Raro encontro de seis planetas em Aquário – o que isso significa para você

Quando temos um planeta em um signo, a função que esse planeta representa passa a ser percebida com mais intensidade. Então, se UM planeta já pode demarcar certas situações, imagina SEIS? Pois em fevereiro teremos essa rara concentração de planetas em Aquário, acendendo as percepções aquarianas aos nossos olhos.

Só para termos um exemplo, durante os momentos mais intensos da pandemia de Covid-19, tivemos uma concentração parecida de planetas em Capricórnio, signo que fala sobre responsabilidades, estruturas e restrições.

Agora, temos uma grande concentração de planetas em Aquário, um signo que representa inovação, liberdade, ideais e questões de cunho político-sociais. Portanto, são esses temas – com seu lado mais desafiador ou mais facilitador — estarão mais presentes nos nossos dias.

Ou seja, é bom todos nós, de todos os signos, nos prepararmos. Pois provavelmente será nos exigindo uma maior consciência sobre seus desdobramentos ao nível coletivo ou pessoal.

Quais são os 6 planetas em Aquário

Plutão em Aquário

Desde o dia 20/01, o planeta das transformações, poder pessoal e encerramentos está no signo das inovações. Por isso, o trânsito de Plutão em Aquário, que vai durar 20 anos (entenda tudo aqui) nos pede para olhar para nosso lado mais profundo, no sentido de desconstruir possíveis comportamentos tóxicos e nos tornar pessoas mais autônomas e donas de nossas vidas.

Sol em Aquário

Também desde o dia 20/01 o Sol está em Aquário. Com nossa consciência nesse signo, experimentar novidades, liberdade, e pensar no nosso papel nos coletivos que participamos pode virar quase que um chamado.

Mercúrio em Aquário

No dia 05/02, foi a vez do planeta da comunicação, pensamento e troca de informações. Com Mercúrio em Aquário, para termos trocas satisfatórias, é muito importante considerar os ideais das pessoas envolvidas, nos abrir para ideias possivelmente diferentes das nossas e novos conceitos.

Lua Nova em Aquário

Em 09/02, tivemos a Lua em fase dos começos transitando por Aquário. Apesar de a Lua ter ficado em Aquário apenas até o dia 10/02, como se trata de uma Lua Nova, as tendências da lunação aquariana ficam marcadas até o dia 10/03.

Neste período pós-Lua Nova em Aquário, podemos trabalhar no nosso emocional e relações a energia revolucionária de Aquário.

Marte em Aquário

No dia 13/02, a ação, desejo e iniciativa ganharam impulso com o signo da inovação. A socialização, procura por atuar coletivamente e por quebrar padrões chegam nos motivando, fazer coisas que nunca fizemos antes pode ajudar a ativar nosso guerreiro para correr atrás do que queremos.

Vênus em Aquário

Por fim, no dia 16/02, o último dos seis planetas ingressa em Aquário. Trata-se do astro que representa o amor, a beleza e os relacionamentos, que passam a ser vistos através de uma lente aquariana.

No período de Vênus em Aquário, é muito importante pensar nos relacionamentos fora das caixinhas social que estamos acostumados. Assim como reconhecer os nossos papéis sociais dentro das relações, dando muita liberdade para quem admiramos.

Significado da concentração de planetas em Aquário

Ter tantos planetas em Aquário ao mesmo tempo é uma ótima oportunidade para conseguir trabalhar esses aprendizados em nossas vidas em âmbitos diferentes.

É como se fosse uma porta aberta para nos tornarmos mais conscientes sobre o que esse signo quer dizer.

Assim como tentar incluir no nosso dia a dia seus ideais, aceitando de uma maneira mais orgânica o que é preciso integralizar: liberdade, desconstrução de verdade absolutas, originalidade, etc.

Previsões para esse período aquariano

Em termos de sociedade, Aquário fala sobre descentralização, saber ouvir melhor minorias, e também pensar em formas de viver em sociedade que funcionem melhor para todos.

Pessoalmente, é uma oportunidade de pensar no que precisamos individualmente para inovar e quebrar com o velho em nossas vidas, aceitando trazer coisas novas e também com mais autenticidade.

Durante os próximos 20 anos, teremos Plutão em Aquário trabalhando recorrentemente essa energia ao nível coletivo, mas durante o próximo mês essas previsões estarão mais notáveis.

Esse período pode ser aproveitado principalmente para o nosso crescimento e inovação, pois podemos ter novas ideias, aprender a “pensar diferente” e de uma maneira mais inventiva, trabalhando em como fortalecer nossos laços coletivos.

Para quem está cansado de repetir ciclos e quer quebrar com o passado de verdade, essa é uma oportunidade única de trazer mais transformação para a vida.

O que a concentração de planetas em Aquário significa para todos os signos

Apesar de as previsões coletivas estarem sendo marcadas com essa energia aquariana para todos, dependendo da força desse signo no nosso Mapa Astral, teremos tendências mais específicas em certas áreas da nossa vida.

Todo mundo tem Aquário no Mapa Astral e é a área que você tem esse signo que pode sentir mais esse processo de mudança que a concentração de planetas em Aquário pode trazer agora em fevereiro.

Agora, você poderá entender melhor as previsões para sua vida, segundo a Casa onde você tem Aquário no seu Mapa:

Aquário na Casa 1 – Renovação de identidade e imagem pessoal

Aproveite para pensar em como usar a sua imagem de um jeito que atraia atenção por ser diferente.

Aquário na Casa 2 – Finanças e autovalor em foco

É um momento ótimo para focar em diversificar sua fonte de renda, modernizando-a.

Aquário na Casa 3 – Comunicação e aprendizado acelerados

É um ótimo momento para fazer cursos com foco em tecnologia., pensando no lado mais social da comunicação

Aquário na Casa 4 – Mudanças no lar e na vida familiar

Interessante se abrir para um pensamento mais coletivo dentro do seu lar.

Aquário na Casa 5 – Criatividade e romance recebem um impulso

Aproveite para fortalecer seu entusiasmo experimentando coisas novas.

Aquário na Casa 6 – Rotina diária e saúde sob nova luz

Que tal encontrar soluções e um ritmo novo na sua rotina?

Aquário na Casa 7: Relacionamentos e parcerias em destaque

É um ótimo período para pensar nos papéis dentro da relação de uma forma revolucionária.

Aquário na Casa 8 – Transformações nas finanças e intimidade

Esse período pode ser um convite para repensar e inovar a divisão de valores com quem você convive ou encerrar ciclos.

Aquário na Casa 9 – Mudanças significativas na visão de mundo, viagens

Este é um ótimo momento para planejar uma viagem ou curso, pensando em ter mais liberdade.

Aquário na Casa 10 – Inovação na carreira, novos projetos

Investir na sua carreira e potencializá-la com inovação é a pedida da vez.

Aquário na Casa 11 – Potencialização da sua projeção no coletivo e nas amizades

Aproveite o destaque dos grupos que você participa para se nutrir.

Aquário na Casa 12 – Espiritualidade e subconsciente explorados

Esse é um ótimo momento para trabalhar como você se relaciona com a sua liberdade interna.

