão do seu papel entre amigos e grupos de interesse. Você pode precisar se conectar mais a esses coletivos, inovando e divulgando suas ideias.

É um bom momento para você refletir sobre seus planos para o futuro. Como você pode chegar lá revolucionando sua vida? Como o coletivo pode colaborar para isso?

As surpresas ficam por conta de questões materiais e financeiras. Ou, ainda, os seus próprios valores estão passando por um processo de transformação. Este pode ser o gatilho que faltava para as mudanças do momento.

Lua Nova na Casa 12

Há um chamado para a conexão com seu mundo inconsciente. A partir daí, você poderá obter direcionamento para novos aprendizados terapêuticos ou espirituais.

Seria ótimo estudar e conhecer alguma terapia inovadora ou fora do comum que investigue suas fragilidades, medos ou heranças. Mudar a rotina pode ajudar.

As surpresas e imprevistos podem estar em alguma situação que envolva deslocamentos ou comunicação. Há também a possibilidade de estarem relacionados a irmãos, vizinhos ou o seu próprio ambiente de convívio.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

