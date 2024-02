Lua de Neve e Microlua Cheia: tudo sobre o fenômeno deste sábado

A Lua Cheia de fevereiro de 2024, chamada de Lua da Neve, começa no signo de Virgem, por isso vem nos lembrar que pequenas mudanças podem gerar grandes progressos. Além disso, a peculiaridade dela é que será uma Microlua – o oposto de uma Superlua

Neste sábado, 24 de fevereiro de 2024, teremos a culminação do ciclo lunar que começou com a Lua Nova em Aquário, no começo do mês. Dentre as quatro fases lunares, a Cheia é o auge da lunação, por isso é considerada uma época de maior intensidade emocional.

É aquele momento do “vai ou racha”, em que fica mais evidente tudo aquilo que foi possível (ou não) realizar desde o início do ciclo.

Como será uma Lua Cheia em Virgem, é importante que você tenha em mente que o momento é perfeito para mergulhar de cabeça no que tem que ser feito.

É como se fosse aquela cartada final diante de algum projeto ou situação que você queira muito que dê certo.

A seguir, te explicamos tudo sobre esta Lua Cheia de fevereiro de 2024 em Virgem, por que ela recebe o nome de Lua de Neve e quais são as previsões para cada signo.

Que dia vai ser a Lua Cheia?

A segunda Lua Cheia de 2024 está prestes a iluminar o céu, marcando sua presença no signo de Virgem neste sábado, dia 24 de fevereiro, com o ápice às 09h30.

Mas para ter uma ideia melhor do cenário astrológico e como a Lua Cheia de fevereiro de 2024 se encaixa na sua vida, verifique o Horóscopo Personalizado gratuito e fique de olho nas previsões para a Lua.

Como ela muda de Casa aproximadamente a cada dois dias, vale acompanhar as mudanças e as diferentes tendências.

Qual é o significado astrológico desta Lua Cheia?

Essa Lua Cheia marca o ápice de um ciclo que começou com a Lua Nova de Aquário — uma fase de grande potencial para mudanças, planejadas ou não.

E se na temporada aquariana fomos convidados a quebrar padrões e ser livres para exercer nossa autenticidade, a Lua Cheia em Virgem nos ajuda a mergulhar de cabeça no que tem de ser feito. É como se pudéssemos unir estratégia e capacidade de execução para colocar em prática algo importante em nossa vida.

O grande trunfo da Lua em Virgem é a lição de que os detalhes fazem toda a diferença. Por isso, saber escolher suas batalhas é um dos grandes destaques desse ciclo.

Se todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, a pergunta é:

Ao que escolho me dedicar e fazer dar certo neste momento?

Ter clareza sobre suas prioridades é fundamental. Mas atenção: é preciso também ter cuidado para não exagerar na dose da eficiência, porque ela pode se transformar em mania de perfeição. E a pouca tolerância ao erro (seu e dos outros) só provoca críticas e julgamentos que não levam a nada.

Na dúvida, use sua produtividade e energia para se ocupar da própria vida. O que é importante para você, pode não ser para o outro.

Será a primeira Microlua de 2024

Esta Lua Cheia de fevereiro será a primeira Microlua de 2024, que é um fenômeno contrário à Superlua.

Enquanto a Superlua ocorre quando o nosso satélite está no ponto mais perto da Terra, por isso a Lua parece maior e mais brilhante, a Microlua é quando a Lua está mais longe da gente, aparentando estar menor e menos brilhante.

Astrologicamente, tanto a Super quanto a Microlua não têm significados específicos, a não ser aqueles relacionados à fase lunar. Neste caso, a Cheia – que você entende melhor a seguir.

Significado astrológico da Lua Cheia de fevereiro 2024

A Lua Cheia em Virgem no dia 24 de fevereiro marca o ponto alto de um ciclo que começou com a Lua Nova em Aquário, desafiando-nos com um aspecto de conflito com Urano em Touro.

Esse início de ciclo provavelmente trouxe a necessidade de adaptação a mudanças e surpresas, colocando-nos em alerta para as reviravoltas provavelmente relacionadas às áreas da vida ativadas por essa lunação (descubra aqui).

Agora, com a Lua Cheia, é hora de fazer um balanço. Virgem nos incentiva a olhar de perto para o que temos feito, verificar o que está funcionando e o que não está, e fazer os ajustes necessários. Ou seja, é um momento para focar na eficiência e na melhoria dos processos.

Mas a boa notícia é que Júpiter em Touro traz uma vibe positiva, sugerindo que, apesar dos desafios, há potencial para crescimento e expansão. É um lembrete de que, mesmo em meio a ajustes e revisões, podemos encontrar oportunidades para avançar e prosperar.

Por outro lado, a oposição de Saturno em Peixes à esta lunação adiciona uma camada de seriedade, pedindo uma reflexão sobre responsabilidades e consequências.

