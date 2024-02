Sagitário combina com quais signos? Antes de obter essa resposta, é preciso saber que Sagitário é um signo direto e intenso, mas com um coração aventureiro que preza por liberdade. Por isso, embora se apaixona facilmente, também é com facilidade que segue em frente.

Sagitário é um signo de Fogo, mas que se apaixona primeiro pelo lado interno de uma pessoa, depois pelo exterior. Por isso, para combinar com Sagitário, precisa encantar, topar aventuras e encarar a vida com leveza.

Afinal, as pessoas do signo de Sagitário são conhecidas pela detestarem serem cobradas ou ciúmes e possessividade. Liberdade é, sim, um dos valores mais importantes para elas.

Neste artigo, te contamos quais signos combinam com Sagitário e o que considerar ao avaliar a compatibilidade astrológica.

Qual signo combina Sagitário no amor?

Além do signo solar (aquele que geralmente todo mundo conhece pela data de nascimento), existem outras duas formas de analisar qual signo combina com Sagitário.

O Sol no Mapa Astral de duas pessoas (signo solar), entendemos a combinação da essência de cada pessoa, na sua individualidade e vitalidade. O signo de Vênus no Mapa Astral ajuda a entender se a maneira de amar das suas pessoas combina, além de conhecer como cada um seduz. A Sinastria Amorosa analisa vários signos, planetas, compatibilidades e desafios a partir do Mapa inteiro de duas pessoas, sendo a resposta mais completa para dizer se combinam ou não.

Aqui estão algumas combinações com Sagitário

Sagitário + Áries: Com Áries, Sagitário forma uma combinação empolgante, pois ambos adoram aventuras e vão se admirar mutuamente. Contudo, é fundamental lembrar que afinidade sozinha não sustenta um relacionamento. Sagitário + Touro: A interação entre Sagitário e Touro pode apresentar desafios de entendimento. Para prosperar, ambos precisam desejar intensamente esse relacionamento. Sagitário + Gêmeos: Há uma atração intrigante entre esses opostos, que demanda compreensão e diálogo para evitar que Sagitário imponha suas ideias e para que Gêmeos compreenda a busca pela verdade e o lado apaixonado de Sagitário. Sagitário + Câncer: Este pode ser um relacionamento desafiador devido às personalidades distintas. Câncer é mais voltado para a família, enquanto Sagitário é mais desprendido. Sagitário + Leão: No entusiasmado relacionamento entre Leão e Sagitário, é crucial que Leão não tente restringir Sagitário, e, ao mesmo tempo, Sagitário deve permitir que Leão se sinta importante. Sagitário + Virgem: Teoricamente, é uma combinação complicada, exigindo compreensão de que Sagitário enxerga o todo e é idealista, enquanto Virgem foca nos detalhes e é mais pragmático. Sagitário + Libra: A curiosidade compartilhada pode tornar o relacionamento interessante, pois Libra desperta em Sagitário o desejo de compartilhar a vida, enquanto Sagitário aprende com Libra a buscar mais equilíbrio. Sagitário + Escorpião: Companheirismo é essencial nesta relação. Pode dar certo se Escorpião evitar controlar Sagitário, e Sagitário compreender a intensidade escorpiana. Sagitário + Sagitário: O entusiasmo é a marca dessa dupla. Pode resultar em um relacionamento duradouro se compartilharem a mesma filosofia e permitirem a criação de um plano em comum. Sagitário + Capricórnio: Com Capricórnio, Sagitário precisa concretizar seus projetos com mais disciplina, enquanto Capricórnio deve ousar e se soltar mais para a combinação ser bem-sucedida. Sagitário + Aquário: Pode surgir um relacionamento maravilhoso, já que ambos apreciam novidades e liberdade, mas a união só se manterá se for benéfica para ambos. Sagitário + Peixes: Signos bastante distintos, porém Sagitário pode auxiliar Peixes a adotar mais atitude e otimismo, enquanto Peixes pode ensinar Sagitário a ser mais humilde e compreender melhor suas emoções.

