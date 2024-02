Como montar looks de acordo com a Terapia das Cores

Você já se pegou escolhendo uma roupa pela cor, sem entender exatamente por quê? Talvez intuitivamente você estivesse buscando o equilíbrio que as cores podem proporcionar não só ao seu visual, mas também ao seu bem-estar. Para aprender a como montar looks para o dia a dia você pode recorrer aos significado das Cores e, com isso, usar o melhor tom para o seu dia.

A Cromoterapia, uma terapia que utiliza as cores para estabelecer harmonia entre corpo, mente e emoções, nos ensina exatamente isso: cada cor tem sua função terapêutica, atuando em diferentes chakras e órgãos do corpo humano.

Por isso, sim, a Cromoterapia pode te ajudar a montar o seu look — mas não apenas isso. Neste artigo, a terapeuta Solange Lima te ajuda a entender o poder das cores e como usá-lo nas suas roupas e acessórios.

Mas você também aplicar Cromoterapia para outros fins, como:

O Poder das Cores

Quando ativadas, as cores têm o poder de energizar, restabelecer áreas bloqueadas ou em desequilíbrio em nosso corpo, oferecendo uma forma alternativa de combater doenças e promover saúde.

Mas como isso funciona na prática?

A Cromoterapia estuda as sete cores do arco-íris – amarelo, azul, laranja, índigo, verde, violeta (ou lilás), vermelho – e também o rosa, e a vibração energética de cada uma.

Assim, ao utilizarmos determinado tom, a sua energia é propagada, tendo efeitos positivos ou negativos, dependendo do momento e de como é utilizada.

Importante ressaltar que nosso organismo inteiro, e não apenas nossa visão, é capaz de absorver e se beneficiar da energia das cores. Portanto, integrar a Cromoterapia ao seu dia a dia, especialmente ao montar seu look, pode trazer benefícios significativos à sua vida.

Como montar looks segundo a energia das cores

Incorporar a Cromoterapia no seu dia a dia vai além da escolha de roupas; envolve entender como as cores refletem e afetam seu estado de espírito e bem-estar.

Ao escolher suas roupas e acessórios, considere o significado das cores e como elas podem ajudar a harmonizar sua vida. Seja um momento de estudo, um encontro importante ou simplesmente um dia de descanso, as cores podem ser suas aliadas.

Você pode fazer este teste e descobrir qual cor você precisa agora. Ou então, confira a seguir o significado e as aplicações de cada cor e decida o seu look!

Vermelho

A cor da paixão e energia, ideal para afastar a depressão e aumentar a vitalidade. No entanto, use com moderação em ambientes de descanso para não afetar o sono.

Amarelo

Estimula a mente e a criatividade, perfeito para dias que exigem foco e inspiração.

Laranja

Facilita a recuperação emocional, trazendo coragem e alegria. Uma excelente escolha para momentos de mudança e crescimento pessoal.

Verde

Promove equilíbrio e calma, sendo uma cor sem contraindicações. Ideal para qualquer ocasião, transmitindo saúde e harmonia.

Azul

Ajuda a acalmar a mente e é ótimo para melhorar a qualidade do sono, sendo uma escolha acertada para ambientes de relaxamento.

Índigo

Favorece a intuição e a purificação de ambientes, um toque místico para o seu dia a dia.

Violeta ou Lilás

Promove equilíbrio emocional e espiritualidade, ótimo para momentos de introspecção e meditação.

Rosa

Encoraja o afeto e a harmonia em relacionamentos, tornando-se uma cor essencial para momentos compartilhados com entes queridos.

Cores Neutras e Seus Significados

Branco, preto, marrom e cinza, apesar de não terem uma função terapêutica direta na Cromoterapia, desempenham um papel importante no vestuário:

Branco: Transmite pureza e paz, ideal para expressar alegria e jovialidade.

Transmite pureza e paz, ideal para expressar alegria e jovialidade. Preto: Oferece mistério e discrição, perfeito para momentos em que se busca proteção ou introspecção.

Oferece mistério e discrição, perfeito para momentos em que se busca proteção ou introspecção. Marrom: Associa-se à estabilidade e confiança, transmitindo calma e conectando-nos com a terra.

Associa-se à estabilidade e confiança, transmitindo calma e conectando-nos com a terra. Cinza: Relaciona-se com neutralidade e discrição, favorecendo quem prefere um perfil mais reservado.

Se tiver sem ideias, também pode recorrer à cor de cada dia da semana!

Curtiu?

Se joga no efeito das cores! Mas lembre-se que o mais importante é se sentir bem e expressar sua individualidade.

Assim como outras ferramentas de autoconhecimento, a Cromoterapia pode te ajudar a montar looks que não apenas são esteticamente agradáveis, mas que também contribuem para o seu bem-estar físico e emocional.

Experimente e veja como simples mudanças de cor podem transformar seu dia!

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

