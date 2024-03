Liberte-se dos pesos que você carrega: prática de limpeza interna

Você deveria incluir na sua rotina uma prática de limpeza interna. Isso porque, em nosso percurso pela vida, vamos acumulando pesos invisíveis que nos arrastam para baixo. Ressentimentos, mágoas e culpas são alguns desses fardos que, muitas vezes sem nos darmos conta, nos impedem de avançar.

Estas emoções negativas estagnam e bloqueiam o fluxo de energias positivas, limitando nossa capacidade de receber novas oportunidades e experiências.

Por isso, este artigo visa oferecer um passo a passo de uma prática de limpeza interna super simples, mas efetiva, para que você possa se libertar desses pesos e abrir caminho para um futuro mais leve e promissor.

Quanto peso você carrega?

Carregar ressentimentos é como andar com uma mochila cheia de pedras: quanto mais tempo passa, mais pesada ela fica.

Essas emoções negativas ocupam espaço valioso em nosso campo energético, criando barreiras que dificultam o fluxo de novas energias. Isso pode resultar em estagnação e bloqueios em diversos aspectos da vida, desde relacionamentos até progresso profissional.

Por isso, o primeiro passo para a limpeza interna energética e espiritual é reconhecer e aceitar os ressentimentos que você carrega. Isso exige um exercício de humildade e coragem para admitir para si as mágoas e culpas que tem guardado.

Passo a Passo para a Limpeza Interna

Siga o passo a passo do post do Instagram, mas que também está descrito no texto abaixo.

1. Reconhecimento e Aceitação

Escreva suas mágoas e ressentimentos:

Pegue papel e caneta e comece a escrever tudo o que vem à mente.

“Eu me ressinto de…”, “Eu tenho mágoa de…”, “Eu sinto culpa por…”.

Permita-se reconhecer e aceitar esses sentimentos sem julgamento.

Escreva TUDO que você se lembrar.

2. Permita-se Sentir

Deixe os sentimentos virem à tona:

Deixa vir! Pode surgir um ressentimento como “Tal pessoa me chamou de feia na quinta série” e você pode pensar “que besteira!”, mas não é!

Deixa vir e anota. Mesmo que pareça insignificante, anote.

Se veio, é porque essa energia está parada aí.

3. Liberação

Finalize e libere:

Após escrever tudo, é hora de se libertar fisicamente desses pesos.

Rasgue, queime ou destrua a lista de alguma forma, simbolizando a liberação dessas energias do seu espaço.

O é importante colocar para fora da sua casa.

Enquanto se desfaz dos papéis, mentalize que você já aprendeu o que precisava com essas situações e que agora está tudo resolvido e liberado.

4. Abertura para o Novo:

Prepare-se para receber novidades:

Esse é um exercício difícil e de humildade, da gente admitir: “Estou magoado, sim! Estou ressentida, sim! Eu sinto culpa de tal coisa, sim! “

E como isso é LIBERTADOR.

Ao se abrir e admitir seus ressentimentos, você cria um espaço gigantesco em seu campo energético, pronto para acolher novas experiências e oportunidades.

Um Processo Contínuo de Cura

A limpeza interna energética e espiritual é um processo contínuo que demanda tempo e dedicação. Não se trata de uma solução instantânea, mas de um caminho de autoconhecimento e cura.

Ao se comprometer com esse processo, você estará não apenas melhorando sua qualidade de vida atual, mas também pavimentando o caminho para um futuro mais brilhante e promissor.

Lembre-se de que a jornada de limpeza é pessoal e única; portanto, siga no seu próprio ritmo, respeitando suas necessidades e sentimentos ao longo do caminho.

Se sentir, busque ajuda para um processo de limpeza energética e espiritual profundo para que você possa ter sucesso e conquistar a vida que deseja.

Aline Lang

Aline Lang é especialista em Limpeza Energética e Liberação Emocional® Formada em Liberação Emocional, Curso de Magia, Theta Healing (DNA Básico, DNA Avançado e Aprofundando no Digging); especializações em Manifestação e Abundancia, Alma Gêmea, Ritmo e Peso Perfeito, Reiki nível I, II, III e mestre, Regressão terapêutica e Constelação Familiar.

alinelangterapias@hotmail.com

O post Liberte-se dos pesos que você carrega: prática de limpeza interna apareceu primeiro em Personare.