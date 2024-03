A queda das redes sociais explicada pela Astrologia

Nesta terça-feira (05/03), houve queda das redes sociais. Usuários do Instagram, Facebook e WhatsApp relataram instabilidade no Brasil e em outros países. E não dá para dizer que ninguém foi avisado.

Nas Previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03, a astróloga Vanessa Tuleski afirmou que havia chance maior de nossos sistemas ou a Internet não funcionarem tão bem e escreveu com essas palavras:

“Podemos esperar coisas estranhas, como o WhatsApp cair, as redes sociais ficarem fora do ar, além de ocorrências elétricas. É uma semana com coisas bizarras acontecendo”.

Segundo Vanessa, além da quadratura de Vênus com Urano, presente até quarta-feira (06/03), estamos iniciando a conjunção de Mercúrio com Netuno, que indica chances de imprevistos, dificuldades na comunicação e acontecimentos surpreendentes nesta semana.

Isso porque Mercúrio é o planeta do dia a dia, das comunicações e dos sistemas, enquanto Netuno está relacionado à confusão, atrasos e mal-entendidos.

“Então, tente se organizar para sair com antecedência para compromissos importantes. Afinal, a tendência é que haja algum problema e consequente atraso”, havia alertado a astróloga.

O que mais esperar?

Como ainda temos vários planetas passando por Aquário, podemos ter mais protestos em várias partes do mundo, além de confusão mental e falta de clareza que a combinação Mercúrio-Netuno pode trazer.

Então, vale repetir o aviso: se algo não está claro para você, talvez seja melhor deixar passar alguns dias para tomar uma decisão.

Além disso, esta é uma semana para prestar atenção nas coincidências, pois elas podem tentar te dar algum recado. É a tal da sincronicidade, que podem nos auxiliar a tomar decisões, enxergar padrões e crenças negativas.

Se bem utilizado esse trânsito de Mercúrio-Netuno, favorece acessar a intuição e o lado espiritual.

Já a quadratura Marte-Urano, presente em toda primeira quinzena de março, pode significar mais notícias de rupturas entre famosos e/ou países, mudanças em quadros governamentais, oscilações financeiras, bem como de protestos.

Também é um aspecto que mexe com eventos coletivos, como shows, ou questões desagradáveis, como aumento de acidentes, ocorrências inesperadas e fenômenos climáticos mais intensos em várias partes do mundo.

