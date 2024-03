Astrologia e Traição: quando os planetas indicam essa possibilidade

Você já se perguntou se há relação entre Astrologia e Traição? Sim, os movimentos dos planetas possam lançar luz sobre a tendência à infidelidade na sua vida.

A traição é um terreno instável e devastador que abala os alicerces de até mesmo os relacionamentos mais sólidos. Quando a confiança é quebrada, a sensação de perda e desorientação pode ser avassaladora.

É nesses momentos de tormenta emocional que buscamos respostas, e a Astrologia oferece uma lente única para espiar as dinâmicas subjacentes dos nossos relacionamentos.

Neste artigo, vamos explorar a relação entre Astrologia e Traição, ou seja, como perceber as pistas sobre infidelidade, bem como como os trânsitos planetários podem servir como marcadores cósmicos de momentos críticos em nossas vidas amorosas.

Primeiro passo perceber a traição pela Astrologia

Você pode estar vivendo trânsitos da Astrologia que indicam traição porque são mais sensíveis a esse tipo de experiência.

Então, para começar a entender a traição pela Astrologia, siga este passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado – é gratuito.

– é gratuito. Anote se você está passando por trânsitos de planetas na Casa 7

Por exemplo, na imagem abaixo, você vê que a pessoa está passando por Saturno na Casa 7

Agora que você anotou, vamos à análise:

Traição e Astrologia: os planetas sabem!

Situações de traição na Astrologia podem ser gatilhadas por trânsitos planetários, ou seja, em determinados momentos em que alguns planetas passam em certas áreas do nosso Mapa.

Um dos principais trânsitos relacionados ao amor, incluindo infidelidade, é quando temos um planeta passando pela nossa Casa 7, que é a área dos relacionamentos estáveis, principalmente Saturno, Urano e Plutão.

Isso porque existem trânsitos de planetas pela Casa 7 que são mais difíceis de viver (como de Urano, Netuno e Plutão) e existem outros mais fáceis (Júpiter e Saturno). Mas qualquer um pode ter relação com situações de traição.

Trânsito de Júpiter na Casa 7

Júpiter é conhecido como o grande benfeitor da Astrologia. Se esse planeta entrar na Casa 7 quando a gente estiver com o nosso relacionamento abalado, pode abrir oportunidades e significar novas opções amorosas.

Além disso, podemos ficar com a tolerância mais baixa para aquilo que não está legal, o que pode nos levar a cair na tentação da traição e de relações extraconjugais.

Trânsito de Saturno na Casa 7

Quando Saturno entra na Casa 7, pode criar uma sensação de distância ou desapego entre o casal, seja por questões profissionais ou familiares. Com isso, o relacionamento pode esfriar e ficar mais chato.

É como se o relacionamento fosse colocado à prova. Algumas pessoas podem acabar se encantando por outros fora da relação caso aconteçam outros trânsitos que tragam oportunidades.

Urano na Casa 7

Urano passando pela Casa 7 está muito associado à separação. O que precisa acontecer é uma mudança na forma de se relacionar.

Ou seja, se vocês são muito apegados, vale a pena dar espaço ao outro. Ou se fazem tudo separados, tentem fazer as coisas um pouco mais juntos. O importante é tentar algo que vocês ainda não tentaram.

Trânsito de Netuno na Casa 7

Netuno é o planeta das ilusões e das desilusões. Quando o planeta entra na Casa 7 pede mais romance, fantasia e sonhos para a vida de casal.

Não se case, se não tiver casado ainda. Sigam juntos, namorando, morando juntos, mas casamento não é indicado neste trânsito.

É preciso idealizar o outro, curtir a relação, planejar coisas, viajar e sonhar juntos. Use essa energia netuniana para trazer magia pro relacionamento.

Plutão na Casa 7

Plutão é o planeta das transformações profundas, da morte e do renascimento. Quando ele entra na Casa 7, o seu relacionamento precisa morrer e renascer. Não significa separação, mas uma transformação significativa precisa acontecer.

Plutão na Casa 7 é um divisor de águas. Pode trazer muitas crises e problemas antigos que se acumularam e não foram resolvidos. Não há como fugir disso agora. Mentiras, insatisfações e traições podem aparecer.

Essa é uma oportunidade para vocês repensarem a relação de uma maneira como nunca vista antes. Mais ainda, é importante que cada um mergulhe no seu processo de autoconhecimento e terapêutico para curarem as feridas do relacionamento.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com

