Vem aí mais um Ano-Novo Astrológico! No dia 20 de março o Sol entra em Áries, dando início a mais um ciclo anual. Quer saber o que os Astros reservam para este mês? Então confira a seguir as previsões do horóscopo de março de 2024 para todos os signos.

Além do Ano-Novo Astrológico, março de 2024 também terá um eclipse lunar no dia 25. Também há movimentos significativos de planetas como Marte, Vênus e Mercúrio, que serão sentidos de maneiras distintas pelos diferentes signos do zodíaco.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de março de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente.

ÁRIES

Para quem é do signo de Áries, março já costuma ser um mês bastante significativo. Afinal, muitas pessoas desse signo fazem aniversário neste mês. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar, com previsões para seu próximo ano.

Pois em 2024, março trará atividades sociais intensas até o dia 11, graças ao alinhamento de Vênus com Marte. Se você estiver só, será um período ótimo para paqueras e romances. Mesmo que não sejam exatamente duradouros, propiciarão momentos gostosos.

Mas se você já estiver com alguém, será um bom momento para “tirar férias” do relacionamento. Isso não significa romper o elo, apenas passar mais tempo com suas amizades. Uma mente mais relaxada tende a aproveitar melhor os momentos íntimos.

No dia 10, Mercúrio entra no signo de Áries, onde permanece até o próximo mês. A comunicação se torna mais fluida, de modo que o período será importante para conversas importantes.

Anote as datas!

Dia 11: essa data tende a ser particularmente boa para conversas importantes, que exigem que você empregue seu coração e expresse seus sentimentos. Assim, você poderá tocar seus interlocutores com maior eficiência.

TOURO

O horóscopo de março de 2024 para o signo de Touro prevê um mês marcado pela paixão a serviço das suas aspirações profissionais. Até o dia 11, Vênus intensificará o amor pelo trabalho e favorecerá as relações profissionais.

Se você estiver sem emprego, é um ótimo período para fazer contatos e abrir portas. Se já estiver trabalhando, haverá boas oportunidades de melhoria no ambiente profissional.

Vale ressaltar que, ao longo de março, há uma conjunção dos planetas Júpiter e Urano em Touro. Esse ciclo representa expansão e libertação.

Portanto, é altamente provável que as pessoas de Touro venham a experimentar um mês de março altamente libertador, livrando-se de pesos que carregavam e nem sabiam. Se algo terminar ou sair da sua vida, não lamente: pode ter sido um livramento!

Anote as datas!

Até o dia 22: o ciclo de Marte intensifica suas ambições, fazendo deste mês um período com espírito competitivo. Lembre-se de que a mais poderosa competição não é aquela que fazemos com os outros, mas sim quando superamos nossos próprios limites.

GÊMEOS

Se você é do signo de Gêmeos, março de 2024 será um mês interessante para viagens. Até o dia 11, Vênus sugere oportunidades românticas e experiências agradáveis em viagens. Os dias 8 e 9 de março tendem a ser especiais, graças à conjunção entre a Lua e Vênus.

Mesmo se você não puder viajar, há outras maneiras de aproveitar o bom momento. Uma delas é fazer contatos interessantes com pessoas que moram em outras cidades. Outra é desbravar lugares diferentes que existem pertinho de você, na sua cidade.

Por sua vez, Marte favorece um aspecto diferente do impulso de viajar. Até o dia 22, o planeta vermelho favorecerá o trabalho, as conquistas e as ambições nesse contexto. òtimo momento para procurar soluções diferentes para antigos problemas.

Anote as datas!

A partir do dia 10: Mercúrio indica a entrada de pessoas mais jovens no seu círculo de amizade. Esse ar fresco de juventude pode ser muito bem-vindo, representando uma ruptura do tédio e a possibilidade de conversas francas e interessantes.

CÂNCER

Março de 2024 será um bom mês para as pessoas do signo de Câncer “espanarem a poeira” no trabalho e em suas carreiras. Pequenas mudanças serão postas em movimento a partir do dia 10, em decorrência de um trânsito do planeta Mercúrio.

Essas mudanças não acontecem do nada. Pelo contrário, provavelmente serão desencadeadas por ações específicas tomadas por você. Algumas dessas ações podem até parecer pequenas, mas farão imensa diferença e colocarão sua vida em movimento.

Se porventura você estiver sem emprego, este ciclo é benéfico para encontrar novas oportunidades a partir da sua rede de contatos. Afinal, o trânsito de Mercúrio é favorável ao êxito a partir da comunicação e dos contatos.

