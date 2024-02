Carnaval com intensidade e liberdade: as previsões da para a semana de 11 a 17/02

Se o Carnaval já costuma vir acompanhado de intensidade, prepare-se para a versão 2024! Das paixões aos riscos, tudo tende a ser potencializado segundo as previsões da Astrologia para a semana de 11 a 17/02.

É bom? Pode ser! Mas tudo dependerá de como encararemos essas tendências. Antes de seguir, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

Toda a semana: Vênus próximo de Marte e Marte em conjunção com Plutão

Vênus próximo de Marte e Marte em conjunção com Plutão Até terça-feira (13): Mercúrio em quadratura com Júpiter e Sol em quadratura com Urano

Mercúrio em quadratura com Júpiter e Sol em quadratura com Urano A partir de terça-feira (13): Marte em Aquário

Marte em Aquário Até quinta-feira (15): Vênus em sextil com Netuno

Vênus em sextil com Netuno A partir de quinta-feira (15): Mercúrio em quadratura com Urano, Vênus em conjunção com Plutão

Mercúrio em quadratura com Urano, Vênus em conjunção com Plutão A partir de sexta-feira (16): Vênus em Aquário

Previsões da Astrologia para a semana de 11 a 17/02

A conjunção de Marte e Vênus com Plutão é a grande responsável pela intensidade da próxima semana. E isso pede muita atenção, principalmente com a libido em alta em pleno período de Carnaval.

Também podemos esperar uma certa inquietação e alguns imprevistos durante e após a folia.

A partir de terça-feira (13), teremos um céu bastante aquariano. Por dez dias, até seis planetas estarão ao mesmo tempo em Aquário, trazendo uma atmosfera de liberdade e mudanças.

Vem mergulhar nas previsões!

Toda a semana: Marte/Vênus em conjunção com Plutão

Durante toda a semana, Marte está em conjunção com Plutão. E, a partir de quinta-feira (15), Vênus também fica na mesma conjunção. Ou seja, Vênus e Marte, planetas da ação, do afeto e do erotismo, ficam juntos em Plutão, o planeta da intensidade.

Por isso, temos um Carnaval colorido por intensidade (veja aqui todas as previsões).

De um lado, vemos as paixões e a vontade de viver a vida com muita energia, fatores positivos desse Plutão realçado.

Mas, de outro, temos mais riscos neste Carnaval, como crimes, roubos e furtos. Questões meteorológicas também podem surgir no Brasil e/ou em outros países.

Além disso, nesta semana, o mundo vai estar intenso: portanto, podemos esperar notícias importantes envolvendo conflitos — novos ou antigos. E mais rebeldia.

Como Vênus e Marte continuam em Capricórnio, começamos a semana com uma proposta um pouco mais conservadora. Depois, com a troca para Aquário, veremos mais quebras de padrões.

Marte entra em Aquário na terça-feira (13), enquanto Vênus, na sexta-feira (16). Estes trânsitos estarão atuando nos blocos de Carnaval e pós-Carnaval.

A questão é que todo esse caldeirão de Vênus/Marte com Plutão traz uma alta na libido. E aqui fica o alerta para ter atenção: não se coloque em situações complicadas e de risco, como fazer sexo sem proteção, por exemplo, e depois se arrepender.

Até porque, eventualmente, podemos ter notícias de agressividade, violência, assédios e outros crimes. Então, o ideal é não provocar nem ceder a provocações.

Até terça-feira: Mercúrio quadra Júpiter e Sol quadra Urano

Até terça-feira (13), Mercúrio vai estar em quadratura com Júpiter. Com isso, nesta época de Carnaval, os locais podem ficar ainda mais cheios e lotados!

As pessoas também podem estar mais inquietas, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, será preciso lidar com esta diversidade também em grupo.

Como o Sol também está em quadratura com Urano até terça-feira (12), intensifica o desejo de liberdade e inovação, além de imprevistos. No mundo, aumenta a rebeldia, com mais potencial de protestos.

