Qual a melhor fantasia pro seu signo?

Ah, o Carnaval! Uma época de festa, bloquinhos e claro, muito glitter! Mas já pensou em escolher sua fantasia de acordo com seu signo do zodíaco? Vamos mergulhar no mundo astral e descobrir a melhor fantasia pro seu signo!

Para revelar esse match perfeito, nós convidamos a astróloga Nai Tomayno para revelar como é o estilo de cada signo. Afinal, cada signo tem seu jeito único que pode ser maravilhosamente expresso em uma fantasia.

Na sequência, com o toque da consultoria de imagem e estilo, conectamos o perfil com a fantasia que se encaixa melhor com as descrições de cada signo.

Melhor fantasia pro seu signo?

Mas lembre-se de olhar tanto seu signo solar quanto o Ascendente — e se não lembrar, é só conferir aqui no Mapa Astral.

Áries

Perfil: Áries é um signo ousado e cheio de energia, ama liberdade e cores vibrantes. Seu estilo tem a ver com autoconfiança e permitir pleno movimento! Por isso, não segue regras e adora ser o centro das atenções.

é um signo ousado e cheio de energia, ama liberdade e cores vibrantes. Seu estilo tem a ver com autoconfiança e permitir pleno movimento! Por isso, não segue regras e adora ser o centro das atenções. Sugestão de Fantasia: Kratos, Deus da Guerra e Daenerys Targaryen, mãe dos dragões, dois legítimos representantes da essência ariana.

Touro

Perfil: Touro prefere o conforto com um toque de luxo. Gosta de tudo que é bonito e confortável. Por isso, as pessoas taurinas adoram tecidos de qualidade e cores terrosas.

prefere o conforto com um toque de luxo. Gosta de tudo que é bonito e confortável. Por isso, as pessoas taurinas adoram tecidos de qualidade e cores terrosas. Sugestão de Fantasia: Uma divindade grega ou romana, bem imponente, com direito a túnica fluida e acessórios dourados, match perfeito entre conforto e beleza em perfeita harmonia.

Gêmeos

Perfil : Pessoas de Gêmeos são muito comunicativas e costumam fazer amigos com muita facilidade. Por isso, no visual, são criativas e usam suas roupas para fazer declarações do seu estilo.

: Pessoas de são muito comunicativas e costumam fazer amigos com muita facilidade. Por isso, no visual, são criativas e usam suas roupas para fazer declarações do seu estilo. Sugestão de Fantasia: Coringa e arlequina, irreverência com muita criatividade!

Câncer

Perfil: Câncer adora roupas que remetem ao conforto, com texturas macias, cores claras e suaves. É o signo com energia feminina e cheio de emoções!

adora roupas que remetem ao conforto, com texturas macias, cores claras e suaves. É o signo com energia feminina e cheio de emoções! Sugestão de Fantasia: Olaf, o boneco de neve, uma babá quase perfeita.

Leão

Perfil: Leão vive para o glamour. Por isso, adora peças que brilham e chamam atenção, com cores vibrantes e cortes ousados, o Carnaval é a época preferida das pessoas leoninas.

vive para o glamour. Por isso, adora peças que brilham e chamam atenção, com cores vibrantes e cortes ousados, o Carnaval é a época preferida das pessoas leoninas. Sugestão de Fantasia: Rei ou rainha do Carnaval, com muito brilho, plumas e uma coroa deslumbrante.

Virgem

Perfil: Virgem é perfeccionista e prefere looks clássicos e bem alinhados, com atenção aos detalhes. Por isso, geralmente curte peças mais simétricas, certinhas, com franjas e conjuntos — inclusive em fantasias.

é perfeccionista e prefere looks clássicos e bem alinhados, com atenção aos detalhes. Por isso, geralmente curte peças mais simétricas, certinhas, com franjas e conjuntos — inclusive em fantasias. Sugestão de Fantasia: qualquer personagem da realeza, o importante é a atenção nos detalhes, investir numa boa peruca e na maquiagem.

Libra

Perfil: Libra tem um olhar artístico para a moda, buscando harmonia e equilíbrio nas cores e nos estilos. Além disso, com gosto e simpatia nunca faltam.

tem um olhar artístico para a moda, buscando harmonia e equilíbrio nas cores e nos estilos. Além disso, com gosto e simpatia nunca faltam. Sugestão de Fantasia: personagens que remetem a lendas marinhas, como as sereias e Netuno, deus dos mares, que exalam charme e beleza.

Escorpião

Perfil: Escorpião exala mistério e poder. Por isso, prefere looks que combinam sensualidade com um toque de perigo. Os nativos desse signo, podem buscar inspiração nos diversos vilões e vilãs do cinema ou alguns heróis mais sombrios.

exala mistério e poder. Por isso, prefere looks que combinam sensualidade com um toque de perigo. Os nativos desse signo, podem buscar inspiração nos diversos vilões e vilãs do cinema ou alguns heróis mais sombrios. Sugestão de Fantasia: O corvo, Cruella, Malévola, Wandinha e toda a família Addams

Sagitário

Perfil: Sagitário é um signo aventureiro, topa tudo e sabe se divertir como ninguém. Nas roupas e acessórios, adora misturar cores e estampas, tudo junto ao mesmo tempo.

é um signo aventureiro, topa tudo e sabe se divertir como ninguém. Nas roupas e acessórios, adora misturar cores e estampas, tudo junto ao mesmo tempo. Sugestão de Fantasia: Indiana Jones e Lara Croft são fantasias perfeitas para o Carnaval das sagitas.

Capricórnio

Perfil: Para, Capricórnio o trabalho geralmente vem primeiro! Além disso, usam muito bem o seu dinheiro, fruto de muito esforço, portanto, suas roupas costumam ser atemporais e de qualidade, feitas para durar. Inclusive, nas fantasias.

Para, o trabalho geralmente vem primeiro! Além disso, usam muito bem o seu dinheiro, fruto de muito esforço, portanto, suas roupas costumam ser atemporais e de qualidade, feitas para durar. Inclusive, nas fantasias. Sugestão de Fantasia: Um magnata bem arrogante, com um cachimbo na mão e gravata borboleta no pescoço, ou então o clássico mauricinho e patricinha. O importante é que a fantasia carregue características de luxo e poder.

Aquário

Perfil: Aquário é um signo inovador, muito ligado a tecnologia e as últimas tendências. Por isso, geralmente são os primeiros a usar e não tem medo de quebrar padrões. No estilo, curtem propostas futuristas e acessórios exclusivos.

é um signo inovador, muito ligado a tecnologia e as últimas tendências. Por isso, geralmente são os primeiros a usar e não tem medo de quebrar padrões. No estilo, curtem propostas futuristas e acessórios exclusivos. Sugestão de Fantasia: Um alienígena ou um personagem de ficção científica, desde que seja algo que esteja fora dos padrões convencionais.

Peixes

Perfil: Peixes é sonhador, sensível, empático e com uma ótima intuição. Por isso, seu estilo se conecta muito com o universo visual hippie.

é sonhador, sensível, empático e com uma ótima intuição. Por isso, seu estilo se conecta muito com o universo visual hippie. Sugestão de Fantasia: hippie dos Anos 70, basta coordenar peças com estampa tie-dye, óculos com armações redondas, head band e muitos acessórios com o símbolo da paz.

Danielle Olivieri

Consultora de imagem e estilo, especialista em comunicação visual através do vestir.