Anote as datas!

Dia 10: a Lua Nova é um bom momento par despertar um entendimento superior a respeito da vida e das próprias relações. Boa oportunidade para viagens significativas e cursos importantes, ou o que quer que ajude você a contectar-se com sua essência.

a Lua Nova é um bom momento par despertar um entendimento superior a respeito da vida e das próprias relações. Boa oportunidade para viagens significativas e cursos importantes, ou o que quer que ajude você a contectar-se com sua essência. Entre os dias 16 e 24: Vênus se alinha ao planeta Saturno, o que sugere aprofundamento do senso de valor. Portanto, reflita: o que de fato tem importância na sua vida e o que não tem?

LEÃO

As previsões do horóscopo para março de 2024 apontam um mês significativo para o signo de Leão. Especialmente no que diz respeito a temas amorosos e de relacionamentos, pois Vênus e Marte se opõem a Leão. Vênus até o dia 11, Marte até o dia 22.

Comecemos pelo trânsito de Vênus, que favorece as uniões. Isso pode representar pessoas novas, mas também o aprofundamento de uma relação já existente. Os dias 7 e 8 de março se configuram como especialmente românticos, pela conjunção entre a Lua e Vênus.

Como Marte também está envolvido, há uma tônica bastante apaixonada, sexualmente quente. Mas tome cuidado com o período entre os dias 12 e 22, quando Marte não terá mais Vênus para moderá-lo. Há risco de conflitos causados por impulsividade.

Anote as datas!

Dias 11, 12 e 13: a partir do dia 11, Mercúrio favorece viagens e estudos. Esses três dias são ideais para iniciar esses movimentos intelectuais e de exploração do mundo.

a partir do dia 11, Mercúrio favorece viagens e estudos. Esses três dias são ideais para iniciar esses movimentos intelectuais e de exploração do mundo. Até o dia 22: a oposição de Marte ao Sol em Leão exige que você pegue mais leve nas atividades físicas. Evite se sobrecarregar no trabalho para poupar sua energia.

VIRGEM

Para quem é do signo de Virgem, o horóscopo de março de 2024 prevê um mês com os relacionamentos em evidência. Sejam eles amorosos ou profissionais – mas com predominância dos primeiros.

O mês começa com Mercúrio em oposição a Virgem, até o dia 10. É um bom momento para aparar as arestas nas relações, de considerar seriamente o que o outro tem a dizer. Por isso, é importante se manter numa posição de escuta ativa, mais ouvindo do que falando.

A partir do dia 12, as coisas ficam mais românticas, com Vênus se opondo a Virgem. Você provavelmente sentirá uma maior boa vontade por parte da outra pessoa. Se você estiver só, é um ciclo muito favorável às paqueras e encontros, então aproveite!

Anote as datas!

A partir do dia 23: a oposição de Marte a Virgem representa um momento de baixa energia vital. É importante reduzir o ritmo, tanto para prevenir problemas de saúde quanto para evitar desgastes em suas relações causados pelo estresse.

LIBRA

Diversão é a tônica de março de 2024 para as pessoas librianas, graças à passagem de Vênus e Marte pelo signo de Libra. Até o dia 11, Vênus favorece prazeres, romance, sexo e festas. Mas cuidado para não exagerar na diversão, pois Vênus é inclinada a excessos.

Já o ciclo de Marte vai até o dia 22, favorecendo a prática de esportes e divertimentos fora da rotina. Será uma boa oportunidade para descobrir novas modalidades de prazer.

Mas nem só de diversão se vive. A partir do dia 10, Mercúrio forma oposição a Libra, o que intensifica a comunicação assertiva. Você provavelmente sentirá um impulso renovado para equilibrar suas interações sociais. Será ótimo para resolver mal-entendidos.

Anote as datas!

Dias 7 e 8: a quinta e a sexta-feira tendem a ser especialmente divertidas, pois a Lua se une a Vênus e estimula a vivência dos prazeres. Entregue-se!

ESCORPIÃO

Segundo o horóscopo, março de 2024 exigirá das pessoas do signo de Escorpião foco em questões domésticas e familiares. Até o dia 11, Vênus instigará as pessoas escorpianas a querer melhorar a decoração e a organização do lar, criando um ambiente mais agradável.

Em seguida, entre os dias 12 e 22, Marte sugere uma disposição intensa para reformar, consertar e otimizar o ambiente doméstico. Mas tome cuidado com a forte inclinação a conflitos, tão característica dos ciclos marcianos.

