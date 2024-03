Como reduzir o estresse com Terapias Alternativas

O estresse no dia a dia pode levar a uma série de consequências negativas, tanto físicas quanto emocionais. Felizmente, existem estratégias eficazes para reduzir o estresse, sem precisar esperar por um milagre.

Combater esse desgaste psicológico, emocional e físico causado pelo estresse significa reduzir problemas de pele e cabelos, dores musculares, baixa libido, depressão, ansiedade e insônia. Ou seja, melhora muitos aspectos da nossa vida, inclusive nossas relações e prosperidade.

Neste guia, você conhece Terapias Alternativas para reduzir o estresse e melhorar sua qualidade de vida, incluindo Pilates, alimentação saudável, Cromoterapia, Aromaterapia e práticas do Feng Shui.

Pilates contra o Estresse

O Pilates é mais do que uma atividade física; é uma prática que equilibra corpo e mente.

Segundo a fisioterapeuta Roberta Struzani, incorporar Pilates na sua rotina pode ser uma ótima alternativa para dar força aos músculos e, ao mesmo tempo, relaxar.

Afinal, a atividade precisa ser feita de forma calma e concentrada, o que contribui para inibir o estresse.

Segundo a especialista, quem não tem tempo de frequentar academias ou centros específicos de Pilates pode fazer os exercícios em casa.

Exercício Simples de Pilates para Relaxar

Para a realização dos exercícios, procure usar roupas confortáveis e realizar as atividades em cima de uma toalha, tapete ou colchonete. Se for possível, tire uns 20 ou 30 minutos para isso.

Postura e Respiração: Com as costas bem retas, inspire profundamente e devagar pelo nariz, direcionando o fôlego para a parte posterior das costelas. Em seguida, solte o ar pela boca Movimento da Barriga: Inspire profundamente e então solte o ar, realizando o movimento ao mesmo tempo em que expira. Procure achatar a barriga, puxando o umbigo em direção à coluna e curvando-a para cima. Movimento Inverso: Agora, o movimento será inverso. Inspire profundamente e devagar. Ao expirar, force a barriga para baixo e empine o glúteo.

Alimentação Contra o Estresse

A escolha dos alimentos pode influenciar diretamente os níveis de estresse. Melissa Setubal, coach de Saúde Integrativa, destaca a importância de preferir alimentos naturais, especialmente vegetais.

Nesse sentido, ela recomenda folhas de cor verde-escura e os alimentos de coloração roxa, como o açaí e a beterraba, pois são antioxidantes e ótimos para reduzir o estresse.

Melissa ainda indica evitar os alimentos refinados (como a farinha de trigo), o açúcar, o sal e a comida “junk food”, pois são os mais contribuem para os altos níveis de estresse.

Isso porque o organismo não reconhece de imediato como comida os alimentos ultraprocessados, e precisa fazer esforço para aproveitá-los.

Receita: Salada Morna de Grão-de-bico e Espinafre

Uma receita simples e nutritiva que combina grão-de-bico e espinafre, dois alimentos poderosos para combater o estresse. O preparo é rápido e o resultado é uma refeição deliciosa e relaxante.

Ingredientes:

2 xícaras de grão-de-bico inteiro cozido

4 xícaras de folhas de espinafre

2 dentes grandes de alho fatiados

pimenta síria ou zaatar (tempero árabe) a gosto

azeite

sal marinho

Preparo:

Em uma panela rasa ou frigideira, coloque o azeite, o alho fatiado, o espinafre, e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo baixo até o espinafre murchar.

Acrescente o grão-de-bico, salpique o tempero de escolha e corrija o sal, misturando bem, por cerca de 5 minutos.

Pronto, sua salada está pronta. Bom apetite!

Cromoterapia: Cores que Relaxam

A terapeuta holística Solange Lima explica como as cores podem influenciar nosso estado emocional, inclusive podendo aumentar ou diminuir o estresse. O verde e o azul são particularmente eficazes para promover a calma e reduzir a ansiedade.

Verde é uma estabilizadora emocional, agindo como se fosse um calmante.

é uma estabilizadora emocional, agindo como se fosse um calmante. Azul é relaxante e calmante, atuando no sistema nervoso parassimpático e diminuindo a frequência cardíaca. É uma cor que também traz quietude à mente.

As duas cores podem ser usadas em peças de roupas e acessórios. Em casa, opte por um quarto com paredes azuis. Se não for possível, use lâmpadas azuis no abajur para deixar suas noites mais relaxadas.

Se uma pessoa já tem tendência a ficar muito estressada no dia a dia, a especialista pede para evitar a cor vermelha nas roupas e acessórios.

Vermelho é estimulante, por isso pode acelerar os batimentos cardíacos.

Por outro lado, o vermelho é indicado para pessoas com tendências à depressão, por ajuda a trazer movimento e disposição.

Se você for uma pessoa estressada, mas não quer abrir mão da cor no dia a dia, o ideal é equilibrar o uso de vermelho com o azul e o verde.

Aromaterapia para o Bem-estar

Outra terapia natural com várias opções para diminuir a sensação de estresse é a Aromaterapia. Para aliviar a pressão mental e acalmar, Solange Lima sugere:

Como utilizar:

Basta pingar duas gotas do óleo escolhido diariamente nos aromatizadores ou difusores pessoais.

Outra opção é diluir cinco gotas dos óleos em um pouco de água, no difusor elétrico.

Procure sempre fazer combinações com as essências de Lavanda e Laranja, ou Tangerina e Bergamota.

Solange reforça que a consulta com um aromaterapeuta é essencial, pois esse profissional poderá indicar o melhor óleo a ser utilizado sem causar riscos, já que é necessário conhecer o histórico da vida de cada pessoa.

Feng Shui: Promovendo um Sono de Qualidade

Uma boa noite de sono é essencial para relaxar o corpo e a mente, amenizando momentaneamente o estado de estresse de uma pessoa. A arquiteta e consultora de Feng Shui Aline Mendes fornece dicas valiosas para você produzir substâncias que regulam o sono, como a melatonina:

Retirar os aparelhos eletrônicos do quarto: é um dos fatores mais importantes para garantir o sono tranquilo, pois eles geram um campo eletromagnético que interfere no nosso corpo. Isso acaba gerando tensão, o que não deixa a pessoa dormir da forma como deveria.

é um dos fatores mais importantes para garantir o sono tranquilo, pois eles geram um campo eletromagnético que interfere no nosso corpo. Isso acaba gerando tensão, o que não deixa a pessoa dormir da forma como deveria. Dormir em ambiente escuro: um ambiente sem muita luz proporciona um sono de melhor qualidade, pois substâncias como a melatonina só trabalham no escuro.

um ambiente sem muita luz proporciona um sono de melhor qualidade, pois substâncias como a melatonina só trabalham no escuro. Reduzir ruídos : escolha um ambiente com o mínimo de ruído externo possível.

: escolha um ambiente com o mínimo de ruído externo possível. Use o pin: para harmonizar a vibração de um ambiente, vale recorrer aos benefícios do pin, um objeto com três pequenos sinos enfileirados em uma base de madeira. Ao bater nos sinos, o som que ele produz ajuda a reduzir o estresse no ambiente.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Como reduzir o estresse com Terapias Alternativas apareceu primeiro em Personare.