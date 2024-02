Conselhos e Previsões dos Astros para o amor no Carnaval

O Carnaval chegou, abrindo as portas para um mundo onde o amor flui ao ritmo de sambas e marchinhas. Mas será que este momento está realmente favorável para os romances? Pensando nisso, te contamos quais são as Previsões dos Astros para o amor no Carnaval.

Já revelamos aqui todas as previsões para o Carnaval 2024, do clima ao trânsito e até potenciais acontecimentos no mundo.

Mas a seguir reunimos apenas as previsões para o amor no Carnaval deste ano, com dicas para quem vive e também para quem está buscando romance. Além disso, você aprende como olhar no seu Horóscopo Personalizado as tendências amorosas para o seu signo.

Spoiler sobre os Amores de Carnaval

Inicialmente, com Vênus e Marte em Capricórnio, poderemos ter uma energia maior de controle e racionalidade, gerando tendência a analisar as situações amorosas com um olhar mais crítico e conservador.

Contudo, essa energia é rapidamente consumida pela paixão ardente propiciada pela combinação de Marte e Plutão.

Por isso, os dias de Carnaval de 2024 contarão com uma onda de intensidade emocional. Assim, mesmo sob a frieza capricorniana, o coração se aquece diante de possíveis identificações e encantamentos, graças um sextil de Vênus, o planeta do amor, a Netuno.

A partir da sexta-feira (16) pós-Carnaval, com Vênus adentrando Aquário, um signo que valoriza a liberdade e a independência, a abordagem ao amor tende a se tornar mais solta e desapegada.

Aquário nos ensina a valorizar a individualidade e a resistir a cobranças desnecessárias, um convite para viver relações mais leves e sem amarras, pelo menos até 11 de março.

Entretanto, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, uma dicotomia peculiar se apresenta: o desapego característico de Aquário se choca com a intensidade da paixão plutoniana, devido à conjunção de Vênus com Plutão.

Este aspecto sugere uma mistura complexa de sentimentos, onde o desejo de liberdade se confronta com uma atração profunda e, por vezes, avassaladora. Vale refletir sobre como você vive o amor no Carnaval.

Alerta importante

Com a elevação da libido provocada pela interação de Vênus/Marte com Plutão, é fundamental ter consciência das situações em que se está entrando, evitando riscos desnecessários, especialmente em questões de sexualidade e saúde.

A prevenção é a melhor forma de aproveitar a intensidade do momento sem consequências indesejadas.

Conselhos para o Amor no Carnaval

Para quem está em um relacionamento

Segundo as Previsões dos Astros para o amor no Carnaval, este é o momento ideal para buscar novidades e estímulos.

A energia aquariana em destaque, e de seu regente, Urano, convida a sair da rotina, propondo momentos empolgantes e a exploração conjunta de novos interesses e conhecimentos.

Valorize a vida social e as experiências compartilhadas, pois elas podem ser a chave para revitalizar a relação.

Um pouquinho de romantismo cairá bem em alguns momentos!

E, por fim, vigie atitudes controladoras e ciúmes excessivos . Controle o seu mundo interno ao invés de tentar controlar excessivamente o outro, porque isso pode gerar desgastes.

. Controle o seu mundo interno ao invés de tentar controlar excessivamente o outro, porque isso pode gerar desgastes. Se a outra pessoa é que for mais controladora, deixe claro o seu ponto de vista de respeito a sua individualidade.

Para quem busca novos romances

No Carnaval, com Vênus em bom aspecto com Urano, permita-se conhecer pessoas diferentes e sair dos seus encontros “normais”.

Mas quando Vênus entrar em Aquário, a partir da sexta-feira pós-Carnaval (16/02), há mais chances de conhecer pessoas interessantes por meio de amigos ou festas, portanto, se abra e saia mais.

Quem estiver conhecendo alguém deve exercer a arte do equilíbrio entre dar liberdade e manter o interesse.

Demonstre afeto, mas não grude! Deixe no ar que está a fim se a pessoa também estiver. Entenda que é esta a melhor dança para estes dias.

No embalo do que acabou de ser dito, pequenas gentilezas, olhares e sorrisos conquistam.

A atração física pode bater forte, mas verifique se é só isto ou se vai ter algo mais.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

