Quadratura Marte-Júpiter: aspecto tenso alerta para rebeldia e exageros

As previsões astrológicas desta semana de 25/02 a 02/03 são marcadas pela Quadratura Marte-Júpiter, um aspecto tenso entre os planetas da agressividade e o da sorte. Por isso, o alerta é para rebeldia e exageros.

O aspecto exato ocorre nesta terça-feira (27/02), mas seus efeitos podem ter sido sentidos já nos últimos dias e seguirão fortes no resto da semana.

A rebeldia fica por conta de Marte em Aquário, que confronta a necessidade de estabilidade que Júpiter em Touro demanda. Entenderemos melhor a seguir, com dicas para lidar da melhor maneira com o trânsito.

Desde já, fica a dica: olhe no seu Horóscopo Personalizado por onde Marte está transitando e leia o trânsito. Conselhos importantes podem te ajudar a navegar pelo período com mais tranquilidade.

O que significa a Quadratura Marte-Júpiter

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, a Quadratura Marte-Júpiter pode despertar o lado rebelde dentro de nós, propenso a resistir a qualquer forma de restrição.

A energia de Aquário, vibrante e rebelde, nos incita a desafiar o status quo, manifestando-se em um desejo adolescente de viver a vida ao máximo, equilibrando trabalho e diversão de maneira quase temerária.

Vanessa nos alerta para uma tendência a viver de forma exagerada, assumindo mais responsabilidades do que podemos gerenciar e, talvez, excedendo nos gastos.

A astróloga Nai Tomayno adverte, ainda, sobre os perigos do excesso, especialmente em relação às finanças e ao amor, já que Vênus também está transitando por Aquário.

Nai aponta para a possibilidade de impulsividade, potencialmente levando a decisões que podem ameaçar nossa segurança pessoal e coletiva, indicando até mesmo possíveis repercussões políticas e sociais. Afinal, Aquário também é um signo ligado à coletividade e a questões sociais e políticas.

Rebeldia x Estabilidade

A dualidade principal deste período está entre adotar uma postura rebelde e inovadora (Marte em Aquário) e a busca por estabilidade e segurança (Júpiter em Touro).

Entre o desejo de romper com o convencional e a necessidade de preservar o que é seguro e conhecido, o que você escolhe?

Portanto, a quadratura Marte-Júpiter nos convida a navegar por águas turbulentas, equilibrando cuidadosamente nossa sede de liberdade e o excesso de confiança com a prudência necessária para manter nossa estabilidade.

O trânsito desta semana um lembrete poderoso de que, enquanto buscamos inovar e revolucionar, devemos também prestar atenção às bases que sustentam nossa existência.

Assim, este período astrológico oferece uma oportunidade única de introspecção e crescimento, encorajando-nos a encontrar um equilíbrio saudável entre o impulso rebelde de Aquário e a cautela terrena de Touro.

Veja as previsões completas da semana:

Além dos impactos na saúde, Vênus quadrado a Urano também pode afetar as finanças, tanto em um contexto coletivo quanto em gastos inesperados pessoais, como reparos de itens danificados ou defeituosos, ressaltando um período de instabilidade.

Essa configuração sugere também que encontros sociais podem ser cancelados devido a imprevistos.

Turbulências no amor

No campo afetivo, a semana é propícia para que aqueles insatisfeitos com suas relações tenham uma percepção clara de suas situações.

A ação de Sol/Mercúrio com Saturno adiciona uma camada de seriedade e realismo, enquanto a quadratura Vênus/Urano inspira a coragem para mudanças, levando potencialmente a confrontos, desabafos e até términos de relacionamentos.

É uma época para evitar testar a paciência alheia, e podemos esperar debates acalorados nas redes sociais.

Por isso, as previsões indicam que podemos presenciar términos entre celebridades, refletindo também em nossas vidas pessoais e nos círculos sociais.

O final de fevereiro e os primeiros dez dias de março parecem prometer um período cheio de agitações e surpresas.

