Todo mundo tem Peixes no Mapa: descubra o tipo de pisciano que você é

Todo mundo tem Peixes no Mapa Astral — aliás, todos temos todos os signos no nosso Mapa. Mas em alguma área da nossa vida, seja nas relações, na família, no mundo ou com amigos, temos um lado mais sensível, empático e místico: é o seu tipo de pisciano.

Afinal, Peixes é o último signo do Zodíaco e está ligado às mais raras virtudes humanas: compreensão, empatia, humildade, filantropia, compaixão e amor devocional.

O Empata Nato, O Místico Viajante ou O Romântico Criativo? Descubra a seguir seu tipo de pisciano e aprenda a desenvolver esse seu lado sensível.

Onde você tem Peixes no Mapa

Abra aqui seu Mapa Astral Personare (versão grátis) No menu à esquerda, altere o Perfil Astrológico para “Signos nas casas” Então, veja qual Casa aparece ao lado do signo de Peixes no seu Mapa Astral. No exemplo abaixo, a pessoa tem Peixes na Casa 11.

Descubra o tipo de pisciano que você é

A seguir, a astróloga Marcia Fervienza explica como é ter Peixes em cada Casa do Mapa Astral, ou seja, o tipo de pisciano que você é.

Peixes na Casa 1: O Empata Nato

Quando Peixes ascende no horizonte no momento do seu nascimento, você se torna um farol de empatia e compaixão. Sua personalidade é marcada por uma imaginação fértil e uma profunda conexão espiritual. A sensibilidade às energias ao seu redor pode ser tanto uma bênção quanto um desafio, convidando-o a aprender a estabelecer limites saudáveis e evitar o escapismo.

Peixes na Casa 2: O Altruísta Material

Com Peixes na Casa 2, sua abordagem em relação aos recursos materiais e financeiros é tingida de generosidade, mas também de uma certa impraticabilidade. Você é chamado a encontrar um equilíbrio entre a generosidade desmedida e a gestão sábia de suas finanças, potencialmente explorando talentos em campos criativos ou de cura para alcançar prosperidade.

Peixes na Casa 3: O Comunicador Sensível

A presença de Peixes na Casa 3 enriquece sua comunicação com empatia e criatividade, mas também pode trazer confusão e dificuldades em expressar necessidades de forma clara. Práticas de mindfulness e terapias focadas em padrões de pensamento podem ajudar a clarificar sua mente e fortalecer sua habilidade de comunicação.

Peixes na Casa 4: O Guardião Emocional

Quem tem Peixes na Casa 4 valoriza profundamente suas raízes e família, criando um lar cheio de compreensão e criatividade. No entanto, a sensibilidade excessiva pode levar ao escapismo ou dificuldades em estabelecer limites. Terapias que exploram traumas familiares e práticas ancestrais podem oferecer solidez emocional e um sentido de pertencimento.

Peixes na Casa 5: O Romântico Criativo

Nesta casa, Peixes desperta uma sensibilidade romântica intensa, mas também um chamado para o autossacrifício em relações amorosas. A jornada aqui é aprender a equilibrar o dar e receber no amor, explorando plenamente sua capacidade criativa sem cair na armadilha do escapismo ou do sacrifício desmedido.

Peixes na Casa 6: O Servidor Compassivo

A influência de Peixes na Casa 6 destaca vocações de cura e criatividade, mas também sinaliza a necessidade de cuidado com a saúde física e mental. A chave é encontrar um trabalho que alimente sua alma sem sobrecarregar seu ser, mantendo um equilíbrio entre serviço e autocuidado.

Peixes na Casa 7: O Parceiro Idealista

Peixes nesta casa procura um relacionamento baseado em compreensão e solidariedade, embora possa enfrentar desafios na prática e na comunicação clara. O aprendizado envolve a busca por um equilíbrio entre o idealismo romântico e a realidade prática dos relacionamentos.

Peixes na Casa 8: O Transformador Intuitivo

A presença de Peixes aqui indica uma abordagem compassiva e intuitiva às transformações da vida, incluindo questões financeiras compartilhadas e intimidade. É essencial estar atento a possíveis enganos e buscar uma compreensão profunda das dinâmicas de poder e regeneração.

Peixes na Casa 9: O Místico Viajante

Quando Peixes se encontra na Casa 9 do seu Mapa Astral, sua jornada espiritual e filosófica ganha um destaque especial. Você é alguém que procura entender o mundo através de uma lente espiritual, misturando fé com o desejo de explorar culturas e lugares distantes. Viagens, especialmente aquelas perto da água, tornam-se peregrinações emocionais.

Peixes na Casa 10: O Visionário Empático

Com Peixes na Casa 10, sua carreira e vocação pública são influenciadas por uma profunda empatia e uma inclinação para profissões de ajuda, artes ou cura. Esta posição revela uma pessoa com uma visão intuitiva e uma capacidade única de conectar-se emocionalmente com o público. O desafio aqui é encontrar clareza em suas ambições e seguir um caminho que reflita sua verdadeira identidade.

Peixes na Casa 11: O Amigo Compassivo

A presença de Peixes na Casa 11 destaca sua abordagem sensível e muitas vezes idealista às amizades e grupos sociais. Você é alguém que valoriza a conexão emocional acima de tudo, oferecendo generosidade e compaixão sem limites. Contudo, essa inclinação pode atrair indivíduos que buscam se aproveitar de sua bondade.

Peixes na Casa 12: O Sonhador Solitário

Quando Peixes ocupa a Casa 12, sua vida interior se torna um universo rico e complexo. Esta posição indica uma pessoa extremamente sensível e intuitiva, que muitas vezes busca o isolamento para encontrar paz e recarregar as energias. Há uma tendência a fazer sacrifícios grandiosos pelos outros, uma expressão de sua compaixão inata. Conheça 12 terapias alternativas que podem te ajudar.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

