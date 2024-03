Quer emagrecer de forma saudável em 2024? Então veja essas 8 dicas

Para transformar a promessa de emagrecimento e cuidados com o corpo em uma realidade, é crucial adotar uma abordagem prática e bem orientada. Por isso, a seguir você aprende 8 dicas para emagrecer de forma saudável em 2024.

Afinal, com o início de um novo ano, muitos de nós buscamos renovar nossos compromissos com a saúde e o bem-estar, tornando este o momento ideal para repensar nossas estratégias de emagrecimento e hábitos saudáveis.

Ao invés de deixar que essas intenções se percam como promessas vazias, é possível torná-las realizações tangíveis com o planejamento e a motivação certos.

8 dicas para emagrecer em 2024

1. Defina suas metas de emagrecimento para 2024!

Sabia que ter metas é fundamental? Seu cérebro precisa de datas e planejamento!

Imagine ir em uma agência de viagens e a pessoa perguntar: “Para onde quer ir? Quantas pessoas? Quer gastar quanto? Como pretende pagar?”. E você simplesmente não responde a nenhuma dessas perguntas?

Não teria como montar nenhum pacote de viagem, entende? Precisamos saber o ponto em que estamos (e muitas vezes demoramos para ter essa consciência, porque fugimos de balança, compramos roupas maiores, postergamos lado o check up….) e também saber para onde queremos ir.

Aí, sim, sabendo onde estamos, para onde vamos e o que nos motiva, podemos elaborar a melhor estratégia para o percurso!

Existe uma metodologia chamada “MARTE“, em que a meta precisa ser:

Mensurável

Atingível

Relevante

Temporal

Específica

Ter claros esses cinco pontos ajuda muito a montar esse caminho de emagrecimento e vida saudável. Afinal, é preciso saber qual a relevância desse cuidado para você (quer ter saúde para o quê? Qual a importância desse cuidado?).

Assim como ter as metas divididas ao longo do percurso — às vezes 10 quilos podem parecer muita coisa, mas 1,5 quilo ao mês pode ser possível.

2. Alimentação saudável como base para emagrecer em 2024

Chega de efeito sanfona, não é mesmo?

Para ter um hábito mais saudável, ele deve ser construído “tijolo por tijolo”. Da mesma forma que engordamos gradualmente, o caminho de volta é o mesmo. Soluções mágicas não funcionam.

Nem ficar brigando com a balança ou tendo uma relação de amor e ódio com os alimentos.

Acredito em hábitos saudáveis, dos quais destaco dois:

comer quando sente fome , e não para crises existenciais, emocionais, tédio, etc…)

, e não para crises existenciais, emocionais, tédio, etc…) comer com atenção, pois quando comemos com celular, televisão, etc. não estamos apreciando a comida, o que pode fazer com que ingerimos mais alimentos. E o pior, nem obtemos satisfação com eles, e isso pode gerar ainda mais compulsão.

3. Exercícios físicos para acelerar o emagrecimento

A constância de um hábito é fundamental! Que tal deixar o perfeccionismo de lado e simplesmente começar?

Ficamos esperando o melhor horário, comprar um tênis específico, o pré-treino perfeito, dias e horários adequados, etc. Mas se você tem meia hora, coloca o tênis e vai! Vale dançar, caminhar, pular corda, correr com os filhos… comece a movimentar o corpo!

Ah, dica importante: não ache que a atividade física é o que emagrece! O gasto calórico proporcionado pela mudança na alimentação é muito maior do que o da atividade, a menos que você seja atleta.

4. Suplementos para emagrecer é necessário?

Sabia que ao longo do dia, o nosso corpo precisa de 50 nutrientes para funcionar bem? O problema é que nosso padrão alimentar é muito repetitivo. Normalmente, tendemos a comer sempre os mesmos alimentos, não trazendo variedade. Com isso, não cumprimos essa cota.

A falta de nutrientes como ferro, vitamina D, vitamina B12, magnésio é comum e isso, pode, sim, estar atrapalhando o seu objetivo.

E o que acontece? O metabolismo cai! E o pior, o organismo começa a abrir mão de alguns processos. E aí começam a ir embora a disposição, a memória, a pele, a libido… até a falta de nutrientes atingir processos mais sérios, como órgãos vitais.

Você pode pensar que a solução está na suplementação, mas não necessariamente. O ideal é começar variando a alimentação, incluir no mínimo 2 porções de fruta, e de verduras e legumes ao dia.

Suplementos são totalmente descartáveis? Não, eles podem facilitar esse caminho, mas para isso é preciso a avaliação de um bom profissional.

5. Hidrate-se corretamente

Sabia que não é 2 litros de água para todo mundo?! Que existe uma conta personalizada para o consumo de água? Veja aqui o ideal de água para cada pessoa.

E aqui, estamos falando de água mesmo, nada de chá, chimarrão ou sucos. A água pura (com ou sem gás) é fundamental para prevenir doenças esclerosantes, Alzheimer, demências, etc., além de manter o metabolismo em alta, o cérebro em funcionamento e o intestino regulado.

Experimente logo pela manhã já ter a sua garrafa de água transparente e deixe do seu lado durante o dia. Assim, você consegue prestar atenção e ir bebendo pequenos golinhos ao longo do dia.

6. Coma com atenção plena

Já ouviu dizer que “quem tem pressa de emagrecer, come devagar”? Para isso, além de mastigar bem os alimentos, precisamos estar focados nisso.

Gostamos tanto de comer, ou pelo menos acreditamos nisso, mas quando chega a hora de comer, estamos vendo TV, mexendo no celular, no carro, caminhando…

Que tal realmente se concentrar naquilo que está comendo? Veja aqui como começar a praticar o Mindful Eating no dia a dia.

Saiba que o prazer de comer é enquanto a comida está na língua. A partir do momento que você engole, ela já não tem mais sabor nenhum. Então, aproveite ao máximo esse momento! Isso trará mais prazer e satisfação, auxiliando no emagrecimento.

7. Organize as suas compras e refeições

Para ter alimentos saudáveis e saborosos precisa se organizar! Você faz feira? Mercado? Recebe em casa? Sempre recomendo ter o dia certo para as compras serem realizadas. Coloque até na agenda, pois é um compromisso com a sua saúde e bem-estar.

Minha sugestão é que tenha sempre salada limpa, frutas frescas e saborosas e coloque a fruteira à vista.

Aliás, sabia que quando comemos frutas, diminuímos a vontade de comer doces?

8. Aprenda a comer sem culpa

Ficar passando vontade e raiva não vai te ajudar a seguir na direção correta. A ideia aqui é aprender a fazer as pazes com a comida, e não ter uma relação de “paixão e ódio”.

Por isso, no final de semana, se permita comer sua sobremesa favorita num ambiente gostoso e com boa companhia.

Minha sugestão é comer um pedaço ou porção, e não preparar em casa. Afinal de contas, fica difícil resistir com a sobremesa em casa, não é mesmo?

Você também pode escolher um picolé, um bom chocolate (veja aqui como escolher), um bombom ou uma fatia de bolo caseiro.

Aliás, veja as muitas receitas saudáveis que temos aqui no Personare.

Curta e aproveite o processo

Entenda que o emagrecimento e a construção de hábitos saudáveis é um processo. Por isso, vão ter altos e baixos, mas não desista. Mantenha as dicas acima perto de você e vá tentando incorporá-las gradualmente.

Se precisar, peça ajuda. Eu também posso te ajudar.