Além disso, a partir do dia 11 de março, temos também o trânsito de Mercúrio. O planeta favorece uma atitude mais criteriosa em relação aos próprios hábitos e saúde. Se você prestar atenção às orientações que recebe, poderá tornar sua vida mais saudável.

Anote as datas!

A partir do dia 23: Vênus favorece romances, sexo e festividades já a partir do dia 12. Mas a coisa “pega fogo” mesmo a partir do dia 23, quando o planeta Marte entra na equação. Prepare-se para uma última semana do mês intensa e prazerosa.

SAGITÁRIO

Para as pessoas do signo de Sagitário, março de 2024 começa com pequenas mudanças no ambiente doméstico. Até o dia 10, o trânsito de Mercúrio estimula a comunicação com famiiares. Além disso, favorece também a organização de assuntos familiares.

Até o dia 22 de março, você vivenciará também um ciclo que envolve Marte. Haverá um aumento de energia e dinamismo nas atividades mentais e na comunicação. Será um período propício para debates, apresentações e negociações.

Esse ciclo marciano também estimula viagens curtas, deslocamentos diários e interações com colegas de estudo ou de trabalho, vizinhos e parentes. Há uma propensão para a ação rápida e decisiva, o que torna o período favorável para resolver questões pendentes.

Anote as datas!

Dia 10: o último dia do trânsito de Mercúrio é um momento de decisões importantes sobre questões que envolvem o seu lar e sua família. Afinal, Mercúrio traz consigo clareza mental para assuntos familiares que talvez necessitem de resolução.

CAPRICÓRNIO

O horóscopo de março de 2024 para o signo de Capricórnio aponta uma importância significativa dada às questões materiais e financeiras. Até o dia 11, Vênus favorece o investimento em bens de qualidade, além de estimular um senso de economia.

Marte também estará nessa dinâmica, garantindo uma forma assertiva de agir na gestão dos recursos. Mas é importante atentar para o fato de que, entre os dias 12 e 22, Marte perde a companhia de Vênus. Há risco acentuado de brigas por questões materiais.

Capricórnio estará especialmente empolgado com questões de dinheiro ao longo de março. Mas esse período entre 12 e 22 pode ser um tanto exagerado, fazendo com que as pessoas desse signo tomem atitudes muito materialistas.

Anote as datas!

A partir do dia 10: um trânsito de Mercúrio que estimula pequenas mudanças, reformas e reajustes no ambiente doméstico e familiar. Algumas decisões importantes serão tomadas no que diz respeito a questões de casa e de família.

AQUÁRIO

O signo de Aquário terá um março de 2024 marcado pelo trânsito de Vênus e Marte, movimento iniciado ainda em fevereiro. Vênus fica em Aquário até o dia 11, propiciando a renovação de relacionamentos ou o início de novas relações.

Esse trânsito de Vênus também torna as pessoas de Aquário mais carismáticas e atraentes. É um período excelente para melhorar a autoimagem, cuidar da aparência pessoal, mudar o visual, comprar roupas e tudo o que diz respeito à própria estética.

Além de Vênus, Marte transita por Aquário até o dia 22. O planeta vermelho carrega uma energia de coragem e determinação. Portanto, é um momento propício para tomar decisões importantes ou superar obstáculos que pareciam intransponíveis.

Anote as datas!

A partir do dia 10: um novo trânsito de Mercúrio favorecerá estudos e a participação em cursos, além de leituras instigantes e engrandecedoras.

PEIXES

Em qualquer ano, março é um mês importantíssimo para o signo de Peixes. Afinal, muitas pessoas desse signo fazem aniversário neste mês. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar, com previsões para seu próximo ano.

Porém, há motivos para acreditar que março de 2024 será ainda mais especial. Em primeiro lugar, Vênus entrará em Peixes no dia 12, permanecendo nesse signo até abril. Será um período de autoestima revigorada, muito bom para dar um tapa no visual.

Além de Vênus, outro planeta que entra em Peixes é Marte, a partir do dia 22. A passagem de Marte ocorre a cada dois anos em média, e é um trânsito bastante significativo. Trata-se de um momento re energização em todos os sentidos, ótimo para superar os seus limites.

Anote as datas!

A partir do dia 22: Marte favorece atividades desportivas. Além disso, o incremento de energia pode levar a um comportamento mais agressivo. O que pode ser bom, já que Peixes é um signo que muitas vezes se vê em apuros por excesso de empatia.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

