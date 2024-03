Sensibilidade e empolgação no pós-Carnaval: as previsões de 18 a 24/02

A sensibilidade pisciana entra em cena após um período inovador com cara de Aquário. Pelos próximos 30 dias, fortes emoções nos aguardam. Mas as previsões da Astrologia para esta semana de 18 a 24/02 ainda contam com um resquício de empolgação no pós-Carnaval.

Vamos falar tudo sobre isso, mas, antes, confira o resumo astrológico da semana:

A partir de segunda-feira (19): Sol em Peixes

Sol em Peixes A partir de sexta-feira (23): Mercúrio em Peixes

Mercúrio em Peixes A partir de quinta-feira (22): Vênus e Marte em quadratura com Júpiter

Vênus e Marte em quadratura com Júpiter Sábado (24): Lua Cheia

Aqui, falamos de uma forma mais geral sobre as previsões da Astrologia para a semana de 18 a 24/02. Para saber como esses trânsitos atuam, em especial, na sua vida, consulte seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para a semana de 18 a 24/02

Nesta semana, o Sol entra em Peixes, trazendo à tona fortes emoções. Nem mesmo Mercúrio, o planeta do plano mental, abafará esse momento, visto que ele próprio também ingressa em Peixes.

Além disso, não estranhe se, mesmo após o Carnaval, sua empolgação estiver firme e forte. Isso pode ser reflexo dos aspectos que Vênus e Marte fazem com o animado Júpiter.

Por fim, a semana ainda tem Lua Cheia, nos convidando a focar no autocuidado. Vem saber todos os detalhes agora.

Veja o vídeo completo:

Segunda-feira: Sol em Peixes

Na segunda-feira (19), o Sol entra em Peixes. Com isso, pelo próximo mês, espere sentir mais as coisas.

Depois de um período com Sol e mais cinco planetas em Aquário, saímos de um eletrizante plano mais mental para o plano das emoções, já que Peixes é um signo do elemento água.

Além disso, Peixes tem especial sensibilidade artística, intuitiva e espiritual. Então, é um momento propício para conexão e lidarmos mais com os nossos sentimentos:

Quais são os seus sentimentos?

O que eles estão lhe dizendo?

É a volta da emoção, com o lado belo disso, e também a mutabilidade interna.

Quinta-feira: Vênus e Marte quadram Júpiter

A partir de quinta-feira (22), Vênus e Marte fazem quadratura com Júpiter, o que traz empolgação. Provavelmente, algumas pessoas ainda vão querer curtir o pós-Carnaval, seja nos blocos, seja em outras atividades.

Será difícil voltar para a vida real! E com esse clima acelerado, é preciso ter cuidado com ansiedade, expectativas e organização.

Portanto, cuide para não exagerar na comida e bebida, com amores recém-surgidos, festas e gastos. Lembre-se que tudo está inflacionado, por isso, é bom colocar os pés no chão.

Vênus e Marte continuam transitando por Aquário. Se não utilizarmos bem esse signo, tendemos a ficar muito radicais, criando embates e querendo ter sempre razão.

Questione-se em que área você está se excedendo – no que quer que seja – e aplique doses de moderação.

Sexta-feia: Mercúrio em Peixes

Na sexta-feira (23), Mercúrio, planeta do plano mental, ingressa em Peixes, trazendo certa ambiguidade, pois aumenta a intuição e a conexão, mas também deixa as pessoas um pouco mais atrapalhadas e distraídas.

Por isso, até dia 10/03, teremos de lidar com um plano mental mais criativo e intuitivo, mas também confuso e atrapalhado.

Atenção redobrada com fantasias, ingenuidade, prolixidade e falta de foco. Descubra aqui como ter uma rotina eficiente, com energia e produtividade.

Sábado: Lua Cheia em Virgem

No sábado (24), temos a fase lunar do transbordamento no signo da organização. Porém, a Lua Cheia em Virgem acontece com Mercúrio, Sol e Saturno conjuntos em Peixes.

Por isso, temos duas polaridades;

de um lado, os nossos sonhos, a nossa intuição, a nossa sensibilidade e vontade de descansar (Peixes)

de outro, a organização, o trabalho, o discernimento e as ações diárias para atingirmos nossos objetivos (Virgem)

De certa maneira, o que precisa ser feito vai se impor, afinal, Saturno, o planeta do dever, também está nessa configuração, puxando para a realidade.

Por isso que, no meio dos exageros que já comentados aqui, pode aparecer perguntas:

Será que não está na hora de entrar nos eixos?

Que limite tenho que respeitar?

Esse será um convite da Lua Cheia, pedindo para darmos mais atenção à saúde, à rotina e ao dia a dia, ou seja, temas que fazem parte do eixo Peixes-Virgem.

A partir dela, durante 15 dias, teremos de lidar com essa ponte entre o material e o espiritual. E não adianta só cuidar de um lado.

Temos de olhar para nossa saúde mental, emocional e física. Descanso e trabalho em equilíbrio. É hora de autocuidado e da atenção com saúde mental e emocional, questões bem importantes até a Lua Nova de 10/03.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Sensibilidade e empolgação no pós-Carnaval: as previsões de 18 a 24/02 apareceu primeiro em Personare.