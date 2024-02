Peixes combina com quais signos? Antes de obter essa resposta, é preciso saber que Peixes é um signo sensível e intuitivo, além de bastante sonhador. Mas quem já foi amado por uma pessoa pisciana nunca mais esquece seus gestos de ternura.

Isso porque Peixes é um signo devotado, discreto e carinhoso. Por isso, para combinar com Peixes, precisa saber que tende a sentir atração por pessoas frágeis e carentes, e que dificilmente fará cobranças.

Pessoas piscianas se preocupam em satisfazer os mínimos desejos da outra pessoa e se adaptam facilmente às vontades alheias.

Neste artigo, te contamos quais signos combinam com Peixes e o que considerar ao avaliar a compatibilidade astrológica.

Qual signo combina com Peixes no amor?

Através do Sol no Mapa Astral (signo solar), entendemos a combinação da essência de cada pessoa, na sua individualidade e vitalidade. Já o signo de Vênus no Mapa Astral ajuda a entender se a maneira de amar das suas pessoas combina, além de conhecer como cada um seduz. Mas é a Sinastria Amorosa completa, ou seja, a análise de vários signos, planetas e aspectos, que mostra as compatibilidades e desafios de um casal, trazendo respostas mais completas para dizer se combinam ou não.

Aqui estão algumas combinações com Peixes

Áries + Peixes: Relacionamento de aprendizado, com Áries aprendendo a ser menos egoísta e Peixes a ser mais assertivo. Touro + Peixes: União evolutiva, na qual Touro traz segurança e Peixes incentiva espiritualidade e flexibilidade. Gêmeos + Peixes: Relação desafiadora por diferenças emocionais e de necessidade de espaço. Câncer + Peixes: Parceiros compatíveis com grande entendimento emocional, apesar de Peixes se doar mais e Câncer focar na família. Leão + Peixes: Pode prosperar se Leão adaptar sua luz ao universo sensível de Peixes, que, por sua vez, ensina Leão a ser menos egocêntrico. Libra + Peixes: Desafiador, requer compreensão mútua das necessidades de socialização de Libra e do isolamento de Peixes. Escorpião + Peixes: Relação de amor e aprendizado, com Peixes fortalecendo-se e Escorpião suavizando emoções. Sagitário + Peixes: Diferenças complementares, com Sagitário trazendo otimismo e Peixes humildade e sensibilidade. Capricórnio + Peixes: Aprendizado mútuo em um relacionamento de perspectivas diversas, com Peixes buscando estabilidade e Capricórnio, sensibilidade. Aquário + Peixes: Personalidades distintas, mas que podem se unir por causas comuns e ideais. Peixes + Peixes: Entendimento intuitivo, mas necessita desenvolver praticidade para uma relação duradoura.