Nesse sentido, Saturno nos lembra de considerar o lado emocional das coisas, enfatizando a importância de tomar decisões conscientes e maduras.

Sendo assim, esta Lua Cheia é um momento para análise detalhada e ajustes práticos, com um olho nas oportunidades de crescimento e outro nas responsabilidades.

É hora de avaliar o progresso, corrigir o curso onde necessário e preparar-se para seguir em frente de maneira mais estruturada e consciente.

Por que o nome de Lua de Neve?

Diferentes povos de diferentes lugares do mundo e culturas deram nomes às luas cheias de acordo com o período do ano e os costumes locais.

Um dos nomes dados à Lua Cheia de fevereiro é Lua de Neve. Isso porque, nesta época do ano, no Hemisfério Norte, costumam ocorrer as nevascas mais fortes.

Algumas tribos da América do Norte a chamavam de Lua da Fome, devido às escassas fontes de alimento e à dificuldade em caçar nessas severas condições climáticas.

Enquanto outros povos a chamavam de Lua do Urso, referindo-se ao nascimento dos filhotes de urso nesta época do ano. Além disso, povos celtas e antigos ingleses chamavam de Lua da Tempestade e Lua do Gelo.

As explicações para todas essas designações são diversas e envolvem as culturas locais. Porém, astrologicamente, não existe nenhum significado para a nomenclatura Lua de Neve. Mas você pode – e deve! – aproveitar essa fase. Em seguida, dou algumas sugestões.

Como aproveitar esta Lua Cheia

Para aproveitar ao máximo a energia da Lua Cheia em Virgem, aqui vão três dicas práticas:

Organize e Planeje: Use a energia virginiana para organizar sua vida, limpar a bagunça física e mental, criando um ambiente mais sereno e produtivo. Portanto, priorize suas tarefas e estabeleça metas realistas. Reavalie sua Rotina : Virgem também está ligado ao bem-estar físico. Portanto, analise sua rotina e veja o que pode ser melhorado. Isso porque pequenas mudanças na dieta, nos exercícios ou no sono podem levar a grandes melhorias no seu bem-estar geral. Reflexão e Ajustes: Com Saturno pedindo uma análise mais profunda, use essa Lua Cheia para refletir sobre suas metas e caminho atual. A energia é favorável para tomar decisões conscientes que alinham suas ações com seus objetivos de longo prazo.

Previsões para a Lua Cheia em Virgem

Para saber como a Lua Cheia de fevereiro de 2024 vai atuar na sua vida, você precisa conferir o trânsito da Lua personalizado para você. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Horóscopo personalizado gratuito Personare aqui

Faça login no site.

Se você ainda não tem cadastro, basta incluir os dados de nascimento. É rápido.

Então, veja quais são os seus trânsitos ativos e procure pelo trânsito de Sol e Lua, como na imagem abaixo:

Você precisa fazer isso no dia em que começa a Lua Cheia (24/02), assim verá exatamente a casa em que a Lua estará neste momento.

Sabendo disso, leia abaixo as previsões abaixo. Por exemplo, a pessoa dona do Horóscopo da imagem acima, vai ver para a Casa 2.

Lua Cheia na Casa 1

O que esperar: Com as emoções ainda mais à flor da pele, tudo indica que você pode sentir vontade de mudar algo em sua vida, a começar pela aparência ou a forma com que interage com as o mundo. Ou seja, é momento de ir com “sangue nos olhos” em direção a uma conquista desejada.

Com as emoções ainda mais à flor da pele, tudo indica que você pode sentir vontade de mudar algo em sua vida, a começar pela aparência ou a forma com que interage com as o mundo. Ou seja, é momento de ir com “sangue nos olhos” em direção a uma conquista desejada. Potência: Bom momento para iniciar um curso que expanda seus conhecimentos ou planeje uma viagem. Questões legais também tendem a ser favorecidas, afinal, Júpiter na Casa 9 favorece essas áreas.

Bom momento para que expanda seus conhecimentos ou planeje uma viagem. Questões legais também tendem a ser favorecidas, afinal, Júpiter na Casa 9 favorece essas áreas. Desafio: A pessoa parceira ou alguém próximo pode discordar de suas escolhas. Com Saturno na Casa 7, é importante negociar e encontrar um meio-termo. Ou seja, não subestime seus adversários.

Casa 2 com a Lua

O que esperar: Talvez seja necessário ou prudente fazer uma revisão do orçamento ou avaliar seus investimentos. Algo me diz que você precisa cortar gastos desnecessários.

Talvez seja necessário ou prudente fazer uma revisão do orçamento ou avaliar seus investimentos. Algo me diz que você precisa cortar gastos desnecessários. Potência: A boa notícia é que Júpiter na Casa 10 pode trazer uma promoção ou reconhecimento no trabalho. Então, aproveite para fortalecer sua posição financeira.

