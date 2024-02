O Carnaval é uma época cheia de alegria, festa e muita energia circulando. No entanto, com tanta gente reunida e tantas emoções à flor da pele, é fundamental saber como cuidar e se proteger energeticamente no Carnaval para aproveitar ao máximo sem desgastes desnecessários.

Afinal, quando sua energia está baixa, você pode sofrer prejuízos em todas as áreas da vida, como amor, trabalho, saúde e finanças, além de não curtir o Carnaval da forma como gostaria.

Por isso, conversamos com especialistas no assunto, Simone Kobayashi, Melissa Mell, Regina Restelli, Solange Lima e Gi Crizel, para trazer as melhores estratégias de proteção energética para você durante o Carnaval.

Então, aqui estão as dicas valiosas que reunimos, com 8 estratégias para se proteger energeticamente no Carnaval.

1. Estabeleça seus próprios limites

Antes de mergulhar na folia, é crucial definir seus limites. Saber até onde você pode ir, respeitando seu corpo e mente, é o primeiro passo para um Carnaval sem arrependimentos. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave para manter suas vibrações elevadas.

2. Escalda-pés

Uma prática simples, mas extremamente eficaz, é o escalda-pés. Utilize água quente e ervas como manjericão, arruda e hortelã para aliviar o cansaço e limpar o campo energético. Ideal para fazer antes de dormir, auxiliando na recuperação para o dia seguinte.

3. Proteção com Sal Grosso

O sal grosso é conhecido por suas propriedades de limpeza energética. No entanto, deve ser usado com moderação para evitar a descarga excessiva de energia. Portanto, faça o uso conscientemente para ter uma estratégia eficaz — veja dicas para o usar o pingentes de sal grosso aqui.

4. Utilize Cristais Protetores

Cristais como ametista, quartzo fumê e cianita azul podem ser grandes aliados para se proteger energeticamente. Use-os como acessórios ou carregue-os consigo, na bolsa ou no bolso, para blindar sua energia contra influências negativas.

5. Limpeza Energética

Não espere um momento especial para realizar uma limpeza energética. Utilize meditação, banhos de ervas, incensos ou pedras como parte de sua rotina para manter sua energia limpa e equilibrada. Confira aqui uma limpeza energética rápida e super eficaz.

6. Tape o Umbigo

Colocar o esparadrapo para tampar o umbigo é uma crença muito antiga. Essa técnica simbólica visa proteger o chakra umbilical, evitando que energias externas negativas penetrem seu campo energético. No entanto, é preciso usar essa prática de forma consciente para de fato ter proteção.

7. Spray de Alecrim

O óleo essencial de Alecrim não só energiza e revigora como também atua como um protetor psíquico. Por isso, faça um spray corporal: basta colocar em uma embalagem 70 ml de água, 30 ml de álcool de cereais e 50 gotas do óleo de Alecrim. Agite bem antes de usar. Então, borrife na nuca, nos pulsos e em volta do corpo para se manter protegido.

8. Mentalização Positiva

Por fim, a força dos seus pensamentos tem um poder imenso sobre sua energia. Pratique a mentalização positiva, focando em pensamentos e sentimentos bons para atrair experiências positivas e afastar as energias negativas.

Agora, é só curtir o Carnaval!

Com essas estratégias, você estará bem equipado para aproveitar o Carnaval mantendo sua energia protegida e vibrante. Lembre-se de que cuidar de si é o primeiro passo para desfrutar plenamente das festividades.

Seja consciente de suas necessidades energéticas e aproveite cada momento com alegria e leveza. Na volta, considere essas dicas para cuidar da sua energia após o Carnaval.

Feliz Carnaval!

