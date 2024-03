Fátima Bernardes confirmou que não renovou seu contrato com a TV Globo, após 37 anos de trabalho contínuo. Esse novo capítulo em sua carreira marca um momento importante na vida da jornalista. Aqui te contamos as tendências para o ano de Fátima Bernardes segundo a Numerologia.

Este anúncio significativo coincide com o Ano Pessoal 7 que Fátima está vivendo em 2024, uma fase profundamente introspectiva e de autodescoberta. Nesse sentido, é um período – de 1º de janeiro a 31 de dezembro — para ela se redefinir tanto pessoal quanto profissionalmente.

Mas o que mais pode acontecer neste ano para a apresentadora? A seguir, você descobre tudo sobre ano de Fátima Bernardes, com as perspectivas para carreira, amor e saúde.

O ano de Fátima Bernardes

O Ano Pessoal 7 de Fátima Bernardes representa um período de introspecção e crescimento, uma chance de confrontar e integrar aspectos sombrios da personalidade e da experiência humana.

Para Fátima Bernardes, esse ano traz uma rara oportunidade de se redescobrir e de se redefinir tanto pessoal quanto profissionalmente.

Mas vale lembrar que todos vivemos um Ano Universal 8 em 2024, inclusive Fátima, que ressalta a busca por estabilidade material e reconhecimento. No Ano 8, a competência e a realização de metas são aspectos fundamentais.

Nesse sentido, para todos nós, 2024 promete ser um ano de transformação significativa, marcado pela busca de autenticidade, poder pessoal e realização.

Carreira e Finanças no Ano Pessoal 7

Para Fátima Bernardes, o Ano Pessoal 7 traz uma oportunidade ímpar de aprofundamento técnico e profissional.

Este período sugere um foco intenso no autoaperfeiçoamento, incentivando a busca por novos conhecimentos, cursos e treinamentos que possam enriquecer sua expertise.

A Numerologia aponta que, em um Ano Universal 8, concentrar-se em se tornar uma autoridade especializada em sua área de atuação é crucial.

Portanto, esse ano promete ser um terreno fértil para superar crenças limitantes sobre dinheiro, sucesso e poder, abrindo caminho para um crescimento financeiro e profissional significativo.

Amor no ano de Fátima Bernardes

No campo dos relacionamentos, o Ano Pessoal 7 pode trazer uma sensação de seletividade acentuada.

Além disso, somado à energia do Ano Universal 8, existe uma oportunidade de superar temores relacionados à perda, traição ou divergências de crenças, por meio do processo terapêutico.

Por isso, para Fátima, é essencial manter um equilíbrio entre abrir-se cuidadosamente e permitir que as relações se desenvolvam com confiança ao longo do tempo.

Saúde em 2024

O Ano Pessoal 7 também é um convite ao cuidado com a saúde em todas as suas dimensões. Fátima está encorajada a utilizar este tempo para um exame introspectivo, identificando limites, talentos e áreas que necessitam de atenção e aprimoramento.

Este é o momento ideal para refletir sobre a saúde física e mental, buscando estratégias para promover um bem-estar integral.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

