Prepare-se para a data mais importante da Astrologia: previsões e rituais

Você está preparado para a data mais importante da Astrologia? Falta apenas uma semana para o Ano Novo Astrológico 2024! É isso mesmo, segundo os Astros, o ano não começa dia 1º de janeiro e, sim, neste ano, no dia 20 de março, exatamente à 0h07.

Mas por que essa data é tão importante e por que o Ano Novo Astrológico é comemorado em março? É isso que a gente te conta a seguir!

Por que comemorar o ano novo só agora?

Para a Astrologia, o ano começa quando o Sol ingressa no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Por isso, o Ano Novo Astrológico de 2024 vai começar no dia 20 de março, e se encerra depois que o Sol completar sua volta pelos 12 signos do Zodíaco, em 20 de março de 2025. Veja as datas dos signos em 2024 aqui.

O Signo de Áries tem tudo a ver com começos, por isso é o signo dos começos e inícios — o bebê do Zodíaco. Depois vêm Touro, Gêmeos… até Peixes, numa jornada de evolução (entenda aqui a ordem dos signos).

Por se tratar de um início, o Ano Novo Astrológico também simboliza um momento de renovação.

“Da mesma maneira que a madrugada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro pode ser um momento carregado de simbolismo no qual desejamos renovar nossos votos de esperança para um novo ciclo melhor, essa data pode ser um marco de transição e renovação”, destaca a astróloga Naiara Tomayno.

No dia do Ano Novo Astrológico, também celebramos o início de uma nova estação, o Equinócio, que aqui no hemisfério Sul representa o Outono, e no hemisfério Norte, a Primavera.

No calendário celta, é tempo de fazer o Ritual de Mabon, chamado também de Ritual de Outono, voltado a agradecer, meditar e introspectar, que abre as portas para um grande despertar espiritual e ascensional.

Por que é a data mais importante da Astrologia

Essa é uma das datas astrológicas mais importantes de todo o ano, pois é a partir do mapa astral gerado nesse momento — baseado na hora que o Sol entra em Áries e na capital do país — que analisamos as principais tendências do ano, segundo Naiara.

Assim, todo ano, astrólogos do mundo inteiro levantam o mapa do momento em que o Sol toca o grau zero graus de Áries para a capital de seus países.

Com isso, é possível entender mais precisamente o que vamos viver de março de um ano até março do ano seguinte, pois são analisados o Ascendente (regente do ano!), a Lua, outros planetas e os aspectos mais relevantes entre eles.

A astróloga Vanessa Tuleski lembra, por exemplo, que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou em 2022 no mesmo dia em que Vênus, Marte e Plutão em Capricórnio chegaram aos mesmos graus de concentração de planetas em Capricórnio em 2020, quando estourou a pandemia de Covid-19.

Prepare-se para o Ano Novo Astrológico

Como falta uma semana para a data mais importante da Astrologia, você tem tempo de se preparar para este momento.

Uma das melhores formas de se preparar é conferindo aqui as previsões para os signos no Ano Novo Astrológico 2024. Neste guia para os signos no Ano Novo Astrológico você verá dicas para viver sua melhor versão nesta virada.

Além disso, pode adotar algumas práticas para limpar o que viveu no último ano e começar da melhor forma possível o novo ciclo. Veja algumas opções a seguir.

COMO COMEÇAR (E TERMINAR) BEM O ANO

