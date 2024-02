Horóscopo Chinês 2024: veja as previsões para todos os signos

No dia 4 de fevereiro, iniciaremos o Ano Novo Chinês 2024. Neste ciclo, todos viveremos sob a energia do signo do Dragão de Madeira Yang. A seguir, te conto as previsões específicas para cada signo no Horóscopo Chinês 2024.

O ano do Dragão de Madeira Yang traz otimismo, disposição para realizar o impossível e um foco na extravagância, imaginação, responsabilidade e poder pessoal.

No entanto, cada signo chinês tem características energéticas próprias que se relacionam de forma diferente com a energia do ano. Por isso, neste artigo, exploraremos as previsões para cada um. Se você não sabe qual é seu signo chinês, veja aqui.

Horóscopo Chinês 2024

Rato

Com a intensidade do elemento Água em sua constituição de energia, influenciado pela Madeira neste ano, os nativos de Rato terão emoções menos intensas do que no ano anterior.

Nesse sentido, a energia da Água fluindo em direção à Madeira permitirá liberar acúmulos emocionais. Além disso, o Rato é um dos signos compatíveis com o Dragão, trazendo tendências de boa sorte para o período.

Cuidados em 2024: Mantenha sua energia estável e evite se envolver em situações mais exigentes do que pode lidar, pois os eventos externos serão mais estimulantes.

Boi (ou Búfalo)

No primeiro semestre do ano, você pode se sentir mais atarefado do que o normal, pois será exigido mais esforço criativo do que manutenção em todas as áreas da sua vida. Estabeleça prioridades para equilibrar suas ações, respeitando seus desejos e limites.

Cuidados em 2024: Reconheça o movimento de renovação dos ciclos para deixar que a vida tenha fluidez da forma mais natural possível. Inícios e términos podem ser considerados transformações necessárias para que o movimento não seja interrompido.

Tigre

Como o porte do Tigre também é alto e, de certa forma, semelhante com aspectos energéticos de força do Dragão, aproveite sua parte mais racional para resolver problemas que possam surgir.

Nesse sentido, procure equilibrar a expressão racional com a emocional, usando a energia da Madeira criativamente.

Cuidados em 2024: Cultive pontes harmoniosas entre sua mente racional e emocional para tomar decisões equilibradas.

Coelho

A influência do elemento Madeira irá reverberar mais ainda em seus aspectos naturais, como criatividade e acolhimento. Por isso, use e abuse dessas habilidades que estarão mais acessíveis neste ano para você.

Aproveite essa tendência e estimule a diplomacia entre as pessoas. Nesse sentido, use suas habilidades para tomar decisões em situações conflituosas que possam aparecer.

Cuidados em 2024: Não se acomode em espaços e condições que não lhe estimulem a ação e que facilitem a estagnação, te deixando sem ânimo. Portanto, abra sua percepção para novas referências.

Dragão

Sendo este o ano do Dragão, sua energia será mais intensa em todos os aspectos. Você terá as previsões feitas para o Ano Novo Chinês 2024 (leia aqui) intensificadas, reverberando em todos os aspectos de sua energia, e, consequentemente, de suas ações.

Ações realizadas de forma mais criativa e menos instintiva serão mais benéficas.

Cuidados em 2024: Evite o excesso de confiança, pois pode originar uma dinâmica que limita novos olhares e o reconhecimento do que é diferente. Procure manter a reflexão antes da ação, para ter os devidos discernimentos e cuidados.

Serpente

O elemento Madeira traz para esse nativo combustível e dinâmicas, que podem proporcionar mais movimento e ritmo.

Invista no autocuidado físico e emocional, mas, sobretudo, do corpo, pois sua força e flexibilidade podem ser acionadas de modo muito positivo e saudável em 2024.

Cuidados em 2024: Respeite o condicionamento natural dos seus limites físicos e procure dar um passo de cada vez, não ultrapassando sua capacidade máxima em um único impulso.

Cavalo

A tendência para o nativo de Cavalo é enfrentar as situações mais pela força e pela agressividade neste ano do que em outros períodos. Portanto, tenha atenção e evite ações reativas e reflexivas. Procure agir mediante diálogos nos seus relacionamentos.

Cuidados em 2024: Ótimo momento para trabalhar sua criatividade através de suas aventuras imaginativas. Aproveite essa facilidade e desenvolva novas e diferentes habilidades.

Cabra

As influências neste ano irão tocar de forma mais direta na expressão desse nativo. Com isso, use sua inteligência emocional e direcione seus movimentos com mais criatividade.

Mas isso não pode significar menos foco para realizar aquilo a que se propôs. Use sua inteligência emocional e criatividade para equilibrar a organização externa com a interna.

Cuidados em 2024: Planejamento e organização são fundamentais para equilibrar seu sistema de energia. Faça isso na sua casa ‘externa’ e verá o mesmo acontecer na sua casa ‘interna’ (seu corpo), abrangendo seus sentimentos e emoções.

Macaco

Apesar da compatibilidade com o Dragão, o ano do Macaco poderá ter mais trabalho que o habitual, pelo menos essa deve ser a sensação. Isso porque as energias irão demandar maior esforço para concluir aquilo que pretende.

Dessa forma, coloque a sua criatividade intrínseca e a sua facilidade de desenvolver estratégias para conquistar o que planejou sempre em prática.

Cuidados em 2024: Procure fazer uma coisa de cada vez, sempre dando atenção para que tudo seja realizado com excelência. Esse foco poderá auxiliar a não se desgastar energeticamente com mil tarefas de uma vez e poder entregar o que planejou da melhor forma possível.

Galo

O signo do Galo poderá se beneficiar ou não com o Elemento Madeira nesses seis primeiros meses de 2024, a depender do modo como resolver encarar suas tarefas. Sentirá resultados mais agradáveis se conseguir delegar parte do trabalho que tiver.

Por outro lado, se teimar em resolver tudo sozinho e sempre da mesma maneira, sentirá os aspectos mais desafiadores deste ano.

Cuidados em 2024: Compartilhe suas necessidades com os que estão ao seu lado, assim, poderá receber novas referências e novos modos de conduzir ações que precisam ser resolvidas.

Cachorro

No Horóscopo Chinês 2024, o nativo de Cachorro é um signo que poderá sentir dificuldades e até certa oposição energética quando estiver num processo de construir algo. Essa condição existe pela oposição entre os signos Dragão-Cachorro.

No entanto, esse ano pode ser favorável para o nativo de Cachorro reconhecer o que é externo e não pode controlar. A confiança em si e no outro deve estar bem estabelecida para esperar o melhor momento da sua ação.

Cuidados em 2024: Saber entregar o rumo dos acontecimentos quando as coisas não podem ser controladas é uma verdadeira arte. Caminhe nessa direção, tendo consciência das suas qualidades. O autoconhecimento é uma chave poderosa para auxiliar nessa questão.

Javali (ou Porco)

O signo do Javali pode experienciar de forma mais auspiciosa esse ano do Dragão de Madeira quando usar sua benevolência e compreensão em algumas condições energéticas mais agressivas que vierem à tona.

Seu senso de amizade o faz mais tolerante que os outros nativos. Por esse motivo, você poderá ser procurado para dar conselhos ou simplesmente para ouvir de forma amigável os desafios que esse ano pode trazer aos demais amigos e companheiros.

Cuidados em 2024: Procure exercitar a neutralidade e o não-julgamento com atitudes reativas, mesmo e principalmente com pessoas próximas. Seu trabalho de compreensão e atenção participativa o ajudará em estruturas de apoio espiritual nos momentos necessários.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

