Exageros e imprevistos na semana pré-Carnaval: as previsões da Astrologia para 04 a 10/02

A semana pré-carnaval é de agitação e tensão! Quem já esperava começar a relaxar precisará de um pouco de paciência. Intensidade, exageros e imprevistos são os destaques das previsões da Astrologia para semana de 04 a 10/02.

Antes de saber mais, confira o resumo astrológico da semana:

Toda a semana: Sol em quadratura com Urano

Sol em quadratura com Urano Toda a semana: Vênus e Marte um trígono com Urano

Vênus e Marte um trígono com Urano Toda a semana: Marte em sextil com Netuno

Marte em sextil com Netuno A partir de segunda-feira (05): Mercúrio em Aquário

Mercúrio em Aquário Até quinta-feira (08): Mercúrio em conjunção com Plutão

Mercúrio em conjunção com Plutão A partir de quinta-feira (08): Mercúrio em quadratura com Júpiter

Mercúrio em quadratura com Júpiter Sexta-feira (09): Lua Nova em Aquário

Lua Nova em Aquário A partir de sábado (10): Marte em conjunção com Plutão

Marte em conjunção com Plutão A partir de sábado (10): Vênus em sextil com Netuno

A seguir, te contamos em detalhes as previsões da Astrologia para a semana de 04 a 10/02, com dicas para você lidar com os trânsitos tensos dos próximos dias. Mas para saber como cada um deles se apresenta na sua vida pessoal, confira o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para a semana de 04 a 10/02

A Lua Nova da imprevisibilidade está chegando. E ela acontece junto a outros aspectos que não só potencializam os imprevistos como agregam mais tensão a eles. Será preciso ter cautela com palavras e ações nos próximos dias.

Mas calma que melhora! O desejo de mudança também está presente em função ​do Sol interagir com Urano. Isso, somado à criatividade trazida pelos trânsitos de Vênus, Marte e Mercúrio em Aquário, representa uma oportunidade de guinada.

A seguir, saiba tudo sobre as previsões da Astrologia para a semana de 04 a 10/02! E se quiser já se preparar, veja aqui as previsões para o Carnaval 2024.

Até quinta-feira: Mercúrio conjunto a Plutão

Até quinta-feira (08), Mercúrio está em conjunção com Plutão, o que traz tensão para a semana pré-Carnaval. Essa combinação faz com que o nosso plano mental fique um pouco mais obsessivo e preocupado.

Como a atmosfera mental fica mais densa, a palavra pode ter mais poder e penetração. Assim, é preciso tomar cuidado com o que falamos, porque podemos ferir​ ou curar.

Podemos também esperar um ambiente mais radical e de cancelamento nas redes sociais. Além de notícias mais intensas, sejam coletivas, sejam pessoais.

O lado positivo — se for acionado — é o de maior profundidade.

A partir de quinta-feira: Mercúrio quadra Júpiter

A partir de quinta-feira (08) e até a terça-feira de Carnaval (13), Mercúrio estará em quadratura com Júpiter. Numa época tradicionalmente cheia, esse aspecto potencializa isso, contribuindo para que estradas e lugares fiquem ainda mais lotados.

Em relação ao plano mental e à palavra, temos um certo exagero por conta dessa combinação. Então, tome cuidado com o “sincericídio”, com falar o que não foi pedido.

Esse aspecto traz um excesso, inclusive de julgamento. Portanto, lembre-se de manter a moderação. Sugiro a leitura do artigo como lidar com julgamentos para te ajudar nessa questão.

Toda a semana: Sol quadra Urano

Em outro aspecto bem importante na semana pré-carnaval, o Sol quadra Urano. Quando essa combinação acontece, o nosso dia a dia fica muito mais sujeito a imprevistos.

Alguém pode ficar doente ou algo com que contávamos pode mudar de última hora, causando um certo susto, correria e agitação. Podemos esperar isso nesta semana, daí a importância de ter o famoso plano B e muita flexibilidade.

Além disso, esse aspecto causa certa impaciência. Existe uma energia de ruptura, de rompimento. E, se levarmos isso para uma escala mundial, pode vir um radicalismo e uma imprevisibilidade geral nas notícias.

A quadratura fica exata na quinta-feira (08), ​atuando até a quarta-feira de Cinzas (14).

Que área VOCÊ precisa mudar?

Sol em quadratura com Urano deve provocar um desejo de mudança para todos nós. E essa consciência poderá ser percebida com mais ênfase na Casa onde o Sol está no nosso Horóscopo Personalizado.

É só conferir gratuitamente em que Casa o Sol está no seu Horóscopo, olhando para os trânsitos ativos. Então, confira aqui o significado de todas as Casas astrológicas.

No exemplo abaixo, a pessoa está com Sol na Casa 9:

Porém, como Marte vai estar em um bom aspecto com Urano, a Casa em que está Marte no seu Horóscopo Personalizado também é importante. Vá descendo nos trânsitos ativos, até encontrar “Marte na Casa…”.

No exemplo, a pessoa está com Marte na Casa 9.