A partir de terça: Céu ultra-aquariano por 10 dias

A partir de terça-feira (13) e durante 10 dias, teremos de quatro a cinco planetas ao mesmo tempo em Aquário. Para a Astrologia, que considera 10 planetas no total, isso é muito!

Então, viveremos um momento bem aquariano, com desejo de liberdade e mudança. O que já havia ficado marcado pela Lua Nova em Aquário, iniciada em 09/02.

Os planetas que se encontram em Aquário:

Nesta semana, é Marte que entra em Aquário, ficando neste signo até dia 22/03. Durante esta passagem, precisamos de espaço, criatividade e inovação para agir.

Teremos o lado fixo de Aquário, que é perseverante, mas não aguentaremos ficar todo o tempo ligados. Por isso, sentiremos mais inquietação em termos de ação e energia.

Além disso, teremos a possibilidade de inovar em determinadas coisas na nossa vida, com a Lua Nova dando muitos insights sobre o que precisamos – de verdade – mudar. Por isso, preste atenção neles, para realmente realizá-los.

Até quinta-feira: Vênus em sextil com Netuno

Até quinta-feira (15), Vênus estará em sextil com Netuno, o que traz uma energia de encantamento, de curtição do Carnaval e até um toque de romantismo e beleza.

Spoiler sobre os amores de Carnaval: em princípio, veremos o controle e a frieza de Capricórnio, que tenta levar tudo para o lado racional.

Mas terá muita intensidade, fogo e paixão, por causa de Marte/Plutão. Além disso, um tom mais emocional se rolar uma identificação ou encantamento, por causa de Netuno.

A partir de quinta-feira: Mercúrio em quadratura com Urano

A partir de quinta-feira (15) até domingo (18), Mercúrio estará em quadratura com Urano. E, como esse é um aspecto que tende a acidentes e imprevistos, será necessário tomar muito cuidado.

Aeroporto que fica cheio, sistema que dá pane e trânsito que enrola são contratempos que podem ocorrer. Se possível, nestes dias, saia com antecedência para seus compromissos.

Esta é a grande vantagem da Astrologia: saber antes o que pode acontecer e, assim, ter uma ação mais efetiva para lidar com isso.

Vale lembrar que com este céu intenso no coletivo, podemos esperar notícias surpreendentes e impactantes sobre o Brasil ou o mundo. Inclusive polêmicas com situações que aconteceram no Carnaval.

Sexta-feira: Vênus em Aquário

Já na sexta-feira (16), Vênus entra em Aquário, onde fica até 11/03. Por isso, no amor, a tendência é ter algo mais livre e sem amarras, pois Aquário não gosta de cobranças.

Somente no início deste ingresso (15 a 19/02), pegando em cheio o primeiro final de semana pós-Carnaval, é que vamos sentir uma estranha dicotomia entre o desapego aquariano e a intensidade de paixão plutoniana, devido à conjunção de Vênus com Plutão.

Não é uma combinação fácil, por mostrar tendências opostas. E é um aspecto que pode acirrar ainda mais os conflitos internacionais. Na vida pessoal, podemos sentir esta intensidade em temáticas envolvendo relacionamentos, finanças e autoestima.

Para quem já está em um relacionamento, é a hora de buscar o estímulo. Aquário é vida social, é sair da mesmice. A ideia é criar momentos mais empolgantes.

Além disso, com Vênus e Marte em Aquário também vem um apreço pelo conhecimento, já que esse é um signo do elemento ar. Por isso, pode ser uma boa hora para fazer cursos, procurar por coisas novas e diferentes.

Para quem estiver começando um relacionamento, é necessário dar liberdade à outra pessoa. Pode até ficar mais sério depois, mas, nesse primeiro momento, tem que saber bater a bolinha da liberdade e do estímulo, além de se mostrar uma pessoa interessante.

Os outros planetas que estarão em Aquário nesse período são o Sol, Mercúrio, Marte e Plutão.

Nesses dez dias, esses trânsitos vão trazer muitas discussões sociais e mexer fortemente com grupos de amizade, além de perspectivas de futuro, temas ligados a esse signo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

