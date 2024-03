Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças

A onipresença de Urano chama a atenção nas previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03. Tem aspectos desafiadores, mas também tem aspectos com boas perspectivas de mudanças.

Contaremos tudo sobre isso, mas, primeiro, veja o resumo astrológico da semana:

Até quarta-feira (06): Vênus em quadratura com Urano

Vênus em quadratura com Urano Primeira quinzena de março: Marte em quadratura com Urano

Marte em quadratura com Urano Até quarta-feira (06): Mercúrio em sextil com Urano

Mercúrio em sextil com Urano A partir de quarta-feira (06): Mercúrio em conjunção com Netuno

Mercúrio em conjunção com Netuno A partir de quarta-feira (06): Sol em sextil com Urano

A seguir, conheça as previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03.

Dica astrológica: para saber as previsões específicas para você e descobrir como esses trânsitos atuam na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para a semana de 03 a 09/03

A combinação de Vênus e Marte com Urano traz um clima de imprevisibilidade para os próximos dias. Mas não para por aí: Mercúrio e Netuno adicionam uma dose de confusão nessa receita. Tenso, não é?

Mas há pontos favoráveis. Em outros trânsitos de Urano, a vida nos convida a fazer ajustes e a mudar o que precisa ser mudado. É o Céu dando um empurrãozinho na sua criatividade, intuição e desenvolvimento pessoal.

Vem saber tudo sobre essa semana de agito, mas também novas direções.

Toda a semana: Vênus/Marte em quadratura com Urano

Até quarta-feira (06), Vênus está em quadratura com Urano. Esse aspecto pode significar imprevistos para pessoas próximas, bem como nas finanças, relações de modo geral e valores internos.

No coletivo, mais notícias de rupturas entre famosos e/ou países, mudanças em quadros governamentais, oscilações financeiras, bem como de protestos.

Marte também forma quadratura com Urano, permanecendo assim, praticamente, durante toda a primeira quinzena de março. Com isso, a vida fica pouco previsível. Aquilo que você espera que seja de um jeito, provavelmente, será de outro. Algo que você acha que pode ser rápido talvez demore.

Também é um aspecto que mexe com eventos coletivos, como shows, ou questões desagradáveis, como aumento de acidentes, ocorrências inesperadas e fenômenos climáticos mais intensos em várias partes do mundo.

No ano passado, a turnê de shows da cantora Taylor Swift no Brasil recheada de imprevistos, inclusive com a trágica morte de uma jovem fã, ocorreu em um contato Marte/Urano.

Portanto, podemos esperar um período bastante agitado.

Quarta-feira: Mercúrio em conjunção com Netuno

No cenário de imprevisibilidade, temos mais uma lenha na fogueira: a partir de quarta-feira (06), Mercúrio, planeta do dia a dia, das comunicações e dos sistemas, fica em conjunção com Netuno, relacionado a confusão, atraso e mal-entendidos.

Por isso, há uma chance maior de nossos sistemas ou a Internet não funcionarem tão bem, as comunicações podem ficar mais truncadas e, mentalmente, tendemos a maior distração.

Podemos esperar coisas estranhas, como o WhatsApp cair, as redes sociais ficarem fora do ar, além de ocorrências elétricas. É uma semana com coisas bizarras acontecendo.

Então, tente se organizar para sair com antecedência para compromissos importantes. Afinal, a tendência é que haja algum problema e consequente atraso.

Lembrando que ainda estamos com alta rebeldia, por conta dos planetas em Aquário, e podem ter, por exemplo, mais protestos em várias partes do mundo.

Também vale muito ressaltar uma possível confusão mental que essa combinação Mercúrio-Netuno pode trazer. Se algo não está claro para você, talvez seja melhor deixar passar alguns dias para tomar uma decisão.

Dica astrológica: confira onde tem Peixes no seu Mapa Astral para saber qual área da sua vida pode ser sentir esse trânsito com mais força.

Por fim, esta é uma semana para prestar atenção nas coincidências, pois elas podem tentar te dar algum recado. É a tal da sincronicidade, que podem nos auxiliar a tomar decisões, enxergar padrões e crenças negativas.

Se bem utilizado esse trânsito de Mercúrio-Netuno, favorece acessar a intuição e o lado espiritual.

Aproveite, ainda, e acompanhe o Calendário Lunar, para sincronizar suas metas com a Lua!

Toda a semana: Mercúrio/Sol em sextil com Urano

Até quarta-feira (06), Mercúrio está em sextil com Urano. Esse aspecto faz com que a nossa mente saia da caixinha: conseguimos olhar por outro ângulo e perceber as coisas de outra forma. Logo, é uma semana com grande impulso para mudança.

Também a partir de quarta-feira, e se estendendo por uma semana, é o Sol que faz um sextil Urano, aumentando a clareza do que é preciso mudar na sua vida.

Com tanta força de Urano, é como se estivesse passando o trem da oportunidade de mudar, com o Céu favorecendo isso.

Preste atenção, pois a intuição talvez esteja cutucando: Muda aí, altera e muda esse esquema”. Isso porque existe uma força para buscar inovações, ter mais criatividade, ser mais livre.

Urano não significa apenas imprevisto e chateação. Ele tem um lado que chama a viver a vida de outra forma, a dar uma sacudida e despertar. E você pode aproveitar essa característica para superar os problemas.

Às vezes, inclusive, é justamente um imprevisto ou chateação que nos faz mudar em algo necessário.

Além disso, esteja preparado para descondicionar diante de imprevistos que sejam inevitáveis.

Se sua internet cair no sábado, que costuma ser dia de folga, e você já pediu o reparo para a operadora e pode demorar um pouco, pegue uma bicicleta e vá passear. Urano fala justamente isso: invente alguma outra coisa!

Estamos em uma semana boa para sair da inércia e estagnação. Então pega aquele vício que você tem e descondicione, buscando outro plano.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Previsões da semana de 03 a 09/03: imprevistos e oportunidade de mudanças apareceu primeiro em Personare.