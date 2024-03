Liberte-se dos pesos que você carrega: prática de limpeza interna

Você deveria incluir na sua rotina uma prática de limpeza interna. Isso porque, em nosso percurso pela vida, vamos acumulando pesos invisíveis que nos arrastam para baixo. Ressentimentos, mágoas e culpas são alguns desses fardos que, muitas vezes sem nos darmos conta, nos impedem de avançar.

Estas emoções negativas estagnam e bloqueiam o fluxo de energias positivas, limitando nossa capacidade de receber novas oportunidades e experiências.

Por isso, este artigo visa oferecer um passo a passo de uma prática de limpeza interna super simples, mas efetiva, para que você possa se libertar desses pesos e abrir caminho para um futuro mais leve e promissor.

Quanto peso você carrega?

Carregar ressentimentos é como andar com uma mochila cheia de pedras: quanto mais tempo passa, mais pesada ela fica.

Essas emoções negativas ocupam espaço valioso em nosso campo energético, criando barreiras que dificultam o fluxo de novas energias. Isso pode resultar em estagnação e bloqueios em diversos aspectos da vida, desde relacionamentos até progresso profissional.

Por isso, o primeiro passo para a limpeza interna energética e espiritual é reconhecer e aceitar os ressentimentos que você carrega. Isso exige um exercício de humildade e coragem para admitir para si as mágoas e culpas que tem guardado.

Passo a Passo para a Limpeza Interna

Siga o passo a passo do post do Instagram, mas que também está descrito no texto abaixo.