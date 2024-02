Receitas caseiras de repelentes naturais

Os casos de Dengue tiveram uma escalada no Brasil nas primeiras três semanas de 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. Uma das formas de prevenção é o uso de repelentes. Por isso, aqui você aprende como fazer repelentes naturais.

Vale lembrar, no entanto, que a melhor forma de combater a Dengue e as demais doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti , como Zika e Chikungunya também são, é impedir o nascimento do mosquito. Portanto, siga as dicas do Ministério da Saúde:

Mantenha a caixa d’agua bem fechada

Guarde pneus em locais cobertos

Receba bem os agentes de saúde

Limpe as calhas de casa

Amarre bem os sacos de lixo

Não acumule sucata e entulho

Coloque areia nos vasos de planta

Esvazie garrafas pet, potes e vasos

Além disso, especialistas recomendam vacinar-se contra a dengue e adotar medidas preventivas como instalar telas de proteção em janelas e portas, usar mosquiteiros, usar repelentes e preferir roupas que protejam os braços, pernas e outras áreas exposta.

E, claro, antes de seguirmos para as receitas, não esqueça de procurar um médico assim que identificar qualquer sintoma de dengue.

O segredo de repelentes naturais

Nesse sentido, uma opção mais natural e econômica é fazer repelentes caseiros, com ingredientes como óleos essenciais, que ajudam a afastar os mosquitos, se usados seguindo as regras de segurança da Aromaterapia.

Os principais óleos essenciais contra mosquitos são:

Este último, de Cravo, ainda tem uma particularidade, pois também trabalha nosso sistema imunológico.

Confira abaixo algumas receitas de repelentes naturais para ajudar na prevenção das doenças que têm atingido milhares de pessoas no Brasil todo.

óleos essenciais

Receita de repelente natural

Ingredientes:

Óleo vegetal de andiroba (que além de cicatrizante, antisséptico e bactericida, ainda é repelente), ou de semente de uvas ou de girassol

Óleos essenciais citados de Citronela, Capim-Limão e Cravo

Como fazer o repelente natural:

Misture em um pote 50 ml de óleo vegetal com 3 gotas do óleo essencial de Cravo, 1 gota do óleo essencial de Capim-Limão ou Lemongrass e 3 gotas do óleo essencial de Citronela.

Misture bem e use nas pernas e braços.

O produto pode ser aplicado várias vezes por dia, principalmente se você está em locais com muita incidência de pernilongos.

Atente-se às contraindicações

Este repelente natural deve ser evitado por grávidas, crianças até 7 anos e bebês, porque os óleos utilizados são muito fortes e podem prejudicar o feto e/ou causar aborto, principalmente o Cravo e o Capim Limão.

Isso porque o Cravo pode aumentar o fluxo menstrual em algumas mulheres, então atenção se você que é mulher já tem fluxo abundante, busque sempre acompanhamento com um aromaterapeuta.

Já o Capim-Limão deve ser evitado por pessoas com glaucoma, para quem tem pressão baixa e hiperplasia prostática.

Nesses casos, melhor usar os óleos em difusores elétricos com água, pois ficam mais diluídos.

Num difusor com água, pingue 3 gotas de cada um dos óleos.

O efeito no ambiente dura em torno de 2h.

Conforme o óleo e a água forem secando, coloque mais no difusor para o local ficar o dia todo protegido.

Não existe restrição neste tipo de uso durante 24h.

Difusor de Aromaterapia

Aromatizadores naturais como repelentes

Outra dica são aromatizadores naturais à base de citronela e cravo, que você pode fazer em casa ou encontrar disponíveis em lojas de produtos naturais. Eles podem ser usados diariamente, várias vezes ao dia, no corpo ou nos ambientes.

Como fazer um Aromatizador natural:

Em 60 ml de álcool de cereais, coloque 1 colher de sopa de cravo da índia e deixe em imersão durante uns 15 dias.

Então, coe tirando os cravinhos e acrescente 12 gotas do óleo essencial de Citronela.

Por fim, agite bem e use à vontade.

Compostos vibracionais

Para afastar os mosquitos, você também pode usar os compostos vibracionais chamados de Repelente e Saúde SOS.

O primeiro, como o próprio nome diz, ajuda a repelir os insetos e reforçar a imunidade, pois contém o óleo essencial vibracional de Citronela em sua composição.

Já o Saúde SOS é uma fórmula para situações nas quais ocorrem epidemias e surtos de doenças mais frequentes nas trocas de estações, como é o caso de Zika e Dengue.

A indicação é tomar diariamente 3 gotas de um desses compostos em um copo de água, ou 5 gotas em 500 ml de água, durante o dia.

Outro composto que também funciona nesses casos é o Hipersensibilidade, que possui em sua composição o óleo essencial vibracional de Citronela e Melaleuca (Tea Tree). Ambos ajudam na imunidade e na proteção contra os agentes externos.

Também pode tomar na água: basta pingar 3 gotas em 300ml, ou 5 gotas em 500 ml de água diariamente.

Os compostos não têm contraindicações e podem ser usados por gestantes, crianças e bebês.

Além de fazer uso de repelentes naturais, não esqueça de fazer a sua parte para evitar qualquer foco de proliferação de mosquitos. A prevenção é sempre a melhor solução.

Em caso de dúvidas sobre a utilização dos óleos essenciais e compostos vibracionais, procure um aromaterapeuta para sua orientação. Se precisar, estou aqui.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

