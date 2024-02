E se A Morte sair em um jogo de Tarot do amor?

No mundo do Tarot, existem muitas cartas temidas — entre elas A Morte. Quando procuramos o oráculo para saber da vida amorosa, o pavor pode ser ainda maior. Por isso, viemos te contar o que você precisa saber se A Morte sair em um jogo de Tarot do amor.

Spoiler: este arcano não é um presságio do fim do relacionamento ou de que a relação nem vai começar, nem mesma de morte literal, como poderíamos pensar logo de cara. Mas a taróloga Zoe de Camaris explica tudo pra gente a seguir.

Jogue aqui o Tarot e o Amor e veja qual conselho o oráculo tem para você! E se sair a carta da Morte, você vai poder entender melhor os significados a seguir.

A Morte no Tarot do Amor

Quando A Morte, o Arcano XIII, é revelada em uma leitura de Tarot do Amor, ela sinaliza uma fase de conclusão e renascimento.

Contrário ao temor que seu nome evoca, este arcano não indica o fim literal do amor ou da vida, mas sim o término de um ciclo que não mais serve ao nosso crescimento.

“A Morte, em uma tiragem, é uma clara indicação de mudança radical na condução de um relacionamento afetivo. Mas isso não seria um grande problema se o desprendimento fosse um exercício costumeiro”, explica Zoe.

Ou seja, é um convite a soltar as amarras do passado, abrir mão de relações, comportamentos ou crenças que nos limitam, para dar espaço ao novo.

A simbologia de A Morte nos lembra da “petite mort” — um termo que alude à sensação de perda de si e à subsequente renovação vivenciada durante o clímax amoroso.

“Esta carta nos encoraja a encontrar beleza na transformação, na capacidade de nos desapegarmos do velho para experienciar uma nova forma de existir e amar. Ela nos convida a morrer simbolicamente para renascermos com uma nova perspectiva sobre o amor e a vida”, acrescenta a taróloga.

+ Se você quiser entender o significado de outras cartas negativas no Tarot para o amor, veja aqui.

Se você em um relacionamento

Em um relacionamento, a carta A Morte pode sugerir a necessidade de reavaliar as dinâmicas atuais. Talvez seja o momento de transformar a forma como nos relacionamos, encerrando padrões de dependência, possessividade ou comunicação inadequada.

Não se trata de um fim abrupto, mas de uma transição para um modo de amar mais saudável e equilibrado, onde ambos os parceiros podem florescer.

+ O que fazer quando o relacionamento esfria?

Se você está só

A Morte pode representar a superação de antigos apegos ou a cura de feridas passadas, abrindo espaço para um novo amor entrar. É um momento de introspecção, de confrontar e liberar os fantasmas emocionais que nos impedem de avançar.

A Morte nos ensina que, ao abraçarmos as mudanças, renascemos mais fortes, mais sábios e prontos para acolher novas experiências amorosas com o coração aberto.

+ Veja aqui se você está presa a um amor do passado

Aceite o convite da carta A Morte

Ao invés de temer A Morte, devemos acolhê-la como uma aliada poderosa no caminho do amor. Ela nos desafia a olhar para dentro, a enfrentar nossas sombras e a nos libertar de tudo que não nos permite crescer.

A Morte é a precursora da transformação, nos ensinando que, no ciclo eterno da vida, cada final é, de fato, um novo começo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post E se A Morte sair em um jogo de Tarot do amor? apareceu primeiro em Personare.