A boa notícia é que Júpiter na Casa 10 pode trazer uma promoção ou reconhecimento no trabalho. Então, aproveite para fortalecer sua posição financeira. Desafio: Cuidado com empréstimos ou dívidas conjuntas. Saturno na Casa 8 sugere que questões financeiras compartilhadas precisam de atenção. Se trabalha com comissão, deixe muito bem amarrada essa negociação.

Lua Cheia em destaque na Casa 3

O que esperar: Aumento de e-mails, chamadas ou necessidade de lidar com muita informação. As duas próximas semanas podem ser um bom momento para um curso rápido.

Aumento de e-mails, chamadas ou necessidade de lidar com muita informação. As duas próximas semanas podem ser um bom momento para um curso rápido. Potência: Júpiter na Casa 11 indica que trabalhar em equipe ou projetos com amigos pode trazer bons resultados.

Júpiter na Casa 11 indica que trabalhar em equipe ou projetos com amigos pode trazer bons resultados. Desafio: Não vai dar tempo de fazer tudo, por isso, escolha bem os projetos e assuntos que você vai se dedicar agora. Saturno na Casa 9 também pode trazer atrasos em viagens ou complicações em estudos superiores. Portanto, tenha um plano B.

Casa 4 com a Lua Cheia

O que esperar: Questões domésticas, como reformas ou mudanças na dinâmica familiar. Pode ser necessário organizar melhor sua casa ou a rotina que envolve familiares.

Questões domésticas, como reformas ou mudanças na dinâmica familiar. Pode ser necessário organizar melhor sua casa ou a rotina que envolve familiares. Potência: Júpiter na Casa 12 é ideal para se desligar e recarregar as energias em casa. Práticas como meditação podem ser benéficas.

Júpiter na Casa 12 é ideal para se desligar e recarregar as energias em casa. Práticas como meditação podem ser benéficas. Desafio: Desafios profissionais podem afetar o ambiente doméstico. Com Saturno na Casa 10, busque equilibrar trabalho e vida pessoal.

Lua Cheia na Casa 5

O que esperar: Impulso para se dedicar totalmente a algo que esteja fazendo seu olho brilhar. De hobby, a projetos autorais e até um romance, você quer é mais cuidar do que te faz feliz. Se está solteira(o), pode conhecer alguém interessante.

Impulso para se dedicar totalmente a algo que esteja fazendo seu olho brilhar. De hobby, a projetos autorais e até um romance, você quer é mais cuidar do que te faz feliz. Se está solteira(o), pode conhecer alguém interessante. Potência: Júpiter na Casa 1 traz um aumento na confiança para expressar suas ideias e sentimentos. Aproveite para se dedicar a projetos de longo prazo. Algo me diz que você tem tudo para se destacar.

Júpiter na Casa 1 traz um aumento na confiança para expressar suas ideias e sentimentos. Aproveite para se dedicar a projetos de longo prazo. Algo me diz que você tem tudo para se destacar. Desafio: Amigos podem demandar muito de você, ou um projeto em grupo pode ficar tenso. Saturno na Casa 11 pede paciência e compromisso.

Lua Cheia em destaque na Casa 6

O que esperar: Foco na melhoria de rotinas de trabalho e saúde. Esta pode ser a hora que você vai descobrir se sua dieta ou rotina de exercícios estão dando resultados. Independente dele (o resultado), não desista! É tudo uma questão de ajuste.

Foco na melhoria de rotinas de trabalho e saúde. Esta pode ser a hora que você vai descobrir se sua dieta ou rotina de exercícios estão dando resultados. Independente dele (o resultado), não desista! É tudo uma questão de ajuste. Potência: Júpiter na Casa 2 sugere uma boa fase para investimentos ou melhorias na gestão financeira relacionada ao trabalho. De qualquer forma, o momento é de investir em você.

Júpiter na Casa 2 sugere uma boa fase para investimentos ou melhorias na gestão financeira relacionada ao trabalho. De qualquer forma, o momento é de investir em você. Desafio: Cuidado com a tendência a exigir demais de si mesmo. Tenha em mente que perfeição é como a linha do horizonte (você nunca ”chega lá). Saturno na Casa 12 recomenda encontrar tempo para descansar. Pense que se está custando a sua saúde, está custando caro.

Casa 7 com a Lua

O que esperar: Fase de avaliar e fortalecer relacionamentos. Se está buscando um parceiro, seja no amor ou nos negócios, pode encontrar alguém com objetivos semelhantes.

Fase de avaliar e fortalecer relacionamentos. Se está buscando um parceiro, seja no amor ou nos negócios, pode encontrar alguém com objetivos semelhantes. Potência: Comunicação clara traz benefícios agora, com Júpiter na Casa 3. Bom para resolver mal-entendidos ou para conversas importantes.

