Ano Novo e Eclipse: o intenso calendário astrológico de março de 2024

Entramos num dos meses mais importantes para a Astrologia, pois é quando começa o Ano Novo Astrológico. Mas, além disso, o calendário astrológico de março de 2024 traz outros trânsitos bem importantes, como o primeiro eclipse de 2024.

O mês começa nos incentivando a mergulhar profundamente em nossos pensamentos e emoções, preparando o terreno para um renascimento. É uma época de introspecção e conexão, em que somos convidados a nos alinhar com o todo e nos preparar para um novo começo.

Impulsionados pelo Eclipse em Libra, podemos passar por algumas crises ou mudanças súbitas. Porém, lembre-se que os eclipses podem ser sentidos antes e até seis meses depois da sua data,

Portanto, antes de darmos as boas-vindas ao novo ano astrológico, os astros nos oferecem oportunidades de fechar ciclos e refletir sobre o que queremos levar adiante. É um momento de limpeza emocional e espiritual, onde cada aspecto celeste nos orienta em nossa jornada de transformação.

Resumo do calendário astrológico de março de 2024

Você encontra todos os trânsitos do calendário astrológico de 2024 aqui. Mas, a seguir, a astróloga Bela Medeiros dá um resumo do que podem significar os principais movimentos planetários do calendário astrológico de março de 2024.

Mas lembre-se que esses trânsitos podem agir na sua vida com mais ou menos intensidade. Para ter uma ideia melhor e mais específica para a sua vida, acompanhe aqui o Horóscopo Personalizado.

08 de março – Mercúrio em conjunção a Netuno

Nossa mente pronta para fazer conexões incríveis com o criativo, abstrato e oculto. Porém, aquilo que para alguns pode ser a fonte máxima de expressão para outros pode ser o que se pode chamar de paranoia, ilusão e engano. Sintonize a frequência certa!

09 de março – Quadratura Marte/Urano e Sextil Sol/Urano

Acontecimentos chocantes e inusitados estão na ordem do dia. Mas com este sextil, podemos levar essas mudanças para outro patamar em criatividade e intuição, nos comprometendo em ser úteis para o coletivo.

10 de março – Mercúrio em Áries

Mercúrio chega ao signo da assertividade na comunicação horas antes da lunação de Peixes. Uma baita ajuda na expressão da enxurrada de insights e conhecimentos que receberemos pela imensa antena pisciana.

11 de março – Vênus em Peixes

Vênus sonha alto em Peixes. Seu amor e conexões se expandem para o todo. O amor universal, compassivo, artístico e idealizado toma conta. A vontade de amar é grande, mas com tanta água no céu, precisamos estar atentos à perda de contato com a realidade. Vem ver as dicas para solteiros e comprometidos durante o período de Vênus em Peixes.

17 de março – Sol em conjunção com Netuno

Intuição, empatia e criatividade se expandem rapidamente com o impulso do Sol. Mas, novamente, a preocupação é não perder os limites. Use esta expansão para a idealização de soluções e criações positivas para o todo e tudo se encaixa.

20 de março – Sol em Áries e Ano Novo Astrológico

Chegou a hora de recomeçarmos no relógio astrológico. O Sol entra no primeiro signo do zodíaco, reiniciando o ciclo zodiacal, portanto, iniciando o Ano Novo Astrológico. Com todo o ímpeto e a energia arianos, vamos à luta. Feliz ano novo!

21 de março – Vênus conjunto a Saturno

A realidade e frieza saturninas batem à porta do ideal da Vênus em Peixes. É como acordar de um sonho fantástico e lidar com a dura vida cotidiana. O sentimento pede amadurecimento e comprometimento. Tempos difíceis sempre deixam seus aprendizados.

22 de março – Marte em Peixes

Marte não fica tão à vontade em águas piscianas. Mover-se debaixo d’água é mais difícil. Por enquanto, é melhor que os movimentos sejam mais internos. Descanse e aprofunde-se agora para correr quando estiver em terreno confortável.

25 de março – Eclipse em Libra

O primeiro eclipse de 2024 ocorrerá no signo de Libra, o signo do equilíbrio e das relações. Por isso, este eclipse tem o potencial de revisitar questões relacionadas ao equilíbrio e solidez dos relacionamentos. Um convite para olhar mais fundo e questionar se estamos obtendo a satisfação e a correspondência que desejamos em nossos relacionamentos.

