Como é a sua libido? Quais são suas fantasias sexo? Do que você mais gosta na cama? Essas e outras revelações sobre sexo estão no seu Mapa Astral, mais precisamente no seu Mapa Sexual.

Este mapa astrológico focado em todos os planetas, signos e casas ligados à sexualidade não falam apenas sobre o que você gosta ou não entre quatro paredes. Mas é um convite para mergulhar nas profundezas do autoconhecimento, revelando como você sente, age, deseja e se relaciona.

Então, a gente preparou uma lista com 7 revelações sobre sexo para ver no seu Mapa Astral. Corre aqui no seu Mapa Sexual e deixe ele aberto em outra aba, assim você pode ir entendendo cada ponto e conferir como se expressa no seu mapa.

1. Sua libido

Na Astrologia, Marte representa a energia crua da libido, simbolizando nossos instintos mais primitivos, o desejo ardente e a intensidade da paixão.

Por isso, ao descobrir a posição de Marte no seu mapa sexual, você sabe o que atiça seu desejo e as preferências que tem na intimidade. Aqui tem um manual de Marte nos signos para você entender sua libido.

2. Suas fantasias sexuais

A Casa 8 no Mapa Astral mostra as fantasias sexuais, emoções e instintos que se entrelaçam com nossa sexualidade. Assim, o signo posicionado nesta casa oferece pistas sobre seus desejos mais profundos e o que instiga sua excitação.

Por exemplo, a presença de Áries sugere uma inclinação à ousadia, enquanto Peixes na Casa 8 anseia por conexões emocionais profundas e estímulos além do físico. Aqui você pode ver signo a signo na Casa 8.

3. Sua sexualidade

Além do signo, os planetas que você tem na Casa 8 trazem uma camada adicional de complexidade à sua sexualidade, cada um com suas próprias funções psicológicas.

Por exemplo, um mapa com a Casa 8 em Sagitário indica uma abordagem aberta e curiosa ao sexo. No entanto, se Júpiter, o regente de Sagitário, estiver na Casa 4, isso pode sinalizar uma preferência por manter a intimidade sob reserva. Entenda sobre cada planeta na casa 8 bem aqui.

4. Seus desejos ocultos

Lilith, ou Lua Negra, nos confronta com nossos medos, lados sombrios e desejos reprimidos. Entender onde Lilith se posiciona no seu mapa pode revelar as dinâmicas inconscientes que influenciam sua expressão de amor e sexualidade, além de desejos que você tende a suprimir.

Por exemplo, Lilith em Virgem pode indicar um perfeccionismo que interfere na intimidade, enquanto em Câncer, pode haver flutuações no desejo sexual. Vem ver aqui a Lilith em todos os signos.

5. O que te dá prazer

Vênus governa como seduzimos, expressamos afeto e encontramos prazer. Conhecer a posição de Vênus no seu mapa revela seu estilo de sedução e expectativas em relacionamentos.

Por exemplo, Vênus em Áries tem um apetite por flertes audaciosos, enquanto Vênus em Escorpião é sinônimo de obsessão e entrega total. Sabe em que signo está Vênus no mapa? Descubra aqui e entenda que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação.

6. O que te atrai

Os planetas na Casa 7 iluminam as qualidades que você inconscientemente busca e atrai em parceiros, podendo também sinalizar desafios no amor que se manifestam na intimidade. Marte nesta casa pode indicar uma tendência a resolver conflitos com paixão.

Marte na Casa 7, por exemplo, é típico de quem termina uma discussão fazendo as pazes na cama. Tudinho sobre os planetas na casa 7 aqui.

7. Quem você quer na sua cama

O signo presente na Casa 7 do seu Mapa Sexual, conhecido como Descendente, aponta para as características que você procura em outros. Isso reflete diretamente na forma como você vivencia o sexo e visa apimentar a relação.

Uma pessoa com Libra na Casa 7, por exemplo, pode apresentar uma dominância surpreendente, atraindo parceiros que complementem essa energia. Confira qual é e o que significa o seu signo na Casa 7 aqui.