Comunicação clara traz benefícios agora, com Júpiter na Casa 3. Bom para resolver mal-entendidos ou para conversas importantes. Desafio: Você pode se sentir pressionado a ceder mais do que gostaria em relacionamentos. Saturno na Casa 1 pede equilíbrio entre dar e receber.

Lua Cheia na Casa 8

O que esperar: Momento de focar em finanças conjuntas, seguros ou heranças. Pode ser necessário revisar acordos financeiros.

Momento de focar em finanças conjuntas, seguros ou heranças. Pode ser necessário revisar acordos financeiros. Potência: Júpiter na Casa 4 indica que investir em melhorias domésticas ou propriedades pode ser positivo.

Júpiter na Casa 4 indica que investir em melhorias domésticas ou propriedades pode ser positivo. Desafio: Saturno na Casa 2 sugere atenção redobrada com gastos e investimentos. Evite assumir dívidas desnecessárias e revise seu orçamento.

Lua Cheia em destaque na Casa 9

O que esperar: Oportunidades de expansão através de estudos, viagens ou exploração de novas crenças.

Oportunidades de expansão através de estudos, viagens ou exploração de novas crenças. Potência: Júpiter na Casa 5 pode trazer chances de aprender algo novo ou se envolver em um projeto que lhe trará muito prazer. Inscrever-se em um curso de arte ou escrita criativa pode ser enriquecedor.

Júpiter na Casa 5 pode trazer chances de aprender algo novo ou se envolver em um projeto que lhe trará muito prazer. Inscrever-se em um curso de arte ou escrita criativa pode ser enriquecedor. Desafio: Saturno na Casa 3 indica a necessidade de ser realista sobre planos de viagem e estudos. Certifique-se de que sua agenda permite essas atividades sem sobrecarregar sua rotina diária.

Casa 10 recebendo a Lua Cheia

O que esperar: Foco em objetivos de carreira e na imagem pública. Pode haver reconhecimento ou necessidade de redefinir metas profissionais.

Foco em objetivos de carreira e na imagem pública. Pode haver reconhecimento ou necessidade de redefinir metas profissionais. Potência: Com Júpiter na Casa 6, é um bom momento para implementar novas rotinas de trabalho ou procurar maneiras de melhorar sua produtividade. Uma revisão de suas tarefas diárias pode revelar oportunidades de eficiência.

Com Júpiter na Casa 6, é um bom momento para implementar novas rotinas de trabalho ou procurar maneiras de melhorar sua produtividade. Uma revisão de suas tarefas diárias pode revelar oportunidades de eficiência. Desafio: Saturno na Casa 4 pode trazer questões de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Certifique-se de que está dedicando tempo suficiente à sua vida privada e à família.

Lua Cheia em destaque na Casa 11

O que esperar: Atividades em grupo e interações sociais ganham importância. Momento para reavaliar suas conexões e envolvimento com comunidades.

Atividades em grupo e interações sociais ganham importância. Momento para reavaliar suas conexões e envolvimento com comunidades. Potência: Júpiter na Casa 7 sugere crescimento através de parcerias. Participar de eventos de networking ou colaborar em projetos em grupo pode trazer benefícios significativos.

Júpiter na Casa 7 sugere crescimento através de parcerias. Participar de eventos de networking ou colaborar em projetos em grupo pode trazer benefícios significativos. Desafio: Saturno na Casa 5 pede cautela com investimentos em hobbies ou relacionamentos amorosos. Não deixe que o desejo de diversão comprometa suas responsabilidades maiores.

Lua Cheia na Casa 12

O que esperar: Necessidade de introspecção e atenção ao bem-estar emocional. Momento para lidar com questões subconscientes ou passar um tempo sozinho.

Necessidade de introspecção e atenção ao bem-estar emocional. Momento para lidar com questões subconscientes ou passar um tempo sozinho. Potência: Com Júpiter na Casa 8, pode ser um período propício para terapias ou práticas espirituais que promovam a cura interior. Explorar seus pensamentos e sentimentos mais profundos pode trazer revelações importantes.

Com Júpiter na Casa 8, pode ser um período propício para terapias ou práticas espirituais que promovam a cura interior. Explorar seus pensamentos e sentimentos mais profundos pode trazer revelações importantes. Desafio: Saturno na Casa 6 alerta para não negligenciar sua saúde física enquanto explora questões emocionais. Manter uma rotina regular de exercícios e check-ups médicos é fundamental.

Quando é a próxima Lua Cheia?

A próxima Lua Cheia vai ocorrer no dia 25 de março, em Libra. Veja aqui o calendário lunar 2024 completo e saiba a data e os signos de todas as fases da Lua neste ano.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

