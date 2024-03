5 óleos essenciais indispensáveis para mulheres

Não é que existam óleos essenciais só para mulheres, mas é que no vasto e poderoso mundo da Aromaterapia, alguns aromas se assemelham à complexidade e à riqueza do universo feminino. Além disso, contribuem para amenizar problemas que costumam perturbar mais elas.

Com aromas e propriedades únicas, estes óleos prometem não apenas aliviar sintomas físicos, mas também elevar o bem-estar emocional e a autoestima das mulheres.

5 óleos essenciais para mulheres

A seguir, confira cinco óleos essenciais que toda mulher deveria ter consigo, selecionados pela especialista Melisa Mell.

1. Óleo de Essencial Rosas ou Palmarosa

O óleo de Rosas é reconhecido por seu perfume suave e marcante. Este óleo, embora seja um dos mais caros, tem efeitos sedativos e afrodisíacos (veja outros aqui), ideal para momentos de relaxamento e para enriquecer experiências íntimas.

Por isso, para uma opção mais acessível, o óleo de Palmarosa oferece benefícios similares a um custo significativamente menor.

2. Óleo Essencial de Gerânio

Considerado extremamente alinhado com o universo feminino, o Óleo Essencial de Gerânio é recomendado para questões ginecológicas, alívio dos sintomas da TPM, oscilações emocionais e melhoria da autoestima.

Além disso, possui ação diurética, que também auxilia na redução do excesso de líquidos, promovendo um sentimento de leveza e bem-estar.

3. Óleo Essencial de Néroli

Extraído da flor-da-laranjeira-amarga, o óleo de Néroli possui propriedades sedativas e antidepressivas, sendo particularmente benéfico para peles maduras e ressecadas.

Além disso, ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a aliviar sintomas emocionais relacionados à menopausa.

4. Óleo Essencial de Ylang Ylang

Com seu aroma forte e exótico, o Óleo Essencial de Ylang Ylang é conhecido por melhorar a autoestima e promover um estado de calma e foco.

Além disso, este óleo possui propriedades afrodisíacas, inspirando momentos especiais. Mas é importante notar que deve ser usado com cautela por aqueles com pressão arterial baixa.

5. Óleo Essencial de Erva Doce

O aroma suave e adocicado da erva-doce é eficaz contra a ansiedade e a irritabilidade. Além disso, sua ação diurética combate a retenção de líquidos e problemas digestivos. Por isso, também facilita ter uma boa noite de sono e promove relaxamento. Veja aqui outros óleos essenciais para acalmar mente e corpo.

Como usar Óleos Essenciais

Agora que você já sabe quais óleos essenciais priorizar, saiba como incorporá-los ao seu dia a dia conforme as orientações da aromaterapeuta Solange Lima.

Segundo a especialista, os óleos essenciais são melhor aproveitados quando inalados ou absorvidos pela pele.

A inalação pode ser feita através de um difusor pessoal, umidificador, ou simplesmente ao pingar 1 a 2 gotas em um lenço.

Para absorção cutânea, considere misturar o óleo essencial com um óleo carreador e aplicar na pele, sempre observando a diluição adequada para evitar irritações.

Incorporar estes óleos essenciais em sua rotina pode ser uma forma poderosa de cuidado pessoal e bem-estar emocional. Cada óleo oferece uma maneira única de conectar-se consigo mesma, trazendo equilíbrio, conforto e alegria para o cotidiano feminino.

Procure um aromaterapeuta para ter todos os benefícios dos óleos essenciais de forma segura e correta. Experimente e observe as transformações positivas em seu estado emocional e físico.

