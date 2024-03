A Lua Cheia de fevereiro de 2024 ocorre no signo de Virgem e atinge seu pico às 9h30 deste sábado (24). Marca um momento de mergulhar de cabeça no que tem que ser feito. Mas o que a Lua Cheia de fevereiro significará para cada signo do Zodíaco?

Essa Lua Cheia marca o ápice de um ciclo que começou com a Lua Nova de Aquário — uma fase de grande potencial para mudanças, planejadas ou não. Então, agora chegou a hora de unir estratégia e capacidade de execução para colocar em prática o que é importante pra gente.

Mas, dependendo de onde a Lua está no seu Mapa Astral, a Lua Cheia de fevereiro significará algo diferente para cada signo do Zodíaco. A seguir, você descobre o que é mais importante.

Observação importante: certifique-se de verificar seu signo solar e ascendente.

Previsões para a Lua Cheia de fevereiro para cada signo

Áries:

Para o ascendente em Áries, a Lua Cheia foca na saúde e nas rotinas diárias, destacando a importância de ajustes. Este é um momento propício para fazer balanços e melhorias na gestão financeira, especialmente relacionadas ao ambiente de trabalho. Contudo, a tendência à autoexigência pode ser um desafio, recomendando-se uma busca por equilíbrio entre ambição e bem-estar.

Touro:

Para o ascendente em Touro, a energia da Lua Cheia incentiva a dedicação a hobbies, projetos pessoais ou novos romances. Pode haver aumento significativo na autoconfiança para expressar ideias e sentimentos. Apesar do potencial para realização pessoal, as relações com amigos ou a participação em projetos coletivos podem requerer paciência e comprometimento, dada a possibilidade de enfrentar tensões ou demandas exageradas.

Gêmeos:

O ascendente em Gêmeos vivenciará um período onde questões domésticas e familiares se tornam centralizadas, exigindo organização e ajustes na dinâmica de convívio. A Lua Cheia traz uma oportunidade para se desligar das preocupações externas e focar na recarga energética. Mesmo que desafios profissionais possam impactar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, demandando soluções criativas para manter a harmonia.

Câncer:

Para aqueles com ascendente em Câncer, a Lua Cheia ilumina a necessidade de lidar com um volume maior de comunicações e informações, tornando este um momento ideal para cursos rápidos ou projetos colaborativos. No entanto, a capacidade de gerenciamento do tempo será testada. Saturno indica possíveis atrasos ou complicações em viagens e estudos, sugerindo a importância de ter planos alternativos.

Leão:

Com o ascendente em Leão, a revisão financeira se faz necessária sob a luz da Lua Cheia, incentivando cortes de despesas desnecessárias e uma avaliação criteriosa de investimentos. A fase é propícia para reconhecimento profissional e avanços na carreira, mas requer atenção especial a empréstimos e gestão de dívidas. É preciso ter cautela e planejamento financeiro estratégico.

Virgem:

Para indivíduos com ascendente em Virgem, a Lua Cheia enfatiza a importância de transformações pessoais, seja na aparência ou na maneira de se relacionar com o mundo. É um momento auspicioso para a expansão de conhecimentos e a exploração de novos horizontes. No entanto, próximas podem apresentar desafios, exigindo habilidades de negociação e busca por consenso.

Libra:

Para o Ascendente em Libra, a Lua Cheia traz um período de introspecção e cuidado com o bem-estar emocional, incentivando práticas que promovam a cura interior e o autoconhecimento. A Lua Cheia favorece terapias e atividades espirituais, mas alerta para a importância de não negligenciar a saúde física. Portanto, mantenha uma rotina de exercícios e cuidados regulares com o corpo.

Escorpião:

Para o ascendente em Escorpião, a Lua Cheia realça a importância das conexões sociais e da participação em grupos ou comunidades. O período é propício para o crescimento através de parcerias e colaborações. Mas é necessário manter um equilíbrio entre o envolvimento em atividades de lazer e as responsabilidades, especialmente em investimentos emocionais e financeiros em hobbies ou relações amorosas.

Sagitário:

A Lua Cheia destaca a carreira e a imagem pública de Sagitário, trazendo à tona questões sobre objetivos profissionais e o desejo de reconhecimento. Este é um momento propício para avaliar e talvez redirecionar esforços de carreira. O desafio é encontrar o equilíbrio entre as ambições profissionais e as necessidades pessoais ou familiares, garantindo que o sucesso no trabalho não venha à custa do bem-estar doméstico.

Capricórnio:

Para aqueles com Ascendente em Capricórnio, a Lua Cheia abre portas para a expansão da mente, seja através de estudos, viagens ou a exploração de novas crenças. Busque pelo prazer em aprender e a expressão criativa, talvez motivando inscrições em cursos de arte ou escrita criativa. Contudo, podem surgir desafios na gestão do tempo e na comunicação, sugerindo a importância de ser realista quanto à capacidade de assumir novos compromissos.

Aquário:

Para o Ascendente em Aquário, a Lua Cheia foca em assuntos financeiros conjuntos, como investimentos, seguros ou heranças, indicando a necessidade de revisões ou ajustes. Investir em propriedades ou melhorias domésticas pode ser especialmente benéfico, promovendo a sensação de segurança e conforto. No entanto, é preciso ter cautela com gastos pessoais e investimentos.

Peixes:

Para o ascendente em Peixes, este é um período focado em avaliar e fortalecer relacionamentos. Se você está em busca de um novo parceiro, seja no amor ou nos negócios, há uma boa chance de encontrar alguém cujos objetivos se alinhem com os seus. A comunicação clara é especialmente benéfica agora, ajudando a resolver mal-entendidos ou facilitando conversas importantes. No entanto, você pode se sentir pressionado a fazer mais concessões do que gostaria em seus relacionamentos.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

