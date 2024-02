Ah, o Carnaval! Uma época de festa, alegria e, claro, memes! Mas já imaginou se pudéssemos explorar essa folia toda sob a luz da Astrologia, identificando o meme de cada signo no Carnaval?

Prepare-se, porque é exatamente isso que vamos fazer! Mas antes de mergulhar nessa brincadeira astrológica, é legal entender que não é um único signo que importa.

Quando você pensa em “signo”, provavelmente vem à mente o seu signo solar, certo? Aquele que dizemos quando soltamos um “Sou libriano com orgulho!” ou “Nada me derruba porque sou ariano!”.

Mas aqui vai um segredinho: isso é só a ponta do iceberg astrológico. Se queremos realmente entender a nossa personalidade, precisamos convocar o trio poderoso: Sol, Lua e Ascendente — o Big 3 da Astrologia.

Sol: Sim, ele mostra como você brilha. É a sua essência, a força que te guia, seu propósito de vida .

Sim, ele mostra como você brilha. É a sua essência, a força que te guia, seu . Lua: Já a Lua ou signo lunar revela nossos desejos mais íntimos, nossas emoções e como nos sentimos confortáveis. Se o Sol é o que o busca, a Lua é o que você sente por dentro.

Já a Lua ou signo lunar revela nossos desejos mais íntimos, nossas emoções e como nos sentimos confortáveis. Se o Sol é o que o busca, a Lua é o que você sente por dentro. Ascendente: o Signo Ascendente é como a capa do seu livro, a primeira impressão que você deixa nas pessoas, seu estilo pessoal e o quer mostrar ao mundo.

Combine o Big 3!

Agora, imagina só combinar esses três signos para descobrir não apenas como você é, mas como você vive o Carnaval? Dizer “sou de Peixes” é legal, mas saber como Peixes com Ascendente em Leão e Lua em Virgem se joga na folia é outro nível!

Então, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e veja qual é o seu Big 3. Então, volte aqui para ver a seguir qual é o meme de cada signo no Carnaval. Assim, também você se dê conta de que se identifica mais com um do que outro — e entenderá o porquê.

Afinal, descobrir que seu Sol em Aquário te faz ser o amigo que inventa a fantasia mais original, enquanto sua Lua em Touro quer mesmo é comer aquele lanche gostoso pós-folia. E o Ascendente em Gêmeos? Bom, esse já está planejando o roteiro de festas para o próximo Carnaval!

O meme de cada signo no carnaval

Lembre-se de ver Sol, Lua e Ascendente!

Áries

Vive o Carnaval com intensidade, liderando os amigos em aventuras espontâneas e buscando sempre novas emoções. Por isso, a primeira impressão é de alguém sempre pronto para o próximo bloco, impulsivo e cheio de energia.

Touro

Prefere curtir o Carnaval com conforto, escolhendo festas que apelam para os sentidos, com boa comida e música. Busca segurança emocional em ambientes familiares, talvez preferindo pequenas reuniões a grandes aglomerações.

Gêmeos

Ama a diversidade do Carnaval, pulando de uma festa para outra, sempre em busca de novas experiências e pessoas. Por isso, causa uma primeira impressão de alguém extremamente sociável e curioso, sempre com uma história para contar.

Câncer

Vive o Carnaval de forma emotiva, valorizando momentos com amigos íntimos ou família, criando memórias duradouras. As emoções são profundas e sensíveis, buscando conexões emocionais autênticas durante as festividades.

Leão

Adora ser o centro das atenções, escolhendo fantasias ousadas e participando ativamente de todos os eventos carnavalescos. Chega irradiando confiança e carisma, pronto para brilhar e arrasar no samba ou em qualquer festa.

Virgem

Aproveita o Carnaval de maneira organizada, talvez até planejando os eventos com antecedência e atenção aos detalhes. Causa uma impressão de alguém meticuloso e consciente, talvez cuidando dos amigos e certificando-se de que tudo esteja correndo bem.

Libra

Busca experiências harmoniosas e estéticas no Carnaval, escolhendo festas elegantes ou blocos com um bom equilíbrio de diversão e beleza. Foca muito nas conexões (e contatinhos), preferindo compartilhar a festa com quem gosta.

Escorpião

Vive o Carnaval intensamente, mergulhando nas experiências mais profundas e talvez até misteriosas da festa. As emoções são intensas e transformadoras, buscando experiências que desafiem e revelem verdades ocultas.

Sagitário

Encara o Carnaval como uma grande aventura, explorando livremente e com entusiasmo tudo o que a festa tem a oferecer. Causa uma primeira impressão de alguém jovial e pronto para explorar novos horizontes — e dificilmente diz não para qualquer convite.

Capricórnio

Como focado em trabalho e finanças que é, enxerga o Carnaval com uma mistura de seriedade e diversão, equilibrando compromissos com o prazer das festas. Porém, com um sutil senso de humor que surpreende quando menos se espera.

Aquário

Prefere experiências carnavalescas únicas e fora do convencional, buscando a originalidade em cada momento da festa. Causa uma impressão de alguém super amigável, facilmente se misturando a diversos grupos e trazendo ideias novas.

Peixes

Mergulha no Carnaval de forma emocional e espiritual — inclusive nas fantasias. As emoções são vividas de forma intensa e compassiva. Apresenta-se de forma sonhadora e sensível, atraindo outros com sua empatia.

E se como um bom pisciano você quer descobrir o número do seu ano citado no meme abaixo, faça aqui o seu Mapa do Ano.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