Analisar Marte é importante, porque a energia para essa mudança pode vir dela.

Por exemplo:

Se o Sol está na Casa 7, de parcerias e relacionamentos, pode haver impaciência em relação a algum desses temas. Mas se Marte estiver na Casa 6, do dia a dia, é preciso refletir sobre o que você está fazendo no dia a dia para mudar essas parcerias.

Ou se o Sol está na Casa 8, que fala em transformação, e Marte na Casa 7, aquela das parcerias, então, talvez, sua pessoa parceira ou alguém conhecido pode te ajudar a fazer as mudanças necessárias.

Esse raciocínio conjugado pode ajudar, já que a área de Marte está mais fluente para mudar.

A partir de sábado: Marte em conjunção com Plutão

No sábado do Carnaval (10), Marte estará em conjunção com Plutão, permanecendo assim por boa parte do mês de fevereiro.

Esse aspecto já aconteceu em 2022, justamente quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia. A diferença é que, na época, Plutão estava em Capricórnio. Agora, Plutão já está em Aquário, com Marte bem próximo, no final de Capricórnio e já conjunto a Plutão.

Portanto, fevereiro promete ser um mês bem complicado em termos internacionais, tanto em guerras que já existem quanto em novas guerras que podem surgir.

Na vida pessoal, precisamos tomar cuidado com a imprudência, riscos e arrogância, pois esse é um aspecto de perigo. Então, por exemplo, você pode ir para uma cachoeira e não querer prestar a atenção em chances de tromba d’água, o que é uma situação de risco​.

Também não serão dias tranquilos em grandes cidades, porque existe chance, infelizmente, de criminalidade, violência e arrastão, além de crimes sexuais.

Isso não deve fazer com que você fique com medo, mas, sim, que tenha cautela, que é uma característica de Capricórnio. A ideia é usar a Astrologia para se preparar e evitar coisas que possam causar problemas.

Sexta-feira: Lua Nova em Aquário

Na sexta-feira (09), começa a Lua Nova em Aquário. Essa é a Lua Nova da imprevisibilidade e seus efeitos serão sentidos até 10/03, até a próxima lunação. Veja aqui o calendário lunar 2024 completo.

Essa Lua Nova vem com uma vibe muito aquariana por mudanças, assim como imprevisibilidade. Por isso, precisamos nos preparar na nossa vida pessoal.

No mapa da Lua Nova, também temos Marte em conjunção com Plutão, um aspecto que traz crises que exigem ação.

Por exemplo: estoura uma tubulação na sua casa (tubulação tem muito a ver com Plutão). Você não pode apenas ficar inerte, precisa corrigir.

Fevereiro também é o mês que vai mexer com coisas crônicas que precisam de alteração. Para quem tem uma visão mais holística da vida, cada coisa tem um simbolismo – como os sonhos. Então, se tubulação quebrar (aspecto externo), é interessante olhar para o significado interno disso.

Não esqueça de que estamos começando um mês agitado, mas, ao mesmo tempo, com uma energia muito potente de mudança e guinada. E isso tem um lado muito positivo!

Toda a semana: Vênus e Marte ​e​m bons aspectos com Urano e Netuno

A boa notícia é que, além de contratempos, os próximos dias terão fatores de criatividade. Durante toda a semana, Vênus e Marte, muito próximos em Capricórnio, fazem um trígono com Urano.

Esse aspecto traz mais disposição para inovar e aceitar convites, até porque Vênus tem muito a ver com vida social. E aí, nesta semana pré-carnaval, vem uma disposição para fazer as coisas de forma diferente, para quebrar a rotina.

Nesta semana, Marte também começa um sextil com Netuno e, a partir do sábado (10), Vênus também entra nesse sextil. Esses aspectos com Netuno simbolizam o nosso lado que quer relaxar​ e espairecer, seja na folia, seja em um retiro, na natureza ou de qualquer outra maneira.

Então, vamos nos dar espaço para “mudar de canal”, que é o que o Carnaval permite, não é mesmo? Veja aqui dicas para curtir um Carnaval Zen e se reequilibrar.

A partir de segunda-feira: Mercúrio em Aquário

A partir de segunda-feira (05), Mercúrio entra em Aquário, onde fica até 23/02. E esse é um trânsito que, particularmente, eu gosto muito.

Quando Mercúrio passa por Aquário, ele fica muito fortalecido em um plano mental inovador e cheio de ideias.

Além disso, Aquário tem um olhar mais impessoal sobre as coisas. Quando não está radical, que é um extremo do signo, ele pode ter um olhar mais objetivo e distante para fazer avaliações, sem estar tão “contaminado” por sentimentos.

Por exemplo, eventualmente, você pode dar uma sugestão para uma pessoa, e ela achar que é um ataque pessoal. Quando temos Mercúrio e​m Aquário no céu, ela pode simplesmente contemplar a ideia, sem levar para o pessoal.

E as trocas com Mercúrio são inspiradas e criativas, gerando muitos insights. Então, é uma usina de criatividade que temos nesta semana, mesmo com uma quota de desafio​s, com todos os recados que procuramos passar para você aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